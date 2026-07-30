КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

  • Создавайте потрясающие видеостены
  • Создавайте потрясающие видеостены
  • Создавайте потрясающие видеостены
  • Создавайте потрясающие видеостены

Больше не доступен

Signage SolutionsДисплей Video Wall

BDL4677XH/00

Создавайте потрясающие видеостены
Оцените нашу линейку дисплеев, предназначенных для создания потрясающих видеостен. Благодаря дизайну без рамки и превосходному качеству изображения Full HD вы получите незабываемые впечатления от просмотра.
Посмотреть все преимущества

благодаря этому светодиодному LED-дисплею без рамки

Создавайте потрясающие видеостены

  • 46"

  • Прямая светодиодная подсветка

  • Full-HD

  • 700 кд/м²

Технология Full HD LED для великолепного качества изображения

Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

Высокая яркость для более четкого изображения

Наслаждайтесь более четким изображением в местах с более ярким окружающим освещением благодаря панели 700 нит. Ваша аудитория получит необычайные впечатления от просмотра и оценит лучшее качество изображения в местах, удаленных от прямого солнечного света, и все же более светлых по сравнению с обычными.

Дисплей AMVA — это широкий угол обзора, сверхвысокая контрастность и яркость изображения

В светодиодном дисплее Philips AMVA применена передовая технология многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую и живую картинку. На этом дисплее без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно эффективен такой экран при использовании графических приложений с высокими требованиями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение даже в портретном режиме.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.