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Усе, що Вам потрібно для пружних локонів
Створити розкішні локони ще ніколи не було так легко. Просто накрутіть волосся і створіть локони, щоб мати зачіску, про яку Ви завжди мріяли. Керамічне покриття додає волоссю гладкості та блиску, роблячи його пружним, ефектним та сповненим життєвої сили.
Захисне керамічне покриття для більш лагідної укладки
16-мм циліндр для завивки пружних локонів та спіральок
Висока температура 200 °C для оптимальних результатів
Індикатор готовності до використання
Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 сек.
За допомогою циліндра діаметром 16 мм можна створити пружні, сповнені життєвої сили локони та спіральки для радісного молодіжного образу.
Захисне керамічне покриття забезпечує рівномірний розподіл тепла та запобігає пошкодженню волосся, сприяє його блиску та м’якості.
Висока температура 200 °C гарантує оптимальні результати з мінімальним негативним впливом на волосся.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
5.0
з 5
46
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
marina57
28/02/2025
Україна
Частина акції
Дуже сподобалась плойка
Плойка чудово завиває волосся, створюючи акуратні локони. Укладка тримається довго. Швидко нагрівається і зручна у використанні , однозначно рекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential
Дата використання 2025-01-28
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential
Дата використання 2025-01-28
Valentina908
25/02/2025
Україна
Частина акції
Чудова плойка
Плойка дуже сподобалась, робить гарні і чіткі локони. Швидко нагрівається й зручно зажим фіксує волосся.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential
Дата використання 2024-01-25
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential
Дата використання 2024-01-25
ANCHA
25/02/2025
Україна
Частина акції
Плойка чудова і проста в використанні! Вийшли гарні кудряшки, для мого волосся підійшла ідеально! Результатом задоволена! Рекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential
Дата використання 2024-01-25
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential
Дата використання 2024-01-25