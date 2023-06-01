Минимальный уровень шума и оптимальная световая индикация

Наслаждайтесь крепким сном с нашим инновационным очистителем воздуха. В ночном режиме он работает при уровне шума всего 19 дБ (6), что даже тише, чем общение шепотом. Подсветку дисплея также можно приглушить, чтобы снизить уровень освещенности в помещении. В этом режиме воздух в помещении будет чистым даже в ночное время суток.