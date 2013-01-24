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StyleCare

Плойка

BHB864/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Один виток до ідеальних кучерів Один виток до ідеальних кучерів Один виток до ідеальних кучерів
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    StyleCare Плойка

    BHB864/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Один виток до ідеальних кучерів

    Легко створюйте ідеальні, класичні локони за допомогою нашої нової плойки. Турмаліновий керамічний циліндр ідеально захищає волосся, робить його слухняним і блискучим. Висока температура 200 °C дозволяє створити чудові локони одним намотуванням. Переглянути усі переваги

    StyleCare Плойка

    Один виток до ідеальних кучерів

    Легко створюйте ідеальні, класичні локони за допомогою нашої нової плойки. Турмаліновий керамічний циліндр ідеально захищає волосся, робить його слухняним і блискучим. Висока температура 200 °C дозволяє створити чудові локони одним намотуванням. Переглянути усі переваги

    Один виток до ідеальних кучерів

    Легко створюйте ідеальні, класичні локони за допомогою нашої нової плойки. Турмаліновий керамічний циліндр ідеально захищає волосся, робить його слухняним і блискучим. Висока температура 200 °C дозволяє створити чудові локони одним намотуванням. Переглянути усі переваги

    StyleCare Плойка

    Один виток до ідеальних кучерів

    Легко створюйте ідеальні, класичні локони за допомогою нашої нової плойки. Турмаліновий керамічний циліндр ідеально захищає волосся, робить його слухняним і блискучим. Висока температура 200 °C дозволяє створити чудові локони одним намотуванням. Переглянути усі переваги

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      Один виток до ідеальних кучерів

      • 25-мм середній циліндр
      • Турмалінове керамічне покриття
      • Цифрові налаштування температури
      Турмалінове керамічне покриття для неперевершеної гладкості та блиску

      Турмалінове керамічне покриття для неперевершеної гладкості та блиску

      Гладенький керамічний циліндр запобігає пошкодженню волосся під час укладки. Його насичено турмаліном для надання локонам неперевершеної гладкості та блиску.

      До 200 °C для ідеальних результатів

      До 200 °C для ідеальних результатів

      Висока температура дозволяє змінити форму волосся й отримати потрібні локони.

      25-мм середній циліндр для класичних локонів

      25-мм середній циліндр для класичних локонів

      25-мм середній циліндр для класичних локонів

      На 30% більше місця для укладки на циліндрі для довгого або густого волосся

      На 30% більше місця для укладки на циліндрі для довгого або густого волосся

      Більше місця для укладки на циліндрі для легшої завивки навіть довгого або густого волосся.

      Холодний носик для легшого та безпечнішого використання

      Холодний носик для легшого та безпечнішого використання

      Носик плойки виготовлено зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він був холодним; його можна безпечно тримати під час укладки для оптимальної зручності.

      Безпечна підставка для простого використання

      Безпечна підставка для простого використання

      Безпечна підставка дозволяє безпечно ставити плойку під час використання

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 сек.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 сек.

      Стайлер швидко нагрівається і готовий до використання через 60 секунд.

      Функція блокування кнопок для запобігання випадковому натисненню

      Функція блокування кнопок для запобігання випадковому натисненню

      Усе завжди під контролем. Більше жодної випадкової зміни температури завдяки функції блокування кнопок.

      Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

      Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

      Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.

      Автовимкнення для безпечного використання

      Автовимкнення для безпечного використання

      Цей стайлер оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії

      Компанія Philips пропонує 2 роки гарантії на цей виріб, щоб забезпечити його тривалий термін роботи у разі щоденного використання.

      8 цифрових налаштувань температури для цілковитого контролю

      Цифровий дисплей із 8 налаштуваннями температури забезпечує повний контроль для налаштування температури відповідно до типу волосся і запобігання пошкодженню.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Розмір циліндра
        25 мм
        Покриття циліндра
        Турмалінове керамічне покриття
        Діапазон температури
        130–200 °C
        Кількість налаштувань тепла
        8
        Тип контролю температури
        РК-дисплей
        Час нагрівання
        60 сек.
        Довжина шнура
        1,8 м
        Напруга
        Універсальна  В

      • Характеристики

        Автоматичне вимкнення
        через 60 хв.
        Блокування
        Так
        Підставка для підпирання
        Так
        Гнучкий шнур
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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