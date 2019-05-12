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  • Ультракомпактний фен для щоденного користування
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  • Ультракомпактний фен для щоденного користування
  • Ультракомпактний фен для щоденного користування
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  • Ультракомпактний фен для щоденного користування

Більше не доступний

DryCare EssentialФен

BHD001/00

4.8
| (10) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Ультракомпактний фен для щоденного користування
Цей фен забезпечує високу ефективність сушіння волосся і поміститься в будь-якій сумці для створення потрібної зачіски, де б Ви не були.
Переглянути всі переваги

Ультракомпактний фен EssentialCare

Ультракомпактний фен для щоденного користування

  • Ультракомпактний

  • 1200 Вт

  • 2 зручні режими швидкості

Шнур довжиною 1,8 м для максимальної свободи рухів

Шнур довжиною 1,8 м для максимальної свободи рухів

Шнур довжиною 1,8 м.

1200 Вт для лагідного сушіння

1200 Вт для лагідного сушіння

Philips EssentialCare Compact створює відповідний рівень потоку повітря і забезпечує лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.

Компактна конструкція для зручного зберігання

Компактна конструкція для зручного зберігання

Цей легкий і зручний в користуванні фен, який займає небагато місця, має розумну і сучасну конструкцію.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

10

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

12/05/2019

România

România

Uscare rapida

Imi place uscatorul de par deoarece imi usuca rapid parul.. Il pot lua oriunde dupa mine datorita aspectului sau si faptului ca nu este greu de carat. Il recomand!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr

07/05/2019

România

România

Foarte util

O uscare rapida nu usuca parul il lasa moale si matasos

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr

07/05/2019

România

România

Un produs util pentru călătorii si nu numai dar si pentru copii

Este util nu doar pentru călătorii ci si pentru copii care nu au răbdare si vor să se usuce singuri.Il am de 2-3 ani si nu am avut probleme,dimpotrivă l-am folosit mereu,mă bucur că sunteti inventivi si va gândiți si la persoanele care călătoresc Va mult

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr

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