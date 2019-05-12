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Більше не доступний
Ультракомпактний
1200 Вт
2 зручні режими швидкості
Шнур довжиною 1,8 м.
Philips EssentialCare Compact створює відповідний рівень потоку повітря і забезпечує лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.
Цей легкий і зручний в користуванні фен, який займає небагато місця, має розумну і сучасну конструкцію.
4.8
з 5
10
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
AlexandraDumitru
12/05/2019
România
Uscare rapida
Imi place uscatorul de par deoarece imi usuca rapid parul.. Il pot lua oriunde dupa mine datorita aspectului sau si faptului ca nu este greu de carat. Il recomand!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Lylu77
07/05/2019
România
Foarte util
O uscare rapida nu usuca parul il lasa moale si matasos
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Ghiocel
07/05/2019
România
Un produs util pentru călătorii si nu numai dar si pentru copii
Este util nu doar pentru călătorii ci si pentru copii care nu au răbdare si vor să se usuce singuri.Il am de 2-3 ani si nu am avut probleme,dimpotrivă l-am folosit mereu,mă bucur că sunteti inventivi si va gândiți si la persoanele care călătoresc Va mult
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr