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Больше не доступен
Красивые локоны
Sublime Ends — наши первые щипцы для завивки, призванные защищать ломкие кончики во время укладки. Благодаря нашей ведущей технологии SplitStop вы можете создавать естественные локоны, не беспокоясь о здоровье волос. Больше никаких сомнений, покажите себя во всей красе!
Конический корпус 13–25 мм
Технология SplitStop
Кератиновое покрытие
Цифровая настройкa температуры
Мы разработали новое решение для борьбы с секущимися кончиками — технологию SplitStop. Уникальное сочетание оптимальной степени нагрева и минимального уровня трения обеспечивает здоровые волосы от корней до самых кончиков. Оптимальное и равномерное распределение тепла по корпусу прибора без внезапных скачков температуры во время укладки. Гладкий керамический корпус снижает давление на кончики волос. Идеальная прическа и более здоровые кончики, полные жизни.
Кератин — важная составляющая волос, которая делает их сильными, здоровыми и красивыми. Керамический материал покрыт кератином для дополнительной защиты.
Цифровой дисплей с 9 настройками температуры позволяет контролировать и настраивать температуру для вашего типа волос, защищая их от повреждения.
5.0
из 5
35
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Ellis_7
14/04/2020
Україна
Плойка обладает множеством положительных качеств!
На мой взгляд-это лучшая плойка для обладательниц длинных волос! А также сигнал готовности поможет сохранить волосы здоровыми и красивыми и что еще мне очень понравилось-это покрытие титановое,такое как в профессиональных приборах! Однозначно рекомендую!
Плюсы
Качество,функциональность,удобство!
Минусы
Нет перчатки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StyleCare BHB872/00 Щипцы для завивки Glam Shine
Дата пользования 2019-03-14
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StyleCare BHB872/00 Щипцы для завивки Glam Shine
Дата пользования 2019-03-14
Annabel23
27/02/2018
Україна
Быстро и отлично делает локоны
Были щипцы с круглым корпусом, но решила попробовать конусный. Очень довольна)) Чтобы сделать локоны уходит 15 минут и выгляжу как будто после салона. Локоны не склеиваются, имеют красивую природную форму и все думают что это мои естественные завитки! Спасибо вам за создание такого чуда
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StyleCare BHB871/00 Щипцы для завивки Sublime Ends
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StyleCare BHB871/00 Щипцы для завивки Sublime Ends
Єва.
07/04/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Кудряшки супер
Сподобалось ,саме з зажимом,бо сама собі крутити без нього важкувато. Хоча звонила на гарячу лінію і пропонувала, чому немає з зажимом і іонізацією
Плюсы
Здорові локони
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StyleCare BHB871/00 Плойка Sublime Ends Curler
Дата пользования 2023-03-07
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про StyleCare BHB871/00 Плойка Sublime Ends Curler
Дата пользования 2023-03-07
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.
по результатам проводившихся в течение двух лет исследований, воссоздающих условия завивки волос среднестатистической жительницы Европы при температуре 180 °C; предотвращение появления секущихся кончиков