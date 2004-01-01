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      BDS4622V/00

      BDS4622V/00

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      BDS4622V/00

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      Вдосконалена функція масштабування підтримує коміркову матрицю

      Внутрішня функція масштабування сприяє легкому впровадженню матриці відеостіни без використання дорогого зовнішнього обладнання. Завдяки різним налаштуванням створювати вражаючу відеостіну стало просто.

      Badge-D2C

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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