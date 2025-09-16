Умови пошуку

    Різні способи укладки з функцією іонізації

      3000 Series Фен-щітка

      BHA313/00

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Різні способи укладки з функцією іонізації

      Сушіння і укладання одночасно – Philips Air Styler 3000 дозволяє створювати чудові природні зачіски, надаючи при цьому волоссю додаткового блиску з іонним доглядом. Чотири насадки підходять як для довгого, так і для короткого волосся, тому ви зможете насолоджуватися простотою укладання.

      3000 Series Фен-щітка

      цей продукт
      3000 Series
      3000 Series

      Фен-щітка

      Різні способи укладки з функцією іонізації

      • 4 насадки
      • Функція іонізації
      • Керамічні пластини з аргановою олією
      Укладання потужністю 800 Вт для результатів, як із салону

      Укладання потужністю 800 Вт для результатів, як із салону

      Фен-щітка Air Styler із потоком повітря потужністю 800 Вт для лагідного сушіння та укладання. Досягайте результатів, як із салону, щодня.

      38-мм термощітка для гладеньких зачісок та хвиль

      38-мм термощітка для гладеньких зачісок та хвиль

      Термощітка має надзвичайно широкий діаметр 38 мм. Завдяки ширині циліндра пристрій ідеально підходить для створення гладеньких зачісок і хвиль.

      30-мм щітка з висувною щетиною для чітких хвиль

      30-мм щітка з висувною щетиною для чітких хвиль

      30-мм щітку з висувною щетиною створено для легкого моделювання. Поверніть кінчик щітки і висуньте її для чітких хвиль.

      Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

      Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

      Використовуйте вузьку насадку-концентратор для потужного струменя повітря для точної укладки або корекції зачіски.

      Три зручні налаштування тепла й швидкості для більшого контролю

      Три зручні налаштування тепла й швидкості для більшого контролю

      Насолоджуйтеся поєднанням трьох ступенів нагрівання та двох налаштувань швидкості для ідеального кінцевого результату. Ви можете вибрати низьку чи високу швидкість із трьома відповідними налаштуваннями нагрівання: Care (Догляд), High (Високий), Cool (Холод). Гнучкі налаштування забезпечують потужний потік повітря з дбайливою температурою для точного та індивідуального укладання.

      Налаштування холодного повітря для лагідного сушіння

      Налаштування холодного повітря для лагідного сушіння

      Налаштування холодного повітря використовує низьку температуру для лагідного сушіння волосся. Особливо підходить для дрібного, сухого або пошкодженого волосся.

      Режим дбайливої укладки для більшого захисту волосся

      Режим дбайливої укладки для більшого захисту волосся

      Налаштування "Догляд" забезпечує оптимальну температуру сушіння і захищає від пересушування. Волосся сушиться швидко з тим самим потужним потоком повітря, але за сталої помірної температури.

      Щітка з аргановою олією

      Щітка з аргановою олією

      Фен-щітка оснащена керамічними пластинами з аргановою олією для швидкого та легкого укладання і такого ж шовковистого гладкого ковзання, як і волосся.

      Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

      Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

      За допомогою функції іонізації волосся не електризується під час сушіння. Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – слухняне та гладеньке блискуче волосся.

      Масажна щітка для випрямлення волосся і створення природних прямих зачісок

      Гарне природно пряме волосся з інноваційною масажною щіткою для випрямлення волосся, під’єднаною до ручки

      Технічні характеристики

      • Насадки

        Щітка з висувною щетиною
        Для хвильок та кучерів
        38-мм термощітка
        Для гладеньких зачісок та хвиль
        Насадка
        Для концентрованого струменя повітря
        Масажна щітка для випрямлення волосся
        Для природно прямих зачісок

      • Потужність

        Напруга
        220–240 В
        Потужність (Вт)
        800 Вт

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        1,8 м
        Кількість налаштувань тепла
        3 режими температури з 2 режимами швидкості
        Споживання енергії в режимі вимкнення
        < 0,3 Вт

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Простота у користуванні

        Гак для зберігання
        Так
        Гнучкий шнур
        Так

      • Технології для догляду

        Налаштування дбайливої температури
        Так
        Іонна технологія
        Так

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.

