Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

StyleCare Essential

Щипцы для завивки

BHB862/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Все, что нужно для упругих локонов Все, что нужно для упругих локонов Все, что нужно для упругих локонов
    -{discount-value}

    StyleCare Essential Щипцы для завивки

    BHB862/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Все, что нужно для упругих локонов

    Создавать шикарные локоны теперь легко как никогда — наматывайте пряди волос на щипцы и укладывайте их красивыми локонами, о которых всегда мечтали. Благодаря керамическому покрытию волосы получаются блестящими и гладкими, сохраняя упругость и силу. Узнать обо всех преимуществах

    StyleCare Essential Щипцы для завивки

    Все, что нужно для упругих локонов

    Создавать шикарные локоны теперь легко как никогда — наматывайте пряди волос на щипцы и укладывайте их красивыми локонами, о которых всегда мечтали. Благодаря керамическому покрытию волосы получаются блестящими и гладкими, сохраняя упругость и силу. Узнать обо всех преимуществах

    Все, что нужно для упругих локонов

    Создавать шикарные локоны теперь легко как никогда — наматывайте пряди волос на щипцы и укладывайте их красивыми локонами, о которых всегда мечтали. Благодаря керамическому покрытию волосы получаются блестящими и гладкими, сохраняя упругость и силу. Узнать обо всех преимуществах

    StyleCare Essential Щипцы для завивки

    Все, что нужно для упругих локонов

    Создавать шикарные локоны теперь легко как никогда — наматывайте пряди волос на щипцы и укладывайте их красивыми локонами, о которых всегда мечтали. Благодаря керамическому покрытию волосы получаются блестящими и гладкими, сохраняя упругость и силу. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все curlers

      Все, что нужно для упругих локонов

      • Корпус диаметром 16 мм
      • Температура 200 °C
      • Керамическое покрытие
      Корпус 16 мм для создания упругих кудрей и локонов

      Корпус 16 мм для создания упругих кудрей и локонов

      Корпус диаметром 16 мм позволяет создавать упругие естественные локоны и всегда выглядеть молодо и привлекательно.

      Защитное керамическое покрытие для бережной укладки

      Защитное керамическое покрытие для бережной укладки

      Защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения волос — волосы становятся мягкими и блестящими.

      Температура нагрева 200 °C для оптимальных результатов

      Температура нагрева 200 °C для оптимальных результатов

      Нагрев до 200 ºC обеспечивает идеальные результаты укладки и минимизирует риск повреждения волос.

      Мигающий светодиодный индикатор оповещает о готовности к использованию

      Мигающий светодиодный индикатор оповещает о готовности к использованию

      LED-индикатор перестает мигать, когда щипцы для завивки нагрелись и готовы к использованию.

      В целях безопасности наконечник не нагревается

      В целях безопасности наконечник не нагревается

      Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

      Быстрый нагрев, готовность к использованию через 60 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию через 60 секунд

      Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 60 секунд после включения.

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      2 года гарантии по всему миру

      2 года гарантии по всему миру

      Philips предлагает полную гарантию на 2 года и обеспечивает надежную работу прибора в течение долгого времени.

      Технические характеристики

      • Особенности

        Покрытие нагревательных элементов
        Керамика
        Индикатор готовности к работе
        Да
        Шнур на шарнире
        Да
        Диаметр корпуса
        16  миллиметра

      • Тип волос

        Конечный результат
        Упругие кудряшки и локоны
        Длина волос
        • Длинные
        • Средний

      • Технические характеристики

        Температура укладки
        200 °C
        Количество настроек температуры
        1
        Длина кабеля
        1,8 м
        Время разогрева
        60 сек.
        напряжение
        В мире  В

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться