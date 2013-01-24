Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

DryCare Essential

Фен

BHD001/00
Общая оценка / 5
  • Компактный дизайн для удобства ежедневной укладки Компактный дизайн для удобства ежедневной укладки Компактный дизайн для удобства ежедневной укладки
    -{discount-value}

    DryCare Essential Фен

    BHD001/00
    Общая оценка / 5

    Компактный дизайн для удобства ежедневной укладки

    Этот мощный фен удобен для использования в дороге — ваша укладка будет идеальной, куда бы вы ни отправились Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    DryCare Essential Фен

    Компактный дизайн для удобства ежедневной укладки

    Этот мощный фен удобен для использования в дороге — ваша укладка будет идеальной, куда бы вы ни отправились Узнать обо всех преимуществах

    Компактный дизайн для удобства ежедневной укладки

    Этот мощный фен удобен для использования в дороге — ваша укладка будет идеальной, куда бы вы ни отправились Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    DryCare Essential Фен

    Компактный дизайн для удобства ежедневной укладки

    Этот мощный фен удобен для использования в дороге — ваша укладка будет идеальной, куда бы вы ни отправились Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все hair-dryers

      Компактный дизайн для удобства ежедневной укладки

      EssentialCare Ultra Compact

      • Компактный
      • 1200 Вт
      • 2 режима скорости
      Шнур 1,8 м для максимального удобства

      Шнур 1,8 м для максимального удобства

      Шнур 1,8 м

      Мощность 1200 Вт для бережной сушки

      Мощность 1200 Вт для бережной сушки

      Этот фен Philips EssentialCare Compact создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с волосами — все, что нужно для великолепной укладки изо дня в день.

      Компактный размер для удобства хранения

      Компактный размер для удобства хранения

      Этот удобный, легкий и компактный фен отличает продуманный современный дизайн и возможность хранить его почти где угодно.

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      У основания ручки находится прорезиненная петелька, благодаря которой прибор удобно хранить как дома, так и в отеле.

      2 режима скорости для бережной сушки

      2 режима скорости для бережной сушки

      Этот фен имеет 2 предустановленных режима скорости/нагрева, благодаря которым можно легко и быстро сделать идеальную прическу.

      Технические характеристики

      • Особенности

        Насадка-диффузор
        нет
        Переключение напряжения
        нет
        Складная ручка
        нет
        Петелька для подвешивания
        Да
        Система ионизации
        нет
        Количество насадок
        1
        Чехол для путешествий
        нет
        Керамика
        нет
        Функция холодного обдува
        нет
        Насадка/концентратор
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Технические характеристики

        Цвет/отделка
        Black High Gloss
        Частота
        50–60  Гц
        Мотор
        Мотор с питанием от постоянного тока
        напряжение
        220—240 В
        мощность в ваттах
        1200  Вт
        Длина шнура
        1,8  м
        Питание
        1200  Вт

      • Вес и габариты

        Размеры A-box
        556 x 283 x 264 мм
        Вес A-Box
        526 г
        Размер изделия
        128 x 69 x 240 мм
        Вес изделия (без упаковки)
        310 г
        Вес F-Box
        79 г

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться