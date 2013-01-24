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    ЖК-монитор

    BDL4230ET/00
    Общая оценка / 5
    • Еще большая вовлеченность аудитории Еще большая вовлеченность аудитории Еще большая вовлеченность аудитории
      -{discount-value}

      ЖК-монитор

      BDL4230ET/00

      Еще большая вовлеченность аудитории

      Воспроизводите важную информацию или рекламные ролики с невероятной четкостью благодаря дисплею BDL4230ET. А интерактивный сенсорный экран позволит вашим клиентам принять максимальное участие в действии.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      ЖК-монитор

      Еще большая вовлеченность аудитории

      Воспроизводите важную информацию или рекламные ролики с невероятной четкостью благодаря дисплею BDL4230ET. А интерактивный сенсорный экран позволит вашим клиентам принять максимальное участие в действии.

      Еще большая вовлеченность аудитории

      Воспроизводите важную информацию или рекламные ролики с невероятной четкостью благодаря дисплею BDL4230ET. А интерактивный сенсорный экран позволит вашим клиентам принять максимальное участие в действии.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      ЖК-монитор

      Еще большая вовлеченность аудитории

      Воспроизводите важную информацию или рекламные ролики с невероятной четкостью благодаря дисплею BDL4230ET. А интерактивный сенсорный экран позволит вашим клиентам принять максимальное участие в действии.

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        ЖК-монитор

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        Еще большая вовлеченность аудитории

        благодаря ЖК-дисплею с сенсорным экраном 107 см (42")

        • 107 см (42")
        • Multi-touch
        • Full-HD

        Оптическая сенсорная технология Multi-Touch расширяет интерактивное взаимодействие

        Оптическая сенсорная технология Multi-Touch открывает широкие возможности для интерактивного взаимодействия с устройством. Сенсоры по краю экрана не только гарантируют идеальную четкость, но и обеспечивают многоточечный сенсорный ввод, что позволяет использовать разнообразные интерактивные приложения.

        Специальная подставка на задней панели для установки ПК

        При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели монитора на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.

        SmartPower для экономии электроэнергии

        Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

        ЖК-дисплей Full HD 1920x1080р

        Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

        Яркость автоматически настраивается с учетом окружающих внешних условий

        Настройка параметров дисплея в соответствии с уровнем освещенности без вмешательства пользователя.

        Усовершенствованная функция антипрогорания

        Статичные изображения, остающиеся на экране в течение продолжительного времени могут стать причиной остаточного изображения или прогорания на ЖК-экранах. Хотя сохранение остаточного изображения на ЖК-экранах не является постоянным явлением, желательно этого избежать, особенно в местах круглосуточной работы мониторов.

        Дистанционное управление и настройка через протокол RS232

        Дистанционное управление позволяет пользователю удаленно настраивать дисплеи через протокол RS232. Благодаря использованию команд CEC пользователь может полностью контролировать все дисплеи в сети в любой момент времени.

        Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды

        Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          107  см
          Диагональ экрана (в дюймах)
          42  дюйма
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Оптимальное разрешение
          1920 x 1080 при 60 Гц
          Яркость
          500  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          1400:1
          Время отклика (типич.)
          5  мс
          Формат изображения
          16:9
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов
          Цвета дисплея
          1,06 млрд. цветов
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • 3D гребенчатый фильтр
          • Компенсация движ., деинтерлейсинг
          • Прогрессивное сканирование
          • 3D MA деинтерлейсинг
          • Динамическое повышение контрастности
          Шаг пикселей
          0,48 мм x 0,48 мм

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • 1366 x 768, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1920 x 1200, 60 Гц
          Видеоформаты
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц

        • Подключения

          ПК
          • Вход VGA D-Sub 15HD
          • Выход VGA D-Sub 15HD
          • DVI-D x1
          • RS232 D-Sub9
          • Выход RS232 D-sub9
          • 3,5 мм аудиовход для ПК x1
          • USB тип B
          А/В вход
          • HDMI x1
          • Композитный (BNC) x1
          • Разъем S-video x1
          • Аудио (Л/П) x2
          А/В выход
          • Композитный (BNC) x1
          • Аудиовход (Л/П) x1
          Другие подключения
          • AC-выход
          • Разъем для внешнего динамика
          • Компонентный RCA x1

        • Функции управления

          Размещение
          Ландшафтный
          Ячеечная матрица
          До 5x5
          Изображение в изображении
          PIP
          Функции сохранения экрана
          Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
          Сквозной канал сигнала
          • RS232
          • VGA
          Управление с клавиатуры
          • Скрытое
          • Блокируемый
          Сигнал пульта ДУ
          Блокируемый
          Простая установка
          • Выход AC
          • Ручки для переноски
          • Специальная подставка
          Энергосберегающие функции
          • Датчик освещения Ambient
          • Smart Power
          Характеристики изображения
          Улучшенный контроль цветности
          Упаковка
          Коробка для многократного использования
          Возможность сетевого управления
          RS232

        • Размеры

          Крепление для специальной подставки
          160 x 300 x 55 мм
          Специальная подставка (дюймы) (ШxВxГ)
          6,3 x 11,81 x 2,17"
          Ширина устройства
          993  мм
          Высота устройства
          586  мм
          Глубина устройства
          120  мм
          Ширина устройства (в дюймах)
          39,1  дюйма
          Высота устройства (в дюймах)
          23,1  дюйма
          Глубина устройства (в дюймах)
          4,7  дюйма
          Высота с подставкой
          666  мм
          Глубина с подставкой
          319  мм
          Высота устройства (с подставкой) (дюймы)
          26,2  дюйма
          Глубина устройства (с подставкой) (дюймы)
          12,6  дюйма
          Вес продукта
          27  кг
          Вес изделия (фунты)
          59,4
          Крепление VESA
          200 x 200 мм/200 x 400 мм
          Толщина рамки
          30 мм (1,2")

        • Условия эксплуатации

          Диапазон температур (эксплуатация)
          0—40  °C
          Относительная влажность
          5—90  %
          Среднее время между отказами
          60 000  часов

        • Питание

          Потребление (в режиме работы)
          Тип: 182 Вт
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 1 Вт

        • Звук

          Встроенные АС
          2 x 12 Вт (8 Ом)

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Кабель VGA
          • Руководство пользователя на CD-ROM
          • Краткое руководство
          Подставка
          BM05411 + BM00001

        • Прочее

          Гарантия
          Европа/Северная Америка: 3 года
          Языки экранных меню
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Польский
          • Турецкий
          • Русский
          • Упрощенный китайский
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CE
          • FCC класс B
          • CCC
          • RoHS

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель VGA
        • Руководство пользователя на CD-ROM
        • Краткое руководство

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