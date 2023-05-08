Ключевые слова для поиска

    • 2 фильтра в одном для долговечной эффективности 2 фильтра в одном для долговечной эффективности 2 фильтра в одном для долговечной эффективности

      Оригинальный сменный фильтр NanoProtect HEPA

      FY0611/30

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      2 фильтра в одном для долговечной эффективности

      2-слойная фильтрация NanoProtect HEPA с фильтром предварительной очистки обеспечит защиту от PM2.5, бактерий, пыльцы, пыли, перхоти животных и других загрязнителей.

      Узнать обо всех преимуществах

      Оригинальный сменный фильтр NanoProtect HEPA

      2 фильтра в одном для долговечной эффективности

      Оригинальный фильтр Philips с полной совместимостью

      • Срок службы 12 месяцев
      • Фильтр HEPA NanoProtect
      Фильтрует 99,97% мельчайших частиц размером 0,003 мкм (1)

      Фильтрует 99,97% мельчайших частиц размером 0,003 мкм (1)

      Наша 2-слойная система фильтрации, включающая фильтр с технологией NanoProtect HEPA, задерживает 99,97 % сверхмелких частиц размером до 0,003 мкм (1) Технология NanoProtect HEPA не только задерживает загрязняющие вещества, но также притягивает их статическим электричеством, очищая воздух вдвое эффективнее, чем стандартный фильтр HEPA H13, при вдвое меньших энергозатратах (2).

      Идеально подходит для достижения стабильного уровня эффективной работы

      Идеально подходит для достижения стабильного уровня эффективной работы

      Оригинальные фильтры Philips разрабатываются вместе с устройством для оптимальной совместимости и непрерывной работы изделия.

      Фильтры Philips гарантируют эффективную работу устройства

      Фильтры Philips гарантируют эффективную работу устройства

      Перед выпуском с завода воздушные фильтры Philips проходят ряд обязательных и строгих проверок. Они подвергаются строгим испытаниям на прочность и долговечность с целью непрерывной работы 24 часа в сутки. Наши фильтры разрабатываются, чтобы обеспечивать максимальную производительность вашего очистителя воздуха Philips до последнего дня срока службы фильтра.

      Подключение к устройству и проверка срока службы фильтра

      Подключение к устройству и проверка срока службы фильтра

      Отслеживайте срок службы и статус фильтра когда и откуда угодно с приложением Air+. Вы получите уведомление о необходимости заменить фильтр и сможете легко заказать новый фильтр прямо в приложении (4).

      До 12 месяцев использования

      До 12 месяцев использования

      Встроенный фильтр «2 в 3» от Philips обеспечивает постоянную защиту и гарантирует оптимальную фильтрацию до 12 месяцев использования (1).

      Следите за интеллектуальным индикатором состояния фильтра на вашем устройстве

      Следите за интеллектуальным индикатором состояния фильтра на вашем устройстве

      Очиститель воздуха оповещает о необходимости замены фильтра для простого обслуживания.

      • Общие характеристики

        Тип продукта
        Фильтр HEPA NanoProtect
        В комплекте
        Фильтр, 1 шт.
        HEPA NanoProtect
        Да
        Фильтр предварительной очистки
        Да
        Активированный уголь
        Нет
        Срок службы
        До 1 года

      • Производительность

        Фильтрация частиц
        99,97 % при размере 0,003 мкм

      • Вес и габариты

        Высота изделия
        154 мм
        Вес продукта
        0,24 кг
        Длина упаковки
        173 мм
        Ширина упаковки
        173 мм
        Высота упаковки
        164 мм
        Вес в упаковке
        0,35 кг
        Длина изделия
        166 мм
        Ширина изделия
        166 мм

      • Замена

        Для очистителей воздуха Philips
        AC0650, AC0651

      • (1) На основании тестирования проходящего через фильтр воздуха. Тест проведен iUTA согласно DIN71460-1 посредством распыления хлористого натрия.
      • (2) Очистители воздуха Philips имеют более высокий показатель эффективности очистки воздуха (CADR) и более энергоэффективны с фильтром NanoProtect HEPA, чем с фильтром HEPA H13; протестировано согласно стандарту GB/T 18801.
      • (3) Рекомендованный срок службы рассчитывается на основании среднего времени использования изделия пользователями Philips и данных ВОЗ для уровня загрязнений в городе. Фактический срок службы зависит от среды эксплуатации и частоты применения. Применимо только для стран, где работают магазины Philips.
      • (4) Применимо только для стран, где работают магазины Philips.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

