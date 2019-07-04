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Красивые локоны
Sublime Ends — наши первые щипцы для завивки, призванные защищать ломкие кончики во время укладки. Благодаря нашей ведущей технологии SplitStop вы можете создавать естественные локоны, не беспокоясь о здоровье волос. Больше никаких сомнений, покажите себя во всей красе!
Большой диаметр 38 мм
Технология SplitStop
Кератиновое покрытие
Цифровая настройкa температуры
Мы разработали новое решение для борьбы с секущимися кончиками — технологию SplitStop. Уникальное сочетание оптимальной степени нагрева и минимального уровня трения обеспечивает здоровые волосы от корней до самых кончиков. Оптимальное и равномерное распределение тепла по корпусу прибора без внезапных скачков температуры во время укладки. Гладкий керамический корпус снижает давление на кончики волос. Идеальная прическа и более здоровые кончики, полные жизни.
Кератин — важная составляющая волос, которая делает их сильными, здоровыми и красивыми. Керамический материал покрыт кератином для дополнительной защиты.
Цифровой дисплей с 8 настройками температуры позволяет контролировать и настраивать температуру для вашего типа волос, защищая их от повреждения.
4.5
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Katro97
04/07/2019
Україна
Я рекомендую.
Дуже подобається ця плойка. Легка у використанні.Але кінчики підпалює всерівно.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StyleCare BHB869/00 Плойка Sublime Ends Curler
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StyleCare BHB869/00 Плойка Sublime Ends Curler
Khrustyshka
21/06/2019
Україна
Чудова укладка
Гарно вкладає моє неслухняне волосся, укладка тримається увесь день, але трішки підпалює
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StyleCare BHB869/00 Плойка Sublime Ends Curler
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StyleCare BHB869/00 Плойка Sublime Ends Curler
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.
по результатам проводившихся в течение двух лет исследований, воссоздающих условия завивки волос среднестатистической жительницы Европы при температуре 180 °C; предотвращение появления секущихся кончиков