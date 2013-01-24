Створено для ефективності, розроблено для стилю
Фен змінного струму Philips DryCare Pro оснащено професійним двигуном змінного струму, який досягає швидкості повітря до 95 км/год. для швидких та професійних результатів. Легким феном також легше користуватися, що забезпечує зручне сушіння. Переглянути усі переваги
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Створено для ефективності, розроблено для стилю
Фен змінного струму Philips DryCare Pro оснащено професійним двигуном змінного струму, який досягає швидкості повітря до 95 км/год. для швидких та професійних результатів. Легким феном також легше користуватися, що забезпечує зручне сушіння. Переглянути усі переваги
За допомогою функції іонізації волосся не електризується під час сушіння. Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – слухняне та гладеньке блискуче волосся.
Фен Philips DryCare Pro має легший і компактний дизайн, що гарантує зручніше використання. Ручка має ергономічний дизайн, завдяки чому її легко брати й тримати.
Кнопка холодного повітря є обов’язковою професійною функцією, що забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.
Фен Philips DryCare Pro 2200 Вт має високоефективний двигун змінного струму, створений для професійного ринку. Він досягає швидкості повітря до 95 км/год. для швидких та ефективних результатів.
Дифузор для створення об’єму розподіляє потік повітря по волоссю, збільшуючи об’єм та зменшуючи скуйовдження під час сушіння. Для найкращих результатів тримайте дифузор близько до тім’я та коренів. Дрібні текстурні пальчики дифузора допоможуть надати об’єму, пружності, збільшити густоту та створити локони.
Фен DryCare Pro пропонує швидкий, високоефективний струмінь повітря для професійного сушіння і створення зачіски з потужністю 2200 Вт.
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
Легко налаштовуйте і керуйте режимами нагрівання та швидкості для створення ідеальної зачіски. Вибирайте один із 3 режимів нагрівання та 2 режимів швидкості для повного контролю і точного сушіння та укладки.
7-мм отвір насадки концентрує потік повітря для точної укладки певних ділянок. Ідеальна насадка для розчісування під час сушіння та створення зачіски.
Технічні характеристики
Характеристики
Обслуговування