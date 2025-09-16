Ключевые слова для поиска
BHA313/00
Разнообразные укладки с системой ионизации
Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips 3000 позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах, в то время как система ионизации делает их более шелковистыми. 4 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Фен-щетка мощностью 800 Вт для бережной сушки и укладки. Превосходный результат каждый день.
Щетка имеет широкий диаметр 38 мм. Большой диаметр идеально подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.
Круглая щетка 30 мм с убирающимися зубчиками создана для упрощения процесса укладки. Поверните кончик насадки и легко выньте ее из волос для получения четко очерченных волн.
Используйте узкую насадку-концентратор для точной укладки и финальных штрихов с помощью направленного потока воздуха.
Оцените удобство настройки с 3 режимами нагрева и 2 режимами скорости. Выбирайте между низкой и высокой скоростью работы с 3 режимами: холодный, бережный и высокий нагрев. Гибкость настройки обеспечивает мощный воздухопоток и бережный температурный режим для достижения желаемых результатов укладки.
В режиме холодного обдува фен-щекта использует слабый нагрев для бережной сушки ваших волос. Особенно эффективен при сушке ломких, сухих или поврежденных волос.
Режим Care обеспечивает оптимальную температуру сушки и предотвращает перегрев. Сила воздушного потока и скорость сушки не меняются, но укладка выполняется при постоянной температуре, оптимальной для волос.
Этот фен-щетка оснащен керамическими щетками с аргановым маслом, которое делает укладку быстрее и проще, обеспечивая комфортное скольжение для шелковистых волос.
Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.
Инновационная насадка для выпрямления, прикрепленная к ручке, позволяет эффективно выпрямлять волосы
Аксессуары
Питание
Технические характеристики
Обслуживание
Удобство использования
Технологии бережного ухода
