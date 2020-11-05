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  • Непревзойденное качество, стильный дизайн
  • Непревзойденное качество, стильный дизайн
  • Непревзойденное качество, стильный дизайн
  • Непревзойденное качество, стильный дизайн
  • Непревзойденное качество, стильный дизайн
  • Непревзойденное качество, стильный дизайн
  • Непревзойденное качество, стильный дизайн
  • Непревзойденное качество, стильный дизайн
  • Непревзойденное качество, стильный дизайн
  • Непревзойденное качество, стильный дизайн
  • Непревзойденное качество, стильный дизайн
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  • Непревзойденное качество, стильный дизайн
  • Непревзойденное качество, стильный дизайн
  • Непревзойденное качество, стильный дизайн
  • Непревзойденное качество, стильный дизайн
  • Непревзойденное качество, стильный дизайн
  • Непревзойденное качество, стильный дизайн
  • Непревзойденное качество, стильный дизайн
  • Непревзойденное качество, стильный дизайн
  • Непревзойденное качество, стильный дизайн
  • Непревзойденное качество, стильный дизайн

Больше не доступен

DryCareФен Pro

BHD176/00

5
| (76) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Непревзойденное качество, стильный дизайн
Профессиональный фен Philips DryCare оснащен АС-мотором, который обеспечивает скорость потока воздуха до 95 км/ч для быстрого, превосходного результата. Благодаря легкой конструкции фен гарантирует удобство и простоту использования.
Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Непревзойденное качество, стильный дизайн

  • 2200 Вт

  • АС-мотор

  • 95 км/ч

Система ионизации для гладких блестящих волос

Система ионизации для гладких блестящих волос

Система ионизации создает антистатический эффект при сушке волос. Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы становятся гладкими, блестящими и шелковистыми.

Небольшой вес

Небольшой вес

Легкая и компактная конструкция корпуса и эргономичная ручка профессионального фена Philips DryCare обеспечивают комфорт во время использования.

Холодный обдув для фиксации прически

Холодный обдув для фиксации прически

Функция холодного обдува используется всеми профессиональными парикмахерами. Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха для фиксации прически.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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5.0

из 5

76

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Отличный фен

Пользуюсь уже 12 лет феном. Подарили на День рождения. Это вдвойне приятно, пользуюсь так долго качественным продуктом с хорошими впечатлениями и воспоминаниями о прошлых ярких событиях!

Плюсы

Хороший сервис

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare BHD176/00 Професійний фен

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare BHD176/00 Професійний фен

29/07/2020

Україна

Україна

Надзвичайний фен

Мій найкращий фен!! Має хорошу потужність,завдяки чому дуже швидко виконує свої функції! Є режими холодного,теплого і гарячого потоку повітря,що допомагає не травмувати волосся!

Плюсы

Якісь

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare BHD176/00 Професійний фен

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare BHD176/00 Професійний фен

16/11/2019

Україна

Україна

надійність

купив дочці задоволена попередній фен відпрацював 9 років марку не міняю довіряю фірмі Philips роками праска, фен, комбайн,бритва, тример і т.д дякую фірмі

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare BHD176/00 Професійний фен

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare BHD176/00 Професійний фен

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      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 