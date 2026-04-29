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StyleCare Щипцы для завивки
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BHB864/00
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Использование щипцов Philips для завивки коротких волос
Повреждение волос при выпрямлении и завивке
Номер модели и серийный номер на стайлере для волос
Стайлер для волос Philips содержит асбест?
Можно ли обмотать шнур вокруг стайлера Philips после использования?
Применение стайлера для волос Philips на мокрых волосах
Ожоги при использовании щипцов для завивки Philips
Щипцы для завивки Philips плохо завивают волосы
Волосы застревают в щипцах для завивки Philips
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