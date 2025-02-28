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  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду

Больше не доступен

StyleCare EssentialЩипцы для завивки

BHB862/00

5

| (31) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Все, что нужно для упругих локонов

Создавать шикарные локоны теперь легко как никогда — наматывайте пряди волос на щипцы и укладывайте их красивыми локонами, о которых всегда мечтали. Благодаря керамическому покрытию волосы получаются блестящими и гладкими, сохраняя упругость и силу.

Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Все, что нужно для упругих локонов

  • Корпус диаметром 16 мм

  • Температура 200 °C

  • Керамическое покрытие

Корпус 16 мм для создания упругих кудрей и локонов

Корпус 16 мм для создания упругих кудрей и локонов

Корпус диаметром 16 мм позволяет создавать упругие естественные локоны и всегда выглядеть молодо и привлекательно.

Защитное керамическое покрытие для бережной укладки

Защитное керамическое покрытие для бережной укладки

Защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения волос — волосы становятся мягкими и блестящими.

Температура нагрева 200 °C для оптимальных результатов

Температура нагрева 200 °C для оптимальных результатов

Нагрев до 200 ºC обеспечивает идеальные результаты укладки и минимизирует риск повреждения волос.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

31

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

28/02/2025

Україна

Україна

Дуже сподобалась плойка

Плойка чудово завиває волосся, створюючи акуратні локони. Укладка тримається довго. Швидко нагрівається і зручна у використанні , однозначно рекомендую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential

Дата пользования 2025-01-28

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential

Дата пользования 2025-01-28

25/02/2025

Україна

Україна

Чудова плойка

Плойка дуже сподобалась, робить гарні і чіткі локони. Швидко нагрівається й зручно зажим фіксує волосся.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential

Дата пользования 2024-01-25

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential

Дата пользования 2024-01-25

25/02/2025

Україна

Україна

Плойка чудова і проста в використанні! Вийшли гарні кудряшки, для мого волосся підійшла ідеально! Результатом задоволена! Рекомендую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential

Дата пользования 2024-01-25

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential

Дата пользования 2024-01-25

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Примечания

  1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 