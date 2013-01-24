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DryCare

Професійний фен

BHD176/00
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Створено для ефективності, розроблено для стилю Створено для ефективності, розроблено для стилю Створено для ефективності, розроблено для стилю
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    DryCare Професійний фен

    BHD176/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Створено для ефективності, розроблено для стилю

    Фен змінного струму Philips DryCare Pro оснащено професійним двигуном змінного струму, який досягає швидкості повітря до 95 км/год. для швидких та професійних результатів. Легким феном також легше користуватися, що забезпечує зручне сушіння. Переглянути усі переваги

    DryCare Професійний фен

    Створено для ефективності, розроблено для стилю

    Фен змінного струму Philips DryCare Pro оснащено професійним двигуном змінного струму, який досягає швидкості повітря до 95 км/год. для швидких та професійних результатів. Легким феном також легше користуватися, що забезпечує зручне сушіння. Переглянути усі переваги

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      Створено для ефективності, розроблено для стилю

      • 2200 Вт
      • Двигун змінного струму
      • 95 км/год.
      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      За допомогою функції іонізації волосся не електризується під час сушіння. Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – слухняне та гладеньке блискуче волосся.

      Невелика вага

      Невелика вага

      Фен Philips DryCare Pro має легший і компактний дизайн, що гарантує зручніше використання. Ручка має ергономічний дизайн, завдяки чому її легко брати й тримати.

      Струмінь холодного повітря для створення зачіски

      Струмінь холодного повітря для створення зачіски

      Кнопка холодного повітря є обов’язковою професійною функцією, що забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.

      Швидке сушіння, професійний двигун змінного струму

      Швидке сушіння, професійний двигун змінного струму

      Фен Philips DryCare Pro 2200 Вт має високоефективний двигун змінного струму, створений для професійного ринку. Він досягає швидкості повітря до 95 км/год. для швидких та ефективних результатів.

      Дифузор збільшує об’єм для створення хвилястих та "живих" зачіcок

      Дифузор збільшує об’єм для створення хвилястих та "живих" зачіcок

      Дифузор для створення об’єму розподіляє потік повітря по волоссю, збільшуючи об’єм та зменшуючи скуйовдження під час сушіння. Для найкращих результатів тримайте дифузор близько до тім’я та коренів. Дрібні текстурні пальчики дифузора допоможуть надати об’єму, пружності, збільшити густоту та створити локони.

      2200 Вт для швидкого, високоефективного сушіння

      2200 Вт для швидкого, високоефективного сушіння

      Фен DryCare Pro пропонує швидкий, високоефективний струмінь повітря для професійного сушіння і створення зачіски з потужністю 2200 Вт.

      Налаштування температури ThermoProtect

      Налаштування температури ThermoProtect

      Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

      Шість зручних налаштувань швидкості й тепла для повного контролю

      Шість зручних налаштувань швидкості й тепла для повного контролю

      Легко налаштовуйте і керуйте режимами нагрівання та швидкості для створення ідеальної зачіски. Вибирайте один із 3 режимів нагрівання та 2 режимів швидкості для повного контролю і точного сушіння та укладки.

      7-мм концентратор для ідеальної укладки волосся

      7-мм концентратор для ідеальної укладки волосся

      7-мм отвір насадки концентрує потік повітря для точної укладки певних ділянок. Ідеальна насадка для розчісування під час сушіння та створення зачіски.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        Потужність (Вт)
        2200  Вт
        Потужність
        2200  Вт
        Довжина шнура
        1,8  м
        Двигун
        Двигун змінного струму

      • Характеристики

        Складана ручка
        Ні
        Холодний обдув
        Так
        Подвійна напруга
        Ні
        Керамічне покриття
        Ні
        Функція іонізації
        Так
        Петля для підвішування
        Так
        Дифузор
        Так
        Насадка/концентратор
        Так
        Кількість насадок
        2
        У комплекті дорожній футляр
        Ні

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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