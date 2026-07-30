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Больше не доступен
BDL5587XL/00
55"
Прямая светодиодная подсветка
Full-HD
Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.
Наслаждайтесь превосходным единообразием светопередачи с прямой светодиодной подсветкой, которая еще больше усиливает контрастность. Более точная передача белого существенно расширяет цветовую гамму, улучшая цветопередачу и значительно повышая удовольствие от просмотра. Благодаря сверхэкономичному расходу электроэнергии также снижается общая стоимость владения.
Великолепные видеостены из экранов без рамки. Вы можете подключить до 15 x 10 экранов, а благодаря наименьшим на сегодня зазорам между экранами изображение будет выглядеть цельным. Вы получите незабываемые впечатления от просмотра.
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