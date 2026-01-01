Начинайте день по-своему!

Эти стильные радиочасы с будильником имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. В них имеется AM/FM тюнер, поэтому у вас есть выбор — просыпаться под вашу любимую радиостанцию или звук зуммера.