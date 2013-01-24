Один виток до ідеальних кучерів
Легко створюйте ідеальні, класичні локони за допомогою нашої нової плойки. Турмаліновий керамічний циліндр ідеально захищає волосся, робить його слухняним і блискучим. Висока температура 200 °C дозволяє створити чудові локони одним намотуванням. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Один виток до ідеальних кучерів
Легко створюйте ідеальні, класичні локони за допомогою нашої нової плойки. Турмаліновий керамічний циліндр ідеально захищає волосся, робить його слухняним і блискучим. Висока температура 200 °C дозволяє створити чудові локони одним намотуванням. Переглянути усі переваги
Один виток до ідеальних кучерів
Легко створюйте ідеальні, класичні локони за допомогою нашої нової плойки. Турмаліновий керамічний циліндр ідеально захищає волосся, робить його слухняним і блискучим. Висока температура 200 °C дозволяє створити чудові локони одним намотуванням. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Один виток до ідеальних кучерів
Легко створюйте ідеальні, класичні локони за допомогою нашої нової плойки. Турмаліновий керамічний циліндр ідеально захищає волосся, робить його слухняним і блискучим. Висока температура 200 °C дозволяє створити чудові локони одним намотуванням. Переглянути усі переваги
Гладенький керамічний циліндр запобігає пошкодженню волосся під час укладки. Його насичено турмаліном для надання локонам неперевершеної гладкості та блиску.
Висока температура дозволяє змінити форму волосся й отримати потрібні локони.
25-мм середній циліндр для класичних локонів
Більше місця для укладки на циліндрі для легшої завивки навіть довгого або густого волосся.
Носик плойки виготовлено зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він був холодним; його можна безпечно тримати під час укладки для оптимальної зручності.
Безпечна підставка дозволяє безпечно ставити плойку під час використання
Стайлер швидко нагрівається і готовий до використання через 60 секунд.
Усе завжди під контролем. Більше жодної випадкової зміни температури завдяки функції блокування кнопок.
Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.
Цей стайлер оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.
Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.
Компанія Philips пропонує 2 роки гарантії на цей виріб, щоб забезпечити його тривалий термін роботи у разі щоденного використання.
Цифровий дисплей із 8 налаштуваннями температури забезпечує повний контроль для налаштування температури відповідно до типу волосся і запобігання пошкодженню.
Технічні характеристики
Характеристики
Обслуговування