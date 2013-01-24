Усе, що потрібно для пружних локонів
Створити розкішні локони ще ніколи не було так легко. Просто накрутіть волосся і створіть локони, щоб мати зачіску, про яку Ви завжди мріяли. Керамічне покриття додає волоссю гладкості та блиску, роблячи його пружним, ефектним та сповненим життєвої сили. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Усе, що потрібно для пружних локонів
Створити розкішні локони ще ніколи не було так легко. Просто накрутіть волосся і створіть локони, щоб мати зачіску, про яку Ви завжди мріяли. Керамічне покриття додає волоссю гладкості та блиску, роблячи його пружним, ефектним та сповненим життєвої сили. Переглянути усі переваги
Усе, що потрібно для пружних локонів
Створити розкішні локони ще ніколи не було так легко. Просто накрутіть волосся і створіть локони, щоб мати зачіску, про яку Ви завжди мріяли. Керамічне покриття додає волоссю гладкості та блиску, роблячи його пружним, ефектним та сповненим життєвої сили. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Усе, що потрібно для пружних локонів
Створити розкішні локони ще ніколи не було так легко. Просто накрутіть волосся і створіть локони, щоб мати зачіску, про яку Ви завжди мріяли. Керамічне покриття додає волоссю гладкості та блиску, роблячи його пружним, ефектним та сповненим життєвої сили. Переглянути усі переваги
За допомогою циліндра діаметром 16 мм можна створити пружні, сповнені життєвої сили локони та спіральки для радісного молодіжного образу.
Захисне керамічне покриття забезпечує рівномірний розподіл тепла та запобігає пошкодженню волосся, сприяє його блиску та м’якості.
Висока температура 200 °C гарантує оптимальні результати з мінімальним негативним впливом на волосся.
Світлодіодний індикатор перестає блимати, коли плойка нагрілася і готова до використання.
Носик плойки виготовлено зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він був холодним; його можна безпечно тримати під час укладки для оптимальної зручності.
Стайлер швидко нагрівається і готовий до використання через 60 секунд.
Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.
Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.
Компанія Philips пропонує 2 роки гарантії на цей виріб, щоб забезпечити його тривалий термін роботи у разі щоденного використання.
Характеристики
Тип волосся
Технічні характеристики
Обслуговування