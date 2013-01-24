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StyleCare Essential

Плойка

BHB862/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Усе, що потрібно для пружних локонів Усе, що потрібно для пружних локонів Усе, що потрібно для пружних локонів
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    StyleCare Essential Плойка

    BHB862/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Усе, що потрібно для пружних локонів

    Створити розкішні локони ще ніколи не було так легко. Просто накрутіть волосся і створіть локони, щоб мати зачіску, про яку Ви завжди мріяли. Керамічне покриття додає волоссю гладкості та блиску, роблячи його пружним, ефектним та сповненим життєвої сили. Переглянути усі переваги

    StyleCare Essential Плойка

    Усе, що потрібно для пружних локонів

    Створити розкішні локони ще ніколи не було так легко. Просто накрутіть волосся і створіть локони, щоб мати зачіску, про яку Ви завжди мріяли. Керамічне покриття додає волоссю гладкості та блиску, роблячи його пружним, ефектним та сповненим життєвої сили. Переглянути усі переваги

    Усе, що потрібно для пружних локонів

    Створити розкішні локони ще ніколи не було так легко. Просто накрутіть волосся і створіть локони, щоб мати зачіску, про яку Ви завжди мріяли. Керамічне покриття додає волоссю гладкості та блиску, роблячи його пружним, ефектним та сповненим життєвої сили. Переглянути усі переваги

    StyleCare Essential Плойка

    Усе, що потрібно для пружних локонів

    Створити розкішні локони ще ніколи не було так легко. Просто накрутіть волосся і створіть локони, щоб мати зачіску, про яку Ви завжди мріяли. Керамічне покриття додає волоссю гладкості та блиску, роблячи його пружним, ефектним та сповненим життєвої сили. Переглянути усі переваги

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      Усе, що потрібно для пружних локонів

      • 16-мм циліндр
      • Температура 200 °C
      • Керамічне покриття
      16-мм циліндр для завивки пружних локонів та спіральок

      16-мм циліндр для завивки пружних локонів та спіральок

      За допомогою циліндра діаметром 16 мм можна створити пружні, сповнені життєвої сили локони та спіральки для радісного молодіжного образу.

      Захисне керамічне покриття для більш лагідної укладки

      Захисне керамічне покриття для більш лагідної укладки

      Захисне керамічне покриття забезпечує рівномірний розподіл тепла та запобігає пошкодженню волосся, сприяє його блиску та м’якості.

      Висока температура 200 °C для оптимальних результатів

      Висока температура 200 °C для оптимальних результатів

      Висока температура 200 °C гарантує оптимальні результати з мінімальним негативним впливом на волосся.

      Світлодіодний індикатор блимає, коли пристрій готовий до використання

      Світлодіодний індикатор блимає, коли пристрій готовий до використання

      Світлодіодний індикатор перестає блимати, коли плойка нагрілася і готова до використання.

      Холодний носик для легшого та безпечнішого використання

      Холодний носик для легшого та безпечнішого використання

      Носик плойки виготовлено зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він був холодним; його можна безпечно тримати під час укладки для оптимальної зручності.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 сек.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 сек.

      Стайлер швидко нагрівається і готовий до використання через 60 секунд.

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.

      Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

      Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

      Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії

      Компанія Philips пропонує 2 роки гарантії на цей виріб, щоб забезпечити його тривалий термін роботи у разі щоденного використання.

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        Покриття частин, які нагріваються
        Керамічне покриття
        Індикатор готовності до використання
        Так
        Гнучкий шнур
        Так
        Діаметр циліндра
        16  мм

      • Тип волосся

        Результат
        Тугі локони та спіральки
        Довжина волосся
        • Довге
        • Середній

      • Технічні характеристики

        Температура укладки
        200 °C
        Кількість налаштувань тепла
        1
        Довжина кабелю
        1,8 м
        Час нагрівання
        60 сек.
        Напруга
        Універсальна  В

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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