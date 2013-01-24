Усе, що потрібно для пружних локонів

Створити розкішні локони ще ніколи не було так легко. Просто накрутіть волосся і створіть локони, щоб мати зачіску, про яку Ви завжди мріяли. Керамічне покриття додає волоссю гладкості та блиску, роблячи його пружним, ефектним та сповненим життєвої сили. Переглянути усі переваги