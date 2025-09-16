Ключевые слова для поиска

    Разнообразные укладки с системой ионизации

      3000 Series Фен-щетка

      BHA313/00

      Разнообразные укладки с системой ионизации

      Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips 3000 позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах, в то время как система ионизации делает их более шелковистыми. 4 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки.

      3000 Series Фен-щетка

      3000 Series
      - {discount-value}

      3000 Series

      Фен-щетка

      

      • 4 насадки
      • Ионизация
      • Керамическое покрытие с аргановым маслом
      Мощность 800 Вт для идеальной укладки

      Мощность 800 Вт для идеальной укладки

      Фен-щетка мощностью 800 Вт для бережной сушки и укладки. Превосходный результат каждый день.

      Круглая щетка 38 мм для выпрямления и создания волн

      Круглая щетка 38 мм для выпрямления и создания волн

      Щетка имеет широкий диаметр 38 мм. Большой диаметр идеально подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.

      Круглая щетка 30 мм с убирающимися зубчиками для создания локонов

      Круглая щетка 30 мм с убирающимися зубчиками для создания локонов

      Круглая щетка 30 мм с убирающимися зубчиками создана для упрощения процесса укладки. Поверните кончик насадки и легко выньте ее из волос для получения четко очерченных волн.

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

      Используйте узкую насадку-концентратор для точной укладки и финальных штрихов с помощью направленного потока воздуха.

      Три удобных регулируемых режима температуры и скорости

      Три удобных регулируемых режима температуры и скорости

      Оцените удобство настройки с 3 режимами нагрева и 2 режимами скорости. Выбирайте между низкой и высокой скоростью работы с 3 режимами: холодный, бережный и высокий нагрев. Гибкость настройки обеспечивает мощный воздухопоток и бережный температурный режим для достижения желаемых результатов укладки.

      Холодный обдув для бережной сушки

      Холодный обдув для бережной сушки

      В режиме холодного обдува фен-щекта использует слабый нагрев для бережной сушки ваших волос. Особенно эффективен при сушке ломких, сухих или поврежденных волос.

      Настройка Care для защиты волос во время сушки и укладки

      Настройка Care для защиты волос во время сушки и укладки

      Режим Care обеспечивает оптимальную температуру сушки и предотвращает перегрев. Сила воздушного потока и скорость сушки не меняются, но укладка выполняется при постоянной температуре, оптимальной для волос.

      Щетка с аргановым маслом

      Щетка с аргановым маслом

      Этот фен-щетка оснащен керамическими щетками с аргановым маслом, которое делает укладку быстрее и проще, обеспечивая комфортное скольжение для шелковистых волос.

      Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

      Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

      Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.

      Расческа для выпрямления для создания эффекта естественно прямых волос

      Инновационная насадка для выпрямления, прикрепленная к ручке, позволяет эффективно выпрямлять волосы

      • Аксессуары

        Термощетка диаметром 38 мм
        Для выпрямления и создания волн
        Круглая щетка с убирающимися зубчиками
        Для создания локонов и волн без спутывания волос
        Насадка-концентратор
        Для направленного воздушного потока
        Насадка для выпрямления волос
        Для естественно прямых волос

      • Питание

        Напряжение
        220–240 В
        Мощность в ваттах
        800 Вт

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,8 м
        Количество настроек температуры
        3 режима нагрева и 2 скорости
        Питание выключено
        < 0,3 Вт

      • Обслуживание

        2 года гарантии во всех странах
        Да

      • Удобство использования

        Петелька для подвешивания
        Да
        Шнур на шарнире
        Да

      • Технологии бережного ухода

        Бережный температурный режим
        Да
        Функция ионизации
        Да

