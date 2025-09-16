Разнообразные укладки с системой ионизации

Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips 3000 позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах, в то время как система ионизации делает их более шелковистыми. 4 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки.