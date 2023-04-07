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Хай Ваші кучері будуть у центрі уваги
Sublime Ends Curler – це наша перша плойка, створена для захисту ламких кінчиків під час укладки. Завдяки нашій висококласній технології SplitStop можна створити вільні локони і більше не ховатися, а бути в центрі уваги!
13–25 мм конічний циліндр
Керамічне покриття з кератином
Технологія SplitStop для запобігання появі посічених кінчиків
9 налаштувань температури
Довжина циліндру 160 мм
Наша таємниця цілковитого запобігання появі посічених кінчиків – це нова технологія SplitStop. Це унікальне поєднання оптимізованої дії тепла та мінімального рівня тертя для здоров’я Вашого волосся від коренів до кінчиків. Немає раптових перепадів температури, що забезпечує постійну та рівномірну подачу оптимального тепла по циліндру під час створення зачіски. Циліндр покрито гладенькою керамікою для зменшення натягу пасм волосся. Створюйте ідеальні локони зі здоровішими пружними кінчиками.
Кератин – це важливий компонент волосся, який робить його міцним, здоровим та гарним. Кераміка збагачена кератином для ще кращого догляду за волоссям.
Цифровий дисплей з 9 налаштуваннями температури забезпечує повний контроль для налаштування температури відповідно до типу волосся і запобігання пошкодженню.
5.0
з 5
66
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Єва.
07/04/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Кудряшки супер
Сподобалось ,саме з зажимом,бо сама собі крутити без нього важкувато. Хоча звонила на гарячу лінію і пропонувала, чому немає з зажимом і іонізацією
Плюси
Здорові локони
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleCare BHB871/00 Плойка Sublime Ends Curler
Дата використання 2023-03-07
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleCare BHB871/00 Плойка Sublime Ends Curler
Дата використання 2023-03-07
Maryna55
10/11/2021
Україна
Виріб має чудовий функціонал
Купила таку плойку дочці на подарунок півтора роки тому. Для дочки плойка здалася зручною і через рік я придбала таку плойку собі. Особисто мене функціонал плойки влаштовує: регулятор температури (у дочки на плойці його ще не було), довжина плойки (зручно для довгого, густого волосся) та прижимна лапка, щоб не обпектися. А ще покриття, що не травмує волосся. Рекомендую цей виріб!
Плюси
Регулятор температури, прижимна лапка
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleCare BHB871/00 Плойка Sublime Ends Curler
Дата використання 2020-11-10
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleCare BHB871/00 Плойка Sublime Ends Curler
Дата використання 2020-11-10
03/11/2021
Україна
Гарно накручує волосся
Дуже швидко можна зробити зачіску, швидко нагрівається.Покриття не псує волосся
Плюси
Швидка зачіска
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleCare BHB871/00 Плойка Sublime Ends Curler
Дата використання 2020-11-03
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StyleCare BHB871/00 Плойка Sublime Ends Curler
Дата використання 2020-11-03
після 2 років імітованого використання для завивки за температури 180 °C типовою мешканкою Європи, волосся без посічених кінчиків