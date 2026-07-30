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Больше не доступен

ЖК-монитор

BDL4230ET/00

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Воспроизводите важную информацию или рекламные ролики с невероятной четкостью благодаря дисплею BDL4230ET. А интерактивный сенсорный экран позволит вашим клиентам принять максимальное участие в действии.
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благодаря ЖК-дисплею с сенсорным экраном 107 см (42")

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  • 107 см (42")

  • Multi-touch

  • Full-HD

Оптическая сенсорная технология Multi-Touch расширяет интерактивное взаимодействие

Датчики по краю экрана не только гарантируют идеальную четкость, но и обеспечивают многоточечный сенсорный ввод, что позволяет использовать разнообразные интерактивные приложения.

Специальная подставка на задней панели для установки ПК

При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели дисплея на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.

SmartPower для экономии электроэнергии

SmartPower для экономии электроэнергии

Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

Технические характеристики

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