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  • Створено для ефективності, розроблено для стилю
  • Створено для ефективності, розроблено для стилю
  • Створено для ефективності, розроблено для стилю
  • Створено для ефективності, розроблено для стилю
  • Створено для ефективності, розроблено для стилю
  • Створено для ефективності, розроблено для стилю
  • Створено для ефективності, розроблено для стилю
  • Створено для ефективності, розроблено для стилю
  • Створено для ефективності, розроблено для стилю
  • Створено для ефективності, розроблено для стилю
  • Створено для ефективності, розроблено для стилю
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Створено для ефективності, розроблено для стилю
  • Створено для ефективності, розроблено для стилю
  • Створено для ефективності, розроблено для стилю
  • Створено для ефективності, розроблено для стилю
  • Створено для ефективності, розроблено для стилю
  • Створено для ефективності, розроблено для стилю
  • Створено для ефективності, розроблено для стилю
  • Створено для ефективності, розроблено для стилю
  • Створено для ефективності, розроблено для стилю
  • Створено для ефективності, розроблено для стилю

Більше не доступний

DryCareПрофесійний фен

BHD176/00

4.9
| (140) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб
Створено для ефективності, розроблено для стилю
Фен змінного струму Philips DryCare Pro оснащено професійним двигуном змінного струму, який досягає швидкості повітря до 95 км/год. для швидких та професійних результатів. Легким феном також легше користуватися, що забезпечує зручне сушіння.
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Створено для ефективності, розроблено для стилю

  • 2200 Вт

  • Двигун змінного струму

  • 95 км/год.

Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

За допомогою функції іонізації волосся не електризується під час сушіння. Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – слухняне та гладеньке блискуче волосся.

Невелика вага

Невелика вага

Фен Philips DryCare Pro має легший і компактний дизайн, що гарантує зручніше використання. Ручка має ергономічний дизайн, завдяки чому її легко брати й тримати.

Струмінь холодного повітря для створення зачіски

Струмінь холодного повітря для створення зачіски

Кнопка холодного повітря є обов’язковою професійною функцією, що забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

140

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

05/11/2020

Україна

Україна

Отличный фен

Пользуюсь уже 12 лет феном. Подарили на День рождения. Это вдвойне приятно, пользуюсь так долго качественным продуктом с хорошими впечатлениями и воспоминаниями о прошлых ярких событиях!

Плюси

Хороший сервис

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare BHD176/00 Професійний фен

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare BHD176/00 Професійний фен

29/07/2020

Україна

Україна

Надзвичайний фен

Мій найкращий фен!! Має хорошу потужність,завдяки чому дуже швидко виконує свої функції! Є режими холодного,теплого і гарячого потоку повітря,що допомагає не травмувати волосся!

Плюси

Якісь

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare BHD176/00 Професійний фен

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare BHD176/00 Професійний фен

16/11/2019

Україна

Україна

надійність

купив дочці задоволена попередній фен відпрацював 9 років марку не міняю довіряю фірмі Philips роками праска, фен, комбайн,бритва, тример і т.д дякую фірмі

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare BHD176/00 Професійний фен

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare BHD176/00 Професійний фен

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