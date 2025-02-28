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Все, что нужно для упругих локонов
Создавать шикарные локоны теперь легко как никогда — наматывайте пряди волос на щипцы и укладывайте их красивыми локонами, о которых всегда мечтали. Благодаря керамическому покрытию волосы получаются блестящими и гладкими, сохраняя упругость и силу.
Корпус диаметром 16 мм
Температура 200 °C
Керамическое покрытие
Корпус диаметром 16 мм позволяет создавать упругие естественные локоны и всегда выглядеть молодо и привлекательно.
Защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения волос — волосы становятся мягкими и блестящими.
Нагрев до 200 ºC обеспечивает идеальные результаты укладки и минимизирует риск повреждения волос.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
5.0
из 5
31
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
marina57
28/02/2025
Україна
Часть акции
Дуже сподобалась плойка
Плойка чудово завиває волосся, створюючи акуратні локони. Укладка тримається довго. Швидко нагрівається і зручна у використанні , однозначно рекомендую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential
Дата пользования 2025-01-28
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential
Дата пользования 2025-01-28
Valentina908
25/02/2025
Україна
Часть акции
Чудова плойка
Плойка дуже сподобалась, робить гарні і чіткі локони. Швидко нагрівається й зручно зажим фіксує волосся.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential
Дата пользования 2024-01-25
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential
Дата пользования 2024-01-25
ANCHA
25/02/2025
Україна
Часть акции
Плойка чудова і проста в використанні! Вийшли гарні кудряшки, для мого волосся підійшла ідеально! Результатом задоволена! Рекомендую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential
Дата пользования 2024-01-25
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential
Дата пользования 2024-01-25
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.