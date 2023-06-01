Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Наш самый энергоэффективный и компактный очиститель воздуха Наш самый энергоэффективный и компактный очиститель воздуха Наш самый энергоэффективный и компактный очиститель воздуха

      Серия 600i Очиститель воздуха

      AC0650/10

      Наш самый энергоэффективный и компактный очиститель воздуха

      Всего одно нажатие кнопки — и наш очиститель воздуха устранит аллергены и загрязняющие вещества, потребляя минимум электричества, в то время как его стильный дизайн отлично впишется в интерьер вашего дома. Управляйте очистителем воздуха в любое время и в любом месте с приложением Philips Air+.

      Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Серия 600i Очиститель воздуха

      Похожие продукты

      Смотреть все

      Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

      Все необходимое в одной покупке

      Цена комплекта

      Пропустить

      Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

      Добавление аксессуаров

      Смотреть все аксессуары
      этот продукт
      Серия 600i
      - {discount-value}

      Серия 600i

      Очиститель воздуха

      итого

      recurring payment

      Наш самый энергоэффективный и компактный очиститель воздуха

      Очищает воздух от аллергенов и загрязнителей

      • Очищает помещения площадью до 44 м²
      • Макс. мощность 12 Вт
      • Показатель CADR 170 м³/ч
      • Подключается к приложению Air+
      Устраняет загрязняющие вещества менее чем за 17 минут(3)

      Устраняет загрязняющие вещества менее чем за 17 минут(3)

      Наш очиститель воздуха очищает воздух даже в углах помещений, обеспечивая показатель CADR до 170 м3/ч в помещениях площадью до 44 м2 (3). Забудьте о таких загрязнителях, как PM2.5, бактерии, пыльца, пыль, перхоть животных и не только — их устранение займет менее 17 минут (3).

      Фильтрует 99,97% мельчайших частиц размером 0,003 мкм (1)

      Фильтрует 99,97% мельчайших частиц размером 0,003 мкм (1)

      Наша 2-слойная система фильтрации, включающая фильтр с технологией NanoProtect HEPA, задерживает 99,97 % сверхмелких частиц размером до 0,003 мкм (1) Технология NanoProtect HEPA не только задерживает загрязняющие вещества, но также притягивает их статическим электричеством, очищая воздух вдвое эффективнее, чем стандартный фильтр HEPA H13, при вдвое меньших энергозатратах (2).

      Удаляет из воздуха вирусы и аэрозольные частицы (5)

      Удаляет из воздуха вирусы и аэрозольные частицы (5)

      Ни одна частица не избежит системы VitaShield, и вы сможете дышать более чистым и свежим воздухом. Технология VitaShield задерживает аэрозольные частицы и микробы размером до 0,003 мкм, что даже меньше самых мелких частиц известных вирусов. Протестировано сторонней лабораторией на удаление из воздуха частиц вируса H1N1. Также протестировано на удаление вируса HCov-E229 с результатом удаления 99,99 % частиц (5).

      Энергоэффективный дизайн

      Энергоэффективный дизайн

      Сделайте воздух чище при минимальном энергопотреблении и сэкономьте деньги на оплату электричества. Наш очиститель воздуха имеет максимальную мощность 12 Вт и поэтому работает вдвое энергоэффективнее, чем ведущие модели других брендов (7). В ночном режиме он потребляет всего 2 Вт, что в 30 раз меньше, чем обычная лампа накаливания.

      Минимальный уровень шума и оптимальная световая индикация

      Минимальный уровень шума и оптимальная световая индикация

      Наслаждайтесь крепким сном с нашим инновационным очистителем воздуха. В ночном режиме он работает при уровне шума всего 19 дБ (6), что даже тише, чем общение шепотом. Подсветку дисплея также можно приглушить, чтобы снизить уровень освещенности в помещении. В этом режиме воздух в помещении будет чистым даже в ночное время суток.

      Тщательные проверки на долговечность и качество, которому можно доверять

      Тщательные проверки на долговечность и качество, которому можно доверять

      Выбирая Philips, вы выбираете проверенный бренд с более чем 80-летней историей в сфере решений для очистки воздуха и здравоохранения. Наши очистители воздуха проходят 170 строжайших проверок качества перед началом продаж и сертифицируются Европейским центром по исследованию аллергий.

      Управляйте очистителем воздуха в приложении Philips Air+

      Управляйте очистителем воздуха в приложении Philips Air+

      Используйте наше приложение для дополнительного комфорта и возможностей управления. В приложении можно включать и отключать очиститель воздуха, регулировать скорость работы и отслеживать текущее состояние фильтра. Более того, вы можете узнать больше о наших технологиях очистки воздуха с помощью статей в приложении и в любое время отслеживать данные о качестве воздуха в вашем городе.

      Компактный размер и стильный дизайн

      Компактный размер и стильный дизайн

      Компактный размер и стильный дизайн нашего очистителя воздуха помогут вам идеально вписать его в любой интерьер, чтобы вы могли наслаждаться не только более чистым воздухом, но и стильной эстетикой. Этот прибор высотой всего 34 см можно расположить даже на столе или полке. Оцените чистоту воздуха в доме и привлекательный внешний вид.

      Индикатор срока службы фильтра

      Индикатор срока службы фильтра

      Наш очиститель воздуха уведомит вас о необходимости заменить фильтр, чтобы вы могли поддерживать оптимальную производительность устройства без лишних усилий. Более того, оригинальные фильтры Philips гарантируют оптимальную производительность до 12 месяцев, чтобы воздух в вашем доме был чистым круглый год.

      3 ручных режима скорости: средний, турбо, ночной

      3 ручных режима скорости: средний, турбо, ночной

      Оцените персонализацию очистки воздуха благодаря трем режимам скорости работы устройства: ночному, среднему и турбо. Для эффективной очистки воздуха при низком общем уровне качества просто выставьте на устройстве турбо-режим, чтобы быстро получить желаемый результат.

      • Общие характеристики

        Тип продукта
        Очиститель воздуха
        Технология
        HEPA NanoProtect
        Цвет
        Белый, шелковый бежевый
        Основной материал
        Пластик
        Подключение к Интернету
        Да
        Зона действия Wi-Fi
        2,4 ГГц
        Голосовое управление
        Нет

      • Технические характеристики

        Максимальная мощность
        12 Вт
        Датчики качества воздуха
        Нет
        Мин. уровень шума
        19 дБ(А)
        Макс. уровень шума
        49 дБ(А)

      • Производительность

        CADR (эффективность очистки воздуха) (частицы, GB/T)
        170 м³/ч
        Слои фильтра
        HEPA, предварительной очистки
        Фильтрация частиц
        99,97 % при размере 0,003 мкм
        Макс. площадь помещения
        44 м²

      • Удобство использования

        Длина шнура
        1,6 м
        Система планирования
        Да (в приложении)
        Автоматический режим
        Нет
        Ночной режим
        Да
        Настройки скорости
        Да (ночной, средний, турбо)
        Ночная подсветка
        Нет
        Отчеты о качестве воздуха
        Нет
        Интерфейс
        Цифровой (сенсорный)
        Рекомендованная замена фильтра
        1 год

      • Функция безопасности

        Блокировка от детей
        Нет

      • Вес и габариты

        Высота изделия
        34,1 см
        Вес продукта
        2,2 кг
        Ширина изделия
        23,7 см
        Длина изделия
        24,3 см
        Длина упаковки
        26,3 см
        Ширина упаковки
        26,3 см
        Высота упаковки
        37,5 см
        Вес в упаковке
        3,2 кг

      • Энергоэффективность

        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 1 Вт
        Напряжение
        100—240 В
        Частота
        50/60 Гц

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года

      • Совместимость

        Аксессуары в комплекте 1
        Фильтр HEPA 2 в 1
        Связанные аксессуары 1
        FY0611

      • Страна происхождения

        Произведено:
        Китай

      Badge-D2C

      Получите консультацию по этому продукту

      Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.
      Clippin

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

      Награды

      Отзывы

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      • (1) На основании тестирования проходящего через фильтр воздуха. Тест проведен iUTA согласно DIN71460-1 посредством распыления хлористого натрия.
      • (2) Очистители воздуха Philips имеют более высокий показатель эффективности очистки воздуха (CADR) и более энергоэффективны с фильтром NanoProtect HEPA, чем с фильтром HEPA H13; протестировано согласно стандарту GB/T 18801.
      • (3) Гипотетическое время, указанное для одного сеанса очистки из следующего расчета: показатель CADR (170 м³/ч) разделить на объем помещения 48 м³ (при условии, что площадь помещения равна 20 м², а высота потолка — 2,4 м).
      • (4) Анализ воздуха, проходящего через материал фильтра, на наличие частиц березовой пыльцы с использованием фильтрующего материала согласно SOP 350.003 Австрийского института OFI.
      • (5) Сокращение количества микробов тестировалось в сторонней лаборатории; прибор работал в турборежиме на протяжении 1,5 часов в тестовой камере, в воздухе которой содержались частицы вируса HCOV-229E. Этот вирус не является SARS-CoV-2, вызывающим Covid-19, хотя и связан с ним.
      • (6) Средний уровень шума, протестировано согласно стандарту IEC 60704-1 - 2020, MOD.
      • (7) Заявленный показатель CADR на каждый ватт при макс. мощности, по сравнению с 20 самыми продаваемыми очистителями воздуха в Amazon Германия, март 2023 г.
      • (8) Рекомендованный срок службы рассчитывается на основании среднего времени использования изделия пользователями Philips и данных ВОЗ для уровня загрязнений в городе. Фактический срок службы зависит от среды эксплуатации и частоты применения. Применимо только для стран, где работают магазины Philips.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

      Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.