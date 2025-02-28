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Більше не доступний

Плойка Philipsсерії StyleCare Essential

BHB862/00

5

| (46) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Усе, що Вам потрібно для пружних локонів

Створити розкішні локони ще ніколи не було так легко. Просто накрутіть волосся і створіть локони, щоб мати зачіску, про яку Ви завжди мріяли. Керамічне покриття додає волоссю гладкості та блиску, роблячи його пружним, ефектним та сповненим життєвої сили.

Переглянути всі переваги

Усе, що Вам потрібно для пружних локонів

  • Захисне керамічне покриття для більш лагідної укладки

  • 16-мм циліндр для завивки пружних локонів та спіральок

  • Висока температура 200 °C для оптимальних результатів

  • Індикатор готовності до використання

  • Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 сек.

16-мм циліндр для завивки пружних локонів та спіральок

16-мм циліндр для завивки пружних локонів та спіральок

За допомогою циліндра діаметром 16 мм можна створити пружні, сповнені життєвої сили локони та спіральки для радісного молодіжного образу.

Захисне керамічне покриття для більш лагідної укладки

Захисне керамічне покриття для більш лагідної укладки

Захисне керамічне покриття забезпечує рівномірний розподіл тепла та запобігає пошкодженню волосся, сприяє його блиску та м’якості.

Висока температура 200 °C для оптимальних результатів

Висока температура 200 °C для оптимальних результатів

Висока температура 200 °C гарантує оптимальні результати з мінімальним негативним впливом на волосся.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

46

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

28/02/2025

Україна

Україна

Дуже сподобалась плойка

Плойка чудово завиває волосся, створюючи акуратні локони. Укладка тримається довго. Швидко нагрівається і зручна у використанні , однозначно рекомендую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential

Дата використання 2025-01-28

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential

Дата використання 2025-01-28

25/02/2025

Україна

Україна

Чудова плойка

Плойка дуже сподобалась, робить гарні і чіткі локони. Швидко нагрівається й зручно зажим фіксує волосся.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential

Дата використання 2024-01-25

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential

Дата використання 2024-01-25

25/02/2025

Україна

Україна

Плойка чудова і проста в використанні! Вийшли гарні кудряшки, для мого волосся підійшла ідеально! Результатом задоволена! Рекомендую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential

Дата використання 2024-01-25

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Плойка Philips BHB862/00 серії StyleCare Essential

Дата використання 2024-01-25

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