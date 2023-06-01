Умови пошуку
AC0650/10
Наш найбільш енергоефективний та компактний очищувач повітря
Одним натисканням кнопки очищувач повітря видаляє алергени та забруднювачі, споживаючи при цьому мінімум енергії. Завдяки своєму компактному та витонченому дизайну він ідеально впишеться у вашу оселю. Керуйте очищувачем повітря у будь-який час та у будь-якому місці за допомогою програми Philips Air+.Переглянути усі переваги
Очищувач повітря
Наш очищувач повітря подає чисте повітря в кожен куточок кімнати зі швидкістю 170 м3/год, ретельно очищаючи приміщення площею до 44 м2. Попрощайтеся з такими забруднювачами, як PM2.5, бактерії, пилок, пил, лупа домашніх тварин та інші менш ніж за 17 хвилин (3).
Наша 2-рівнева фільтрація за допомогою фільтра NanoProtect HEPA захоплює 99,97% наддрібних частинок розміром 0,003 мікрона(1) Технологія NanoProtect HEPA не тільки вловлює забруднювачі, але також використовує електростатичний заряд для їхнього притягнення, очищаючи до 2 разів більше повітря, ніж традиційні фільтри HEPA H13, і демонструючи кращі показники енергоефективності (2).
Завдяки технології VitaShield ви отримаєте чистіше повітря, ніж будь-коли. Вона вловлює аерозолі, мікроби та частинки розміром до 0,003 мікрона, що менше, ніж найменший відомий вірус. Незалежно протестовано зовнішньою лабораторією на предмет видалення вірусу H1N1 з повітря. Також протестовано на видалення 99,99% вірусу HCov-E229 (5).
Очищуйте повітря за мінімального споживання енергії та заощаджуйте кошти на рахунках за електроенергію. Наш очищувач, що працює з максимальною потужністю 12 Вт, вдвічі енергоефективніший, ніж інші провідні очищувачі повітря (7). У режимі сну він споживає лише 2 Вт, що в 30 разів менше, ніж звичайна лампочка.
Насолоджуйтеся спокійним сном із нашим інноваційним очищувачем. У режимі сну він працює з рівнем шуму всього 19 дБ (6), що тихіше за шепіт. Також приглушується світло цифрового дисплея, щоб воно не заважали вашому сну. Із цим пристроєм повітря у вашому домі завжди буде чистим, навіть вночі.
Обираючи Philips, ви обираєте надійний бренд із більш ніж 80-річним досвідом у галузі технологій для очищення повітря та догляду за здоров’ям. Наші очищувачі повітря проходять 170 суворих випробувань перед випуском і сертифіковані Європейським центром дослідження проблем алергії.
Використовуйте наш додаток для додаткової зручності та контролю. У додатку можна увімкнути та вимкнути очищувач, налаштувати параметри швидкості та стежити за станом фільтра. Крім того, ви можете дізнатися більше про очищення повітря з нашої колекції статей у додатку та переглядати дані про якість повітря надворі, доступні у будь-який час і в будь-якому місці.
Компактний та вишуканий дизайн очищувача робить його ідеальним доповненням до будь-якого інтер’єру, дозволяючи без зайвих зусиль покращити якість повітря і прикрасити вашу оселю. Його висота лише 34 см, тому його можна розмістити на столі або полиці. Насолоджуйтеся свіжим і чистим повітрям із ноткою вишуканості.
Наш очищувач попереджає про необхідність заміни фільтра, забезпечуючи оптимальну продуктивність за мінімальних витрат. Крім того, оригінальний фільтр Philips гарантує оптимальну роботу протягом 12 місяців, забезпечуючи чистоту повітря цілий рік.
Налаштуйте параметри очищення повітря за допомогою трьох різних режимів швидкості нашого очищувача: режим сну, середній та турборежим. Для ефективного очищення повітря за високого рівня забруднення просто встановіть турборежим для досягнення найшвидших результатів.
Загальні технічні характеристики
Технічні характеристики
Ефективність
Практичність
Функція безпеки
Вага та розміри
Енергозбереження
Технічне обслуговування
Сумісність
Країна походження
