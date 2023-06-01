Керуйте очищувачем повітря за допомогою додатку Philips Air+

Використовуйте наш додаток для додаткової зручності та контролю. У додатку можна увімкнути та вимкнути очищувач, налаштувати параметри швидкості та стежити за станом фільтра. Крім того, ви можете дізнатися більше про очищення повітря з нашої колекції статей у додатку та переглядати дані про якість повітря надворі, доступні у будь-який час і в будь-якому місці.