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Больше не доступен

ЖК-монитор

BDL4681XU/00

Ваши зрители будут поражены
Стильная безупречная видеостена позволит вам выразить любую мысль. Вне зависимости от того, используется ли она в виде квадратной матрицы 5 х 5 или экрана с портретной ориентацией 1 х 3, зрители будут поражены.
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благодаря дисплею с ультратонкой рамкой

Ваши зрители будут поражены

  • 117 см (46")

  • мультимедийный

  • HD Ready

WXGA, широкий формат 1366 x 768 - разрешение для четкости дисплея

Широкий формат XGA ЖК-панели с отображением 1366 x 768 пикселей. Стандарт WXGA позволяет использовать в мониторах прогрессивную развертку, что дает лучшее изображение и четкую цветопередачу.

Тонкая рамка и стильный дизайн

Тонкая рамка панели придает ей особую элегантность, делая эту модель универсальным решением для любого интерьера. Кроме того, данная конструкция идеально подходит для матричных видеостен.

Улучшенная заводская настройка цвета

При установке видеостены (установке 3x3, 2x4 или 5x5) цвета каждого изображения не должны различаться на каждом используемом дисплее. Поэтому каждый дисплей проходит заводскую калибровку, что позволяет отвечать высочайшим стандартам самых современных видеостен.

Технические характеристики

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