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Хай Ваші кучері будуть у центрі уваги
Sublime Ends Curler – це наша перша плойка, створена для захисту ламких кінчиків під час укладки. Завдяки нашій висококласній технології SplitStop можна створити вільні локони і більше не ховатися, а бути в центрі уваги! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Хай Ваші кучері будуть у центрі уваги
Sublime Ends Curler – це наша перша плойка, створена для захисту ламких кінчиків під час укладки. Завдяки нашій висококласній технології SplitStop можна створити вільні локони і більше не ховатися, а бути в центрі уваги! Переглянути усі переваги
Хай Ваші кучері будуть у центрі уваги
Sublime Ends Curler – це наша перша плойка, створена для захисту ламких кінчиків під час укладки. Завдяки нашій висококласній технології SplitStop можна створити вільні локони і більше не ховатися, а бути в центрі уваги! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Хай Ваші кучері будуть у центрі уваги
Sublime Ends Curler – це наша перша плойка, створена для захисту ламких кінчиків під час укладки. Завдяки нашій висококласній технології SplitStop можна створити вільні локони і більше не ховатися, а бути в центрі уваги! Переглянути усі переваги
Плойка Sublime Ends Curler
Усього:
Наша таємниця цілковитого запобігання появі посічених кінчиків – це нова технологія SplitStop. Це унікальне поєднання оптимізованої дії тепла та мінімального рівня тертя для здоров’я Вашого волосся від коренів до кінчиків. Немає раптових перепадів температури, що забезпечує постійну та рівномірну подачу оптимального тепла по циліндру під час створення зачіски. Циліндр покрито гладенькою керамікою для зменшення натягу пасм волосся. Створюйте ідеальні локони зі здоровішими пружними кінчиками.
Кератин – це важливий компонент волосся, який робить його міцним, здоровим та гарним. Кераміка збагачена кератином для ще кращого догляду за волоссям.
Ця плойка має циліндр довжиною 160 мм, що ідеально підходить для завивки довгого або густого волосся.
Висока температура дозволяє змінити форму волосся й отримати потрібні локони.
Безпечна підставка дозволяє безпечно ставити плойку під час використання
Стайлер швидко нагрівається і готовий до використання через 45 секунд.
Усе завжди під контролем. Більше жодної випадкової зміни температури завдяки функції блокування кнопок.
Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.
Цей стайлер оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.
Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.
Цифровий дисплей з 9 налаштуваннями температури забезпечує повний контроль для налаштування температури відповідно до типу волосся і запобігання пошкодженню.
Технічні характеристики
Характеристики
Обслуговування