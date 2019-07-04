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Хай Ваші кучері будуть у центрі уваги
Sublime Ends Curler – це наша перша плойка, створена для захисту ламких кінчиків під час укладки. Завдяки нашій висококласній технології SplitStop можна створити вільні локони і більше не ховатися, а бути в центрі уваги!
Надзвичайно великий 38-мм циліндр
Технологія SplitStop
Із кератином
Цифрові налаштування температури
Наша таємниця цілковитого запобігання появі посічених кінчиків – це нова технологія SplitStop. Це унікальне поєднання оптимізованої дії тепла та мінімального рівня тертя для здоров’я Вашого волосся від коренів до кінчиків. Немає раптових перепадів температури, що забезпечує постійну та рівномірну подачу оптимального тепла по циліндру під час створення зачіски. Циліндр покрито гладенькою керамікою для зменшення натягу пасм волосся. Створюйте ідеальні локони зі здоровішими пружними кінчиками.
Кератин – це важливий компонент волосся, який робить його міцним, здоровим та гарним. Кераміка збагачена кератином для ще кращого догляду за волоссям.
Цифровий дисплей із 8 налаштуваннями температури забезпечує повний контроль для налаштування температури відповідно до типу волосся і запобігання пошкодженню.
4.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Katro97
04/07/2019
Україна
Я рекомендую.
Дуже подобається ця плойка. Легка у використанні.Але кінчики підпалює всерівно.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleCare BHB869/00 Плойка Sublime Ends Curler
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleCare BHB869/00 Плойка Sublime Ends Curler
Khrustyshka
21/06/2019
Україна
Чудова укладка
Гарно вкладає моє неслухняне волосся, укладка тримається увесь день, але трішки підпалює
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleCare BHB869/00 Плойка Sublime Ends Curler
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleCare BHB869/00 Плойка Sublime Ends Curler
після 2 років імітованого використання для завивки за температури 180 °C типовою мешканкою Європи, волосся без посічених кінчиків