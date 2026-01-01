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Больше не доступен

Радиочасы

AJ3121/12

Начинайте день по-своему!

Эти стильные радиочасы с будильником имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. В них имеется AM/FM тюнер, поэтому у вас есть выбор — просыпаться под вашу любимую радиостанцию или звук зуммера.

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Два вида сигнала: радио и звуковой.

Начинайте день по-своему!

Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.

Радио AM/FM — удовольствие от прослушивания радиопередач

Радио AM/FM — удовольствие от прослушивания радиопередач

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Резервное питание от батарей позволяет сохранить показания времени в случае отключения сетевого питания

Технические характеристики

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