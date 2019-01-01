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    StyleCare

    Плойка Sublime Ends Curler

    BHB871/00
    Загальна оцінка / 5
    • Хай Ваші кучері будуть у центрі уваги Хай Ваші кучері будуть у центрі уваги Хай Ваші кучері будуть у центрі уваги
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      StyleCare Плойка Sublime Ends Curler

      BHB871/00
      Загальна оцінка / 5

      Хай Ваші кучері будуть у центрі уваги

      Sublime Ends Curler – це наша перша плойка, створена для захисту ламких кінчиків під час укладки. Завдяки нашій висококласній технології SplitStop можна створити вільні локони і більше не ховатися, а бути в центрі уваги! Переглянути усі переваги

      StyleCare Плойка Sublime Ends Curler

      Хай Ваші кучері будуть у центрі уваги

      Sublime Ends Curler – це наша перша плойка, створена для захисту ламких кінчиків під час укладки. Завдяки нашій висококласній технології SplitStop можна створити вільні локони і більше не ховатися, а бути в центрі уваги! Переглянути усі переваги

      Хай Ваші кучері будуть у центрі уваги

      Sublime Ends Curler – це наша перша плойка, створена для захисту ламких кінчиків під час укладки. Завдяки нашій висококласній технології SplitStop можна створити вільні локони і більше не ховатися, а бути в центрі уваги! Переглянути усі переваги

      StyleCare Плойка Sublime Ends Curler

      Хай Ваші кучері будуть у центрі уваги

      Sublime Ends Curler – це наша перша плойка, створена для захисту ламких кінчиків під час укладки. Завдяки нашій висококласній технології SplitStop можна створити вільні локони і більше не ховатися, а бути в центрі уваги! Переглянути усі переваги

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        StyleCare

        StyleCare

        Плойка Sublime Ends Curler

        Усього:

        Хай Ваші кучері будуть у центрі уваги

        До 95% волосся з цілими кінчиками*

        • 13–25 мм конічний циліндр
        • Технологія SplitStop
        • Із кератином
        • Цифрові налаштування температури
        Технологія SplitStop для цілковитого запобігання появі посічених кінчиків

        Технологія SplitStop для цілковитого запобігання появі посічених кінчиків

        Наша таємниця цілковитого запобігання появі посічених кінчиків – це нова технологія SplitStop. Це унікальне поєднання оптимізованої дії тепла та мінімального рівня тертя для здоров’я Вашого волосся від коренів до кінчиків. Немає раптових перепадів температури, що забезпечує постійну та рівномірну подачу оптимального тепла по циліндру під час створення зачіски. Циліндр покрито гладенькою керамікою для зменшення натягу пасм волосся. Створюйте ідеальні локони зі здоровішими пружними кінчиками.

        Наявність кератину для кращого догляду

        Наявність кератину для кращого догляду

        Кератин – це важливий компонент волосся, який робить його міцним, здоровим та гарним. Кераміка збагачена кератином для ще кращого догляду за волоссям.

        Довший циліндр для довгого або густого волосся

        Довший циліндр для довгого або густого волосся

        Ця плойка має циліндр довжиною 160 мм, що ідеально підходить для завивки довгого або густого волосся.

        До 210 °C для ідеальних результатів

        До 210 °C для ідеальних результатів

        Висока температура дозволяє змінити форму волосся й отримати потрібні локони.

        Безпечна підставка для простого використання

        Безпечна підставка для простого використання

        Безпечна підставка дозволяє безпечно ставити плойку під час використання

        Швидке нагрівання, готовність до використання через 45 сек.

        Швидке нагрівання, готовність до використання через 45 сек.

        Стайлер швидко нагрівається і готовий до використання через 45 секунд.

        Функція блокування кнопок для запобігання випадковому натисненню

        Функція блокування кнопок для запобігання випадковому натисненню

        Усе завжди під контролем. Більше жодної випадкової зміни температури завдяки функції блокування кнопок.

        Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

        Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

        Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.

        Автовимкнення для безпечного використання

        Автовимкнення для безпечного використання

        Цей стайлер оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.

        Шнур живлення довжиною 1,8 м

        Шнур живлення довжиною 1,8 м

        Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.

        9 цифрових налаштувань температури для повного контролю

        Цифровий дисплей з 9 налаштуваннями температури забезпечує повний контроль для налаштування температури відповідно до типу волосся і запобігання пошкодженню.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Довжина шнура
          1,8 м
          Напруга
          Універсальна V
          Час нагрівання
          45 сек.
          Покриття циліндра
          Керамічне покриття з кератином
          Розмір циліндра
          13–25 мм
          Кількість налаштувань тепла
          9
          Діапазон температури
          130–210 °C
          Тип контролю температури
          РК-дисплей

        • Характеристики

          Автоматичне вимкнення
          через 60 хв.
          Блокування
          Так
          Гнучкий шнур
          Так
          Підставка для підпирання
          Так

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

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            • після 2 років імітованого використання для завивки за температури 180 °C типовою мешканкою Європи, волосся без посічених кінчиків

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