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Больше не доступен
AJ3121/12
Начинайте день по-своему!
Эти стильные радиочасы с будильником имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. В них имеется AM/FM тюнер, поэтому у вас есть выбор — просыпаться под вашу любимую радиостанцию или звук зуммера.
Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включат эту радиостанцию или сигнал.
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