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Больше не доступен
BDL4988XL/00
49"
Прямая светодиодная подсветка
Full-HD
450 кд/м²
В IPS-дисплеях от Philips используется передовая технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом — даже в портретном режиме! IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что особенно важно, если вы пользуетесь профессиональными приложениями для создания видеостен и приложениями из панели меню, требующими четкой цветопередачи и стабильной яркости.
Дисплеи нового поколения для видеостен оснащены самыми тонкими рамками в отрасли и усовершенствованной системой установки. Используйте рекламный контент максимально эффективно благодаря дисплеям с ультратонкими рамками — ваша информация всегда будет заметна. Толщина рамки позволяет создать видеостену практически любого размера.
Усовершенствованный комплект для настройки цветов регулирует уровень яркости подсветки, оптимизирует кривую гамма-распределения и настраивает оттенки серого для объединенных в сеть дисплеев. Вы можете применять одинаковые настройки цветов для всех дисплеев в сети — для впечатляющей видеостены, мозаичного расположения, диспетчерской или отображения меню. Дополнительный комплект настройки гарантирует однородность цвета для всех объединенных дисплеев.
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