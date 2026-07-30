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Больше не доступен
BDL5570EL/00
55"
Боковая светодиодная подсветка
Full-HD
500 кд/м²
Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память. Загружайте медиаконтент и сразу же воспроизводите его на дисплее. Память используется совместно с интернет-браузером и служит кэш-памятью. При возникновении сбоев в работе сети воспроизведение контента продолжается из кэша, что позволяет использовать медиафайлы даже в том случае, когда подключение к сети отсутствует.
При использовании контента в рекламных целях необходимо быть уверенным в его постоянной доступности. Даже если проблемы с воспроизведением кажутся маловероятными, стоит воспользоваться функцией отказоустойчивости. Она обеспечивает постоянную защиту контента и с помощью инновационной технологии запускает воспроизведение с резервной копии в случае неисправности медиаплеера. Функция отказоустойчивости запускается автоматически при сбое в работе основного источника входного сигнала. Просто выберите основной источник входного сигнала и установите подключение для системы отказоустойчивости. Теперь вы можете быть уверены, что ваш контент надежно защищен.
Удобная и простая система управления цифровым рекламным контентом, которая используется исключительно в дисплеях Philips Signage Solutions. SmartCMS позволяет создавать и организовывать контент более чем на 24 часа каждый день. Просто создайте свою сеть, организуйте контент, распланируйте список воспроизведения и приступайте к работе!
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