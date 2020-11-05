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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
2200 Вт
Двигун змінного струму
95 км/год.
За допомогою функції іонізації волосся не електризується під час сушіння. Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – слухняне та гладеньке блискуче волосся.
Фен Philips DryCare Pro має легший і компактний дизайн, що гарантує зручніше використання. Ручка має ергономічний дизайн, завдяки чому її легко брати й тримати.
Кнопка холодного повітря є обов’язковою професійною функцією, що забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.
4.9
з 5
140
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Квалинка
05/11/2020
Україна
Отличный фен
Пользуюсь уже 12 лет феном. Подарили на День рождения. Это вдвойне приятно, пользуюсь так долго качественным продуктом с хорошими впечатлениями и воспоминаниями о прошлых ярких событиях!
Плюси
Хороший сервис
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare BHD176/00 Професійний фен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare BHD176/00 Професійний фен
Konj33
29/07/2020
Україна
Надзвичайний фен
Мій найкращий фен!! Має хорошу потужність,завдяки чому дуже швидко виконує свої функції! Є режими холодного,теплого і гарячого потоку повітря,що допомагає не травмувати волосся!
Плюси
Якісь
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare BHD176/00 Професійний фен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare BHD176/00 Професійний фен
pan1959
16/11/2019
Україна
надійність
купив дочці задоволена попередній фен відпрацював 9 років марку не міняю довіряю фірмі Philips роками праска, фен, комбайн,бритва, тример і т.д дякую фірмі
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare BHD176/00 Професійний фен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare BHD176/00 Професійний фен