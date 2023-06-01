Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
AC0650/10
Наш самый энергоэффективный и компактный очиститель воздуха
Всего одно нажатие кнопки — и наш очиститель воздуха устранит аллергены и загрязняющие вещества, потребляя минимум электричества, в то время как его стильный дизайн отлично впишется в интерьер вашего дома. Управляйте очистителем воздуха в любое время и в любом месте с приложением Philips Air+.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Очиститель воздуха
итого
recurring payment
Наш очиститель воздуха очищает воздух даже в углах помещений, обеспечивая показатель CADR до 170 м3/ч в помещениях площадью до 44 м2 (3). Забудьте о таких загрязнителях, как PM2.5, бактерии, пыльца, пыль, перхоть животных и не только — их устранение займет менее 17 минут (3).
Наша 2-слойная система фильтрации, включающая фильтр с технологией NanoProtect HEPA, задерживает 99,97 % сверхмелких частиц размером до 0,003 мкм (1) Технология NanoProtect HEPA не только задерживает загрязняющие вещества, но также притягивает их статическим электричеством, очищая воздух вдвое эффективнее, чем стандартный фильтр HEPA H13, при вдвое меньших энергозатратах (2).
Ни одна частица не избежит системы VitaShield, и вы сможете дышать более чистым и свежим воздухом. Технология VitaShield задерживает аэрозольные частицы и микробы размером до 0,003 мкм, что даже меньше самых мелких частиц известных вирусов. Протестировано сторонней лабораторией на удаление из воздуха частиц вируса H1N1. Также протестировано на удаление вируса HCov-E229 с результатом удаления 99,99 % частиц (5).
Сделайте воздух чище при минимальном энергопотреблении и сэкономьте деньги на оплату электричества. Наш очиститель воздуха имеет максимальную мощность 12 Вт и поэтому работает вдвое энергоэффективнее, чем ведущие модели других брендов (7). В ночном режиме он потребляет всего 2 Вт, что в 30 раз меньше, чем обычная лампа накаливания.
Наслаждайтесь крепким сном с нашим инновационным очистителем воздуха. В ночном режиме он работает при уровне шума всего 19 дБ (6), что даже тише, чем общение шепотом. Подсветку дисплея также можно приглушить, чтобы снизить уровень освещенности в помещении. В этом режиме воздух в помещении будет чистым даже в ночное время суток.
Выбирая Philips, вы выбираете проверенный бренд с более чем 80-летней историей в сфере решений для очистки воздуха и здравоохранения. Наши очистители воздуха проходят 170 строжайших проверок качества перед началом продаж и сертифицируются Европейским центром по исследованию аллергий.
Используйте наше приложение для дополнительного комфорта и возможностей управления. В приложении можно включать и отключать очиститель воздуха, регулировать скорость работы и отслеживать текущее состояние фильтра. Более того, вы можете узнать больше о наших технологиях очистки воздуха с помощью статей в приложении и в любое время отслеживать данные о качестве воздуха в вашем городе.
Компактный размер и стильный дизайн нашего очистителя воздуха помогут вам идеально вписать его в любой интерьер, чтобы вы могли наслаждаться не только более чистым воздухом, но и стильной эстетикой. Этот прибор высотой всего 34 см можно расположить даже на столе или полке. Оцените чистоту воздуха в доме и привлекательный внешний вид.
Наш очиститель воздуха уведомит вас о необходимости заменить фильтр, чтобы вы могли поддерживать оптимальную производительность устройства без лишних усилий. Более того, оригинальные фильтры Philips гарантируют оптимальную производительность до 12 месяцев, чтобы воздух в вашем доме был чистым круглый год.
Оцените персонализацию очистки воздуха благодаря трем режимам скорости работы устройства: ночному, среднему и турбо. Для эффективной очистки воздуха при низком общем уровне качества просто выставьте на устройстве турбо-режим, чтобы быстро получить желаемый результат.
Общие характеристики
Технические характеристики
Производительность
Удобство использования
Функция безопасности
Вес и габариты
Энергоэффективность
Обслуживание
Совместимость
Страна происхождения
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.