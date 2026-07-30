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  • Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном

Больше не доступен

Signage SolutionsДисплей E-Line

BDL5551EL/00

Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
Максимально эффективная подача контента при снижении совокупной стоимости владения — просто и очень стильно. Благодаря боковой светодиодной LED-подсветке этот дисплей с диагональю 55" обеспечивает великолепное качество изображения Full HD при низком потреблении электроэнергии.
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тонком LED-дисплее

Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном

  • 55"

  • Боковая светодиодная подсветка

  • Full-HD

Технология Full HD LED для великолепного качества изображения

Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

Технология IPS с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

В IPS-дисплеях от Philips используется передовая технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом — даже в портретном режиме! IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что особенно важно, если вы пользуетесь профессиональными приложениями для создания видеостен и приложениями из панели меню, требующими четкой цветопередачи и стабильной яркости.

Пакет ПО Smart Control

Управляйте всеми рекламными дисплеями в сети с помощью мощного ПО, которое позволяет централизованно изменять настройки дисплея через разъем RJ45 или RS232. Smart Control позволяет настроить видеовход, изменить настройки цвета, указать идентификатор дисплея при создании видеостен и даже определить состояние каждого дисплея, обеспечивая все необходимые функции для управления дисплеями из одного центрального местоположения.

Технические характеристики

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