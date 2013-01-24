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DryCare Essential

Фен

BHD001/00
Загальна оцінка / 5
  • Ультракомпактний фен для щоденного користування Ультракомпактний фен для щоденного користування Ультракомпактний фен для щоденного користування
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    DryCare Essential Фен

    BHD001/00
    Загальна оцінка / 5

    Ультракомпактний фен для щоденного користування

    Цей фен забезпечує високу ефективність сушіння волосся і поміститься в будь-якій сумці для створення потрібної зачіски, де б Ви не були. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    DryCare Essential Фен

    Ультракомпактний фен для щоденного користування

    Цей фен забезпечує високу ефективність сушіння волосся і поміститься в будь-якій сумці для створення потрібної зачіски, де б Ви не були. Переглянути усі переваги

    Ультракомпактний фен для щоденного користування

    Цей фен забезпечує високу ефективність сушіння волосся і поміститься в будь-якій сумці для створення потрібної зачіски, де б Ви не були. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    DryCare Essential Фен

    Ультракомпактний фен для щоденного користування

    Цей фен забезпечує високу ефективність сушіння волосся і поміститься в будь-якій сумці для створення потрібної зачіски, де б Ви не були. Переглянути усі переваги

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      Ультракомпактний фен для щоденного користування

      Ультракомпактний фен EssentialCare

      • Ультракомпактний
      • 1200 Вт
      • 2 зручні режими швидкості
      Шнур довжиною 1,8 м для максимальної свободи рухів

      Шнур довжиною 1,8 м для максимальної свободи рухів

      Шнур довжиною 1,8 м.

      1200 Вт для лагідного сушіння

      1200 Вт для лагідного сушіння

      Philips EssentialCare Compact створює відповідний рівень потоку повітря і забезпечує лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.

      Компактна конструкція для зручного зберігання

      Компактна конструкція для зручного зберігання

      Цей легкий і зручний в користуванні фен, який займає небагато місця, має розумну і сучасну конструкцію.

      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Гумовий гачок знаходиться на основі ручки. Використовуйте його для легкого зберігання вдома або в готелі.

      2 зручні режими швидкості для лагідного сушіння

      2 зручні режими швидкості для лагідного сушіння

      Цей фен пропонує 2 попередньо вибрані комбінації швидкості/нагрівання для швидкого та легкого створення ідеальної зачіски.

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        Дифузор
        Ні
        Подвійна напруга
        Ні
        Складана ручка
        Ні
        Петля для підвішування
        Так
        Функція іонізації
        Ні
        Кількість насадок
        1
        Дорожній футляр
        Ні
        Керамічне покриття
        Ні
        Холодний обдув
        Ні
        Насадка/концентратор
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Технічні характеристики

        Колір/обробка
        Чорний глянцевий
        Частота
        50–60  Гц
        Двигун
        Двигун постійного струму
        Напруга
        220–240 В
        Потужність (Вт)
        1200  Вт
        Довжина шнура
        1,8  м
        Потужність
        1200  Вт

      • Вага та розміри

        Розміри коробки A
        556 x 283 x 264 мм
        Вага коробки А
        526 г
        Розмір виробу
        128 x 69 x 240 мм
        Вага виробу (без упаковки)
        310 г
        Вага коробки F
        79 г

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