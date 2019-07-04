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  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
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Больше не доступен

StyleCareЩипцы для завивки Sublime Ends

BHB869/00

4.5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Красивые локоны

Sublime Ends — наши первые щипцы для завивки, призванные защищать ломкие кончики во время укладки. Благодаря нашей ведущей технологии SplitStop вы можете создавать естественные локоны, не беспокоясь о здоровье волос. Больше никаких сомнений, покажите себя во всей красе!

Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

До 95 % меньше секущихся кончиков*

Красивые локоны

  • Большой диаметр 38 мм

  • Технология SplitStop

  • Кератиновое покрытие

  • Цифровая настройкa температуры

Технология SplitStop для предотвращения секущихся кончиков

Мы разработали новое решение для борьбы с секущимися кончиками — технологию SplitStop. Уникальное сочетание оптимальной степени нагрева и минимального уровня трения обеспечивает здоровые волосы от корней до самых кончиков. Оптимальное и равномерное распределение тепла по корпусу прибора без внезапных скачков температуры во время укладки. Гладкий керамический корпус снижает давление на кончики волос. Идеальная прическа и более здоровые кончики, полные жизни.

Кератиновое покрытие для дополнительного ухода

Кератиновое покрытие для дополнительного ухода

Кератин — важная составляющая волос, которая делает их сильными, здоровыми и красивыми. Керамический материал покрыт кератином для дополнительной защиты.

8 цифровых режимов температуры для полного контроля

8 цифровых режимов температуры для полного контроля

Цифровой дисплей с 8 настройками температуры позволяет контролировать и настраивать температуру для вашего типа волос, защищая их от повреждения.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.5

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Я рекомендую.

Дуже подобається ця плойка. Легка у використанні.Але кінчики підпалює всерівно.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StyleCare BHB869/00 Плойка Sublime Ends Curler

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StyleCare BHB869/00 Плойка Sublime Ends Curler

21/06/2019

Україна

Україна

Чудова укладка

Гарно вкладає моє неслухняне волосся, укладка тримається увесь день, але трішки підпалює

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StyleCare BHB869/00 Плойка Sublime Ends Curler

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StyleCare BHB869/00 Плойка Sublime Ends Curler

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  • • Скидка -10% за подписку
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Примечания

  1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 

  1. по результатам проводившихся в течение двух лет исследований, воссоздающих условия завивки волос среднестатистической жительницы Европы при температуре 180 °C; предотвращение появления секущихся кончиков