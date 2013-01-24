Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Батарейки для пульта ДУ
- Шнур питания сети переменного тока
- Кабель VGA
- Руководство пользователя на CD-ROM
- Краткое руководство
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Еще большая вовлеченность аудитории
Воспроизводите важную информацию или рекламные ролики с невероятной четкостью благодаря дисплею BDL4230ET. А интерактивный сенсорный экран позволит вашим клиентам принять максимальное участие в действии.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Еще большая вовлеченность аудитории
Воспроизводите важную информацию или рекламные ролики с невероятной четкостью благодаря дисплею BDL4230ET. А интерактивный сенсорный экран позволит вашим клиентам принять максимальное участие в действии.
Еще большая вовлеченность аудитории
Воспроизводите важную информацию или рекламные ролики с невероятной четкостью благодаря дисплею BDL4230ET. А интерактивный сенсорный экран позволит вашим клиентам принять максимальное участие в действии.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Еще большая вовлеченность аудитории
Воспроизводите важную информацию или рекламные ролики с невероятной четкостью благодаря дисплею BDL4230ET. А интерактивный сенсорный экран позволит вашим клиентам принять максимальное участие в действии.
ЖК-монитор
Цена магазина Philips
Итого:
Оптическая сенсорная технология Multi-Touch открывает широкие возможности для интерактивного взаимодействия с устройством. Сенсоры по краю экрана не только гарантируют идеальную четкость, но и обеспечивают многоточечный сенсорный ввод, что позволяет использовать разнообразные интерактивные приложения.
При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели монитора на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.
Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.
Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.
Настройка параметров дисплея в соответствии с уровнем освещенности без вмешательства пользователя.
Статичные изображения, остающиеся на экране в течение продолжительного времени могут стать причиной остаточного изображения или прогорания на ЖК-экранах. Хотя сохранение остаточного изображения на ЖК-экранах не является постоянным явлением, желательно этого избежать, особенно в местах круглосуточной работы мониторов.
Дистанционное управление позволяет пользователю удаленно настраивать дисплеи через протокол RS232. Благодаря использованию команд CEC пользователь может полностью контролировать все дисплеи в сети в любой момент времени.
Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Подключения
Функции управления
Размеры
Условия эксплуатации
Питание
Звук
Аксессуары
Прочее