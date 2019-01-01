Технологія SplitStop для цілковитого запобігання появі посічених кінчиків

Наша таємниця цілковитого запобігання появі посічених кінчиків – це нова технологія SplitStop. Це унікальне поєднання оптимізованої дії тепла та мінімального рівня тертя для здоров’я Вашого волосся від коренів до кінчиків. Немає раптових перепадів температури, що забезпечує постійну та рівномірну подачу оптимального тепла по циліндру під час створення зачіски. Циліндр покрито гладенькою керамікою для зменшення натягу пасм волосся. Створюйте ідеальні локони зі здоровішими пружними кінчиками.