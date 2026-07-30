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  • Новый уровень взаимодействия с аудиторией
  • Новый уровень взаимодействия с аудиторией
  • Новый уровень взаимодействия с аудиторией
  • Новый уровень взаимодействия с аудиторией
  • Новый уровень взаимодействия с аудиторией
  • Новый уровень взаимодействия с аудиторией
  • Новый уровень взаимодействия с аудиторией
  • Новый уровень взаимодействия с аудиторией

Больше не доступен

ЖК-монитор

BDL5545ET/00

Новый уровень взаимодействия с аудиторией
Сенсорный ЖК-дисплей — это возможность стать ближе к аудитории. Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются в нем с высокой надежностью и функциональностью.
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благодаря дисплею с технологией Multi-Touch

Новый уровень взаимодействия с аудиторией

  • 140 см (55")

  • Multi-touch

  • Full-HD

Оптическая сенсорная технология Multi-Touch расширяет интерактивное взаимодействие

Датчики по краю экрана не только гарантируют идеальную четкость, но и обеспечивают многоточечный сенсорный ввод, что позволяет использовать разнообразные интерактивные приложения.

Порт дисплея для поддержки более быстрой графики

Оцените кристально чистое изображение благодаря интерфейсу DisplayPort с широкополосной передачей графики. Помимо передачи видео высокой четкости, интерфейс DisplayPort также выполняет передачу аудио, устраняя необходимость в дополнительных кабелях.

Интерфейс OPS (Open Pluggable Specification)

Интерфейс OPS, разработанный для видеоустройств высокой четкости, предназначен для зарядки или обновления простых детских игр медиаплеера. Просто подключите медиаплеер к дисплею — вот и все! Не важно, используется ли медиаплеер начального, среднего или высокого уровня, интерфейс OPS полностью совместим с ним и обеспечивает более низкие показатели TCO в течение более длительного периода.

Технические характеристики

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