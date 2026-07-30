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  • Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном

Больше не доступен

Дисплей E-Line

BDL4650EL/00

Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
Максимально эффективная подача контента при снижении совокупной стоимости владения — просто и очень стильно. Благодаря боковой светодиодной LED-подсветке этот дисплей с диагональю 46" обеспечивает великолепное качество изображения Full HD при низком потреблении электроэнергии.
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тонком LED-дисплее

Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном

  • 46"

  • Боковая светодиодная подсветка

  • Full-HD

ЖК-дисплей Full HD 1920x1080р

Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

Боковая светодиодная подсветка

Оцените равномерное рассеяние света благодаря самой современной светодиодной технологии. По краю панели размещены белые светодиоды, которые еще больше усиливают распределение света. Таким образом, значительно снижается энергопотребление, уменьшается выделение тепла и достигается действительно единообразный диапазон цветов.

Пакет ПО Smart Control

Управляйте всеми рекламными дисплеями в сети с помощью мощного ПО, которое позволяет централизованно изменять настройки дисплея через разъем RJ45 или RS232. Smart Control позволяет настроить видеовход, изменить настройки цвета, указать идентификатор дисплея при создании видеостен и даже определить состояние каждого дисплея, обеспечивая все необходимые функции для управления дисплеями из одного центрального местоположения.

Технические характеристики

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