Ультракомпактний фен для щоденного користування
Цей фен забезпечує високу ефективність сушіння волосся і поміститься в будь-якій сумці для створення потрібної зачіски, де б Ви не були. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ультракомпактний фен для щоденного користування
Цей фен забезпечує високу ефективність сушіння волосся і поміститься в будь-якій сумці для створення потрібної зачіски, де б Ви не були. Переглянути усі переваги
Ультракомпактний фен для щоденного користування
Цей фен забезпечує високу ефективність сушіння волосся і поміститься в будь-якій сумці для створення потрібної зачіски, де б Ви не були. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ультракомпактний фен для щоденного користування
Цей фен забезпечує високу ефективність сушіння волосся і поміститься в будь-якій сумці для створення потрібної зачіски, де б Ви не були. Переглянути усі переваги
Шнур довжиною 1,8 м.
Philips EssentialCare Compact створює відповідний рівень потоку повітря і забезпечує лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.
Цей легкий і зручний в користуванні фен, який займає небагато місця, має розумну і сучасну конструкцію.
Гумовий гачок знаходиться на основі ручки. Використовуйте його для легкого зберігання вдома або в готелі.
Цей фен пропонує 2 попередньо вибрані комбінації швидкості/нагрівання для швидкого та легкого створення ідеальної зачіски.
Характеристики
Обслуговування
Технічні характеристики
Вага та розміри