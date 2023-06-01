Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Наш найбільш енергоефективний та компактний очищувач повітря Наш найбільш енергоефективний та компактний очищувач повітря Наш найбільш енергоефективний та компактний очищувач повітря

      Серія 600i Очищувач повітря

      AC0650/10

      Наш найбільш енергоефективний та компактний очищувач повітря

      Одним натисканням кнопки очищувач повітря видаляє алергени та забруднювачі, споживаючи при цьому мінімум енергії. Завдяки своєму компактному та витонченому дизайну він ідеально впишеться у вашу оселю. Керуйте очищувачем повітря у будь-який час та у будь-якому місці за допомогою програми Philips Air+.

      Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Серія 600i Очищувач повітря

      Подібні вироби

      Дивитись усі

      Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

      Усе необхідне в одній покупці

      Ціна комплекту

      Пропустити

      Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

      Додати аксесуари

      Див. всі
      цей продукт
      Серія 600i
      - {discount-value}

      Серія 600i

      Очищувач повітря

      усього

      recurring payment

      Наш найбільш енергоефективний та компактний очищувач повітря

      Очищає повітря від алергенів і забруднювачів

      • Очищує кімнати площею до 44 м²
      • Працює з максимальною потужністю 12 Вт
      • Коефіцієнт чистого повітря 170 м³/год
      • Підключення через додаток Air+
      Видаляє забруднюючі речовини менш ніж за 17 хвилин(3)

      Видаляє забруднюючі речовини менш ніж за 17 хвилин(3)

      Наш очищувач повітря подає чисте повітря в кожен куточок кімнати зі швидкістю 170 м3/год, ретельно очищаючи приміщення площею до 44 м2. Попрощайтеся з такими забруднювачами, як PM2.5, бактерії, пилок, пил, лупа домашніх тварин та інші менш ніж за 17 хвилин (3).

      Фільтрує 99,97% частинок розміром 0,003 мікрона (1)

      Фільтрує 99,97% частинок розміром 0,003 мікрона (1)

      Наша 2-рівнева фільтрація за допомогою фільтра NanoProtect HEPA захоплює 99,97% наддрібних частинок розміром 0,003 мікрона(1) Технологія NanoProtect HEPA не тільки вловлює забруднювачі, але також використовує електростатичний заряд для їхнього притягнення, очищаючи до 2 разів більше повітря, ніж традиційні фільтри HEPA H13, і демонструючи кращі показники енергоефективності (2).

      Видаляє віруси та аерозолі з повітря (5)

      Видаляє віруси та аерозолі з повітря (5)

      Завдяки технології VitaShield ви отримаєте чистіше повітря, ніж будь-коли. Вона вловлює аерозолі, мікроби та частинки розміром до 0,003 мікрона, що менше, ніж найменший відомий вірус. Незалежно протестовано зовнішньою лабораторією на предмет видалення вірусу H1N1 з повітря. Також протестовано на видалення 99,99% вірусу HCov-E229 (5).

      Енергоефективний дизайн

      Енергоефективний дизайн

      Очищуйте повітря за мінімального споживання енергії та заощаджуйте кошти на рахунках за електроенергію. Наш очищувач, що працює з максимальною потужністю 12 Вт, вдвічі енергоефективніший, ніж інші провідні очищувачі повітря (7). У режимі сну він споживає лише 2 Вт, що в 30 разів менше, ніж звичайна лампочка.

      Надзвичайно тихий та майже непомітний

      Надзвичайно тихий та майже непомітний

      Насолоджуйтеся спокійним сном із нашим інноваційним очищувачем. У режимі сну він працює з рівнем шуму всього 19 дБ (6), що тихіше за шепіт. Також приглушується світло цифрового дисплея, щоб воно не заважали вашому сну. Із цим пристроєм повітря у вашому домі завжди буде чистим, навіть вночі.

      Ретельно протестовано на довговічність та якість, яким можна довіряти

      Ретельно протестовано на довговічність та якість, яким можна довіряти

      Обираючи Philips, ви обираєте надійний бренд із більш ніж 80-річним досвідом у галузі технологій для очищення повітря та догляду за здоров’ям. Наші очищувачі повітря проходять 170 суворих випробувань перед випуском і сертифіковані Європейським центром дослідження проблем алергії.

      Керуйте очищувачем повітря за допомогою додатку Philips Air+

      Керуйте очищувачем повітря за допомогою додатку Philips Air+

      Використовуйте наш додаток для додаткової зручності та контролю. У додатку можна увімкнути та вимкнути очищувач, налаштувати параметри швидкості та стежити за станом фільтра. Крім того, ви можете дізнатися більше про очищення повітря з нашої колекції статей у додатку та переглядати дані про якість повітря надворі, доступні у будь-який час і в будь-якому місці.

      Компактний та вишуканий дизайн

      Компактний та вишуканий дизайн

      Компактний та вишуканий дизайн очищувача робить його ідеальним доповненням до будь-якого інтер’єру, дозволяючи без зайвих зусиль покращити якість повітря і прикрасити вашу оселю. Його висота лише 34 см, тому його можна розмістити на столі або полиці. Насолоджуйтеся свіжим і чистим повітрям із ноткою вишуканості.

      Індикатор терміну служби фільтра

      Індикатор терміну служби фільтра

      Наш очищувач попереджає про необхідність заміни фільтра, забезпечуючи оптимальну продуктивність за мінімальних витрат. Крім того, оригінальний фільтр Philips гарантує оптимальну роботу протягом 12 місяців, забезпечуючи чистоту повітря цілий рік.

      Три ручні налаштування швидкості: середня, турборежим, режим сну

      Три ручні налаштування швидкості: середня, турборежим, режим сну

      Налаштуйте параметри очищення повітря за допомогою трьох різних режимів швидкості нашого очищувача: режим сну, середній та турборежим. Для ефективного очищення повітря за високого рівня забруднення просто встановіть турборежим для досягнення найшвидших результатів.

      Технічні характеристики

      • Загальні технічні характеристики

        Тип виробу
        Очищувач повітря
        Технологія
        HEPA NanoProtect
        Колір
        Білий, шовковий бежевий
        Первинний матеріал
        Пластик
        З’єднання з Інтернетом
        Так
        Діапазон Wi-Fi
        2,4 ГГц
        Керування голосом
        Ні

      • Технічні характеристики

        Максимальна потужність
        12 Вт
        Датчики якості повітря
        Ні
        Мінімальний рівень шуму
        19 дБ(A)
        Максимальний рівень шуму
        49 дБ (A)

      • Ефективність

        CADR (коефіцієнт подачі чистого повітря) (частинки, GB/T)
        170 м³/год
        Шари фільтра
        HEPA, фільтр попереднього очищення
        Фільтрація частинок
        99,97% розміру 0,003 мікрона
        Макс. розмір кімнати
        44 м2

      • Практичність

        Довжина шнура
        1,6 м
        Функція розкладу
        Так (у додатку)
        Автоматичний режим
        Ні
        Режим сну
        Так
        Налаштування швидкості
        Так (режим сну, середній, турборежим)
        Навколишнє нічне освітлення
        Ні
        Інформація про якість повітря
        Ні
        Інтерфейс
        Цифровий (сенсорний)
        Рекомендована заміна фільтра
        1 рік

      • Функція безпеки

        Замок від дітей
        Ні

      • Вага та розміри

        Висота виробу
        34,1 см
        Вага виробу
        2,2 кг
        Ширина виробу
        23,7 см
        Довжина виробу
        24,3 см
        Довжина упаковки
        26,3 см
        Ширина упаковки
        26,3 см
        Висота упаковки
        37,5 см
        Вага упаковки
        3,2 кг

      • Енергозбереження

        Споживання енергії в режимі очікування
        < 1 Вт
        Напруга
        100–240 В
        Частота
        50/60 Гц

      • Технічне обслуговування

        Гарантія
        2 роки

      • Сумісність

        Аксесуари в комплекті 1
        Фільтр HEPA 2-в-1
        Супутні аксесуари 1
        FY0611

      • Країна походження

        Виготовлено у
        Китай

      Badge-D2C

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.
      Clippin

      Знайдіть запасну частину або аксесуар

      Перейти до частин та аксесуарів

      Аксесуари

      Рекомендовані вироби

      Вироби, які Ви нещодавно переглядали

      Нагороди

      Відгуки

      Оцініть цей продукт першим

      • (1) З повітря, яке проходить крізь фільтр, перевірено аерозолем NaCl iUTA відповідно до DIN71460-1.
      • (2) Очищувачі повітря Philips мають вищі коефіцієнти подачі чистого повітря та показники енергоефективності з фільтром NanoProtect HEPA, ніж із фільтром HEPA H13, перевірено відповідно до GB/T 18801.
      • (3) Це теоретичний час для одноразового очищення, який визначено діленням коефіцієнта подачі чистого повітря 170 м²/год на розмір кімнати 48 м² (припускаючи, що кімната має площу 20 м² та 2,4 м висоти).
      • (4) З повітря, яке проходить крізь фільтруючий матеріал; випробувано на березовому пилку в середовищі фільтрування відповідно до процедури SOP 350.003 Австрійського інституту OFI.
      • (5) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів проведено зовнішньою лабораторією в камері для тестування з аерозолями вірусу HCOV-229E, результат отримано через 1,5 години роботи приладу в турборежимі. Хоча HCOV-229E є спорідненим вірусом, він не є SARS-CoV-2, який викликає Covid-19.
      • (6) Середній рівень шуму, на основі IEC 60704-1, 2020, MOD.
      • (7) Заявлений коефіцієнт подачі чистого повітря на ват за максимальної потужності порівняно з найбільш популярними 20 очищувачами повітря на Amazon Germany, березень 2023 р.
      • (8) Рекомендований термін служби розраховується на основі середньої тривалості експлуатації користувачами Philips та даних рівня забруднення навколишнього середовища ВООЗ. На фактичний строк служби впливає середовище та частота використання. Актуально лише для країн, в яких є магазини Philips.

      Способи оплати:

      Оплата при отриманні товару, без комісії

      Швидкі посилання:

      Підтримка інтернет-магазину
      Правила та умови
      Знайти замовлення
      Про Philips
      Контакти

      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

      © Koninklijke Philips N.V., 2004–2026. Усі права захищені.

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.