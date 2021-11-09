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Більше не доступний
25-мм циліндр
Турмалінове керамічне покриття
8 налаштувань температури
На 30% більше місця для укладки на циліндрі
Гладенький керамічний циліндр запобігає пошкодженню волосся під час укладки. Його насичено турмаліном для надання локонам неперевершеної гладкості та блиску.
Цифровий дисплей із 8 налаштуваннями температури забезпечує повний контроль для налаштування температури відповідно до типу волосся і запобігання пошкодженню.
Висока температура дозволяє змінити форму волосся й отримати потрібні локони.
4.9
з 5
28
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
yaroslavby24
09/11/2021
Україна
Идеальная укладка
Очень долго выбирала себе плойку, которая бы была удобной, лёгкой и быстро нагревалась, и мой выбор пал на эту, и я не ошиблась, довольна по сей день, пользуюсь уже больше года, качество техники Филипс всегда был на высоте, Очень удобно что плойка держит локон, волосы не вылазят как в других фирмах. Рекомендую!!
Плюси
Цена, качество и крутой результат
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleCare BHB864/00 Плойка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleCare BHB864/00 Плойка
Tasha25
08/11/2021
Україна
Помощница моей красоты
Давно хотела приобрести, но не могла определиться с выбором. Довольна, что приобрела плойку Philips, так как качеством и ценой порадовала. Температуру можно выставит самому. Хорошее покрытие. Шнур прокручивается, что не приводит к заламыванию шнура. Удобно и практично!
Плюси
качество
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleCare BHB864/00 Плойка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleCare BHB864/00 Плойка
01/11/2021
Україна
за свою стоимость лучше ненайти
Купил маме на подарок . Быстро нагревается , есть регулировка температуры , оптимальный диаметр . Недостатков не увидели .
Плюси
Только плюсы
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleCare BHB864/00 Плойка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleCare BHB864/00 Плойка