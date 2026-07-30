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Больше не доступен
BDL4681XU/00
117 см (46")
мультимедийный
HD Ready
Широкий формат XGA ЖК-панели с отображением 1366 x 768 пикселей. Стандарт WXGA позволяет использовать в мониторах прогрессивную развертку, что дает лучшее изображение и четкую цветопередачу.
Тонкая рамка панели придает ей особую элегантность, делая эту модель универсальным решением для любого интерьера. Кроме того, данная конструкция идеально подходит для матричных видеостен.
При установке видеостены (установке 3x3, 2x4 или 5x5) цвета каждого изображения не должны различаться на каждом используемом дисплее. Поэтому каждый дисплей проходит заводскую калибровку, что позволяет отвечать высочайшим стандартам самых современных видеостен.
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