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  • На связи с аудиторией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
  • На связи с аудиторией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
  • На связи с аудиторией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
  • На связи с аудиторией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
  • На связи с аудиторией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
  • На связи с аудиторией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
  • На связи с аудиторией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
  • На связи с аудиторией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
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Больше не доступен

Signage SolutionsДисплей E-Line

BDL5570EL/00

На связи с аудиторией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
Оцените неоспоримые преимущества энергоэффективного дисплея Signage Solution: широкие возможности подключения, управления содержимым и минимальная стоимость владения благодаря функциям удаленного управления.
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С инновациями Smart Collection

На связи с аудиторией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю

  • 55"

  • Боковая светодиодная подсветка

  • Full-HD

  • 500 кд/м²

Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память

Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память

Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память. Загружайте медиаконтент и сразу же воспроизводите его на дисплее. Память используется совместно с интернет-браузером и служит кэш-памятью. При возникновении сбоев в работе сети воспроизведение контента продолжается из кэша, что позволяет использовать медиафайлы даже в том случае, когда подключение к сети отсутствует.

Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

При использовании контента в рекламных целях необходимо быть уверенным в его постоянной доступности. Даже если проблемы с воспроизведением кажутся маловероятными, стоит воспользоваться функцией отказоустойчивости. Она обеспечивает постоянную защиту контента и с помощью инновационной технологии запускает воспроизведение с резервной копии в случае неисправности медиаплеера. Функция отказоустойчивости запускается автоматически при сбое в работе основного источника входного сигнала. Просто выберите основной источник входного сигнала и установите подключение для системы отказоустойчивости. Теперь вы можете быть уверены, что ваш контент надежно защищен.

Простое и удобное управление контентом благодаря SmartCMS

Простое и удобное управление контентом благодаря SmartCMS

Удобная и простая система управления цифровым рекламным контентом, которая используется исключительно в дисплеях Philips Signage Solutions. SmartCMS позволяет создавать и организовывать контент более чем на 24 часа каждый день. Просто создайте свою сеть, организуйте контент, распланируйте список воспроизведения и приступайте к работе!

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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