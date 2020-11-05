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Больше не доступен
2200 Вт
АС-мотор
95 км/ч
Система ионизации создает антистатический эффект при сушке волос. Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы становятся гладкими, блестящими и шелковистыми.
Легкая и компактная конструкция корпуса и эргономичная ручка профессионального фена Philips DryCare обеспечивают комфорт во время использования.
Функция холодного обдува используется всеми профессиональными парикмахерами. Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха для фиксации прически.
5.0
из 5
76
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Квалинка
05/11/2020
Україна
Отличный фен
Пользуюсь уже 12 лет феном. Подарили на День рождения. Это вдвойне приятно, пользуюсь так долго качественным продуктом с хорошими впечатлениями и воспоминаниями о прошлых ярких событиях!
Плюсы
Хороший сервис
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare BHD176/00 Професійний фен
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare BHD176/00 Професійний фен
Konj33
29/07/2020
Україна
Надзвичайний фен
Мій найкращий фен!! Має хорошу потужність,завдяки чому дуже швидко виконує свої функції! Є режими холодного,теплого і гарячого потоку повітря,що допомагає не травмувати волосся!
Плюсы
Якісь
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare BHD176/00 Професійний фен
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare BHD176/00 Професійний фен
pan1959
16/11/2019
Україна
надійність
купив дочці задоволена попередній фен відпрацював 9 років марку не міняю довіряю фірмі Philips роками праска, фен, комбайн,бритва, тример і т.д дякую фірмі
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare BHD176/00 Професійний фен
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare BHD176/00 Професійний фен
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.