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BDS4622V/00
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Дистанционное управление позволяет пользователю удаленно настраивать дисплеи через протокол RS232. Благодаря использованию команд CEC пользователь может полностью контролировать все дисплеи в сети в любой момент времени.
Поддерживает совместисмость ПК для VGA, SVGA, XGA и WXGA. Универсальные решения для условий общественного использования требуют наличия поддержки универсальных входов PC.
Если условия применения монитора требуют более хорошего качества звучания, в этом случае возможно провести SRS-обработку объемного звука, встроенные динамики и возможность подсоединения больших внешних колонок.
Благодаря отказу от использования вентиляторов устройство работает бесшумно, а внутри монитора не скапливается пыль, что увеличивает продолжительность работы.
Встроенная функция увеличения обеспечивает простое применение функции видеостены без использования дорогого дополнительного оборудования. Использование различных конфигураций и создание невероятной видеостены — нет ничего проще.
Функция гребенчатаго фильтра лучше разделяет сигналы яркости и цветности в объемной области, что устраняет перекрестные помехи по яркости и цвету, а также сползание точек. Эта функция выполняет сравнения телевизионного изображения по полям для точного отделения цветной информации от черно-белой и устранения горизонтального и вертикального зависания точек и их сползания. Результатом является предельно четкое изображение.
Обеспечивает возможность просматривать одновременно два изображения от различных источников: либо два видео источника, либо сочетание данные/графика
В конструкцию устройства была внедрена защитная функция под названием "Сдвиг пикселей". Когда защитная функция срабатывает, изображение на экране автоматически сдвигается по пикселям, что предотвращает возникновение остаточного, "фантомного" изображения. Помимо этого применяется восстановление прогоревших элементов. В зависимости от модели, остаточные изображения удаляются путем наложения полностью белого сигнала на всю панель на некоторое время или реверсом изображения для достижения того же эффекта.
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