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DryCare Advanced

Фен

BHD290/00
Общая оценка / 5
  • В 4 раза больше ионов для максимального блеска волос В 4 раза больше ионов для максимального блеска волос В 4 раза больше ионов для максимального блеска волос
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    DryCare Advanced Фен

    BHD290/00
    Общая оценка / 5

    В 4 раза больше ионов для максимального блеска волос

    Быстрая укладка без вреда для волос! Этот фен оснащен несколькими настройками скорости и температуры. Технология ThermoProtect позволит вам быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Фен также оснащен системой ионизации. Узнать обо всех преимуществах

    DryCare Advanced Фен

    В 4 раза больше ионов для максимального блеска волос

    Быстрая укладка без вреда для волос! Этот фен оснащен несколькими настройками скорости и температуры. Технология ThermoProtect позволит вам быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Фен также оснащен системой ионизации. Узнать обо всех преимуществах

    В 4 раза больше ионов для максимального блеска волос

    Быстрая укладка без вреда для волос! Этот фен оснащен несколькими настройками скорости и температуры. Технология ThermoProtect позволит вам быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Фен также оснащен системой ионизации. Узнать обо всех преимуществах

    DryCare Advanced Фен

    В 4 раза больше ионов для максимального блеска волос

    Быстрая укладка без вреда для волос! Этот фен оснащен несколькими настройками скорости и температуры. Технология ThermoProtect позволит вам быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Фен также оснащен системой ионизации. Узнать обо всех преимуществах

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      В 4 раза больше ионов для максимального блеска волос

      с диффузором для придания объема и насадкой-концентратором 11 мм

      • 2300 Вт
      • Функция ThermoProtect
      • с насадкой-диффузором для объема
      • Ионизация для бережной сушки
      2300 Вт для профессиональной укладки

      2300 Вт для профессиональной укладки

      Этот профессиональный фен мощностью 2300 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

      Элегантный, женственный дизайн, подчеркивающий высокое качество.

      Элегантный, женственный дизайн, подчеркивающий высокое качество.

      Этот фен отличается стильным усовершенствованным дизайном, мягкими плавными контурами и удлиненной формой, а точность укладки и высококачественные материалы и покрытие свидетельствуют о высочайшем качестве работы прибора.

      В 4 раза более мощная система ионизации для непревзойденного блеска

      В 4 раза более мощная система ионизации для непревзойденного блеска

      Усиленная система ионизации для невероятно блестящих и гладких волос. Этот фен генерирует в 4 раза больше отрицательно заряженных ионов по сравнению с другими моделями. Блестящий результат гарантирован!

      Температурная настройка ThermoProtect

      Температурная настройка ThermoProtect

      Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.

      Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

      Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

      Узкая насадка-концентратор 11 мм для идеальной укладки

      Узкая насадка-концентратор 11 мм для идеальной укладки

      Ультраузкая насадка-концентратор 11 мм направляет воздушный поток для точной укладки на определенных участках. Подходит для придания необходимой формы и фиксации укладки при завершении образа.

      Придает объем, делает ваши волосы еще более густыми, а локоны — более пышными

      Придает объем, делает ваши волосы еще более густыми, а локоны — более пышными

      Удобная насадка-диффузор ассиметричной изогнутой формы значительно облегчает укладку. Диффузор равномерно распределяет воздушный поток, обеспечивая более бережную сушку, дополнительный объем и уменьшая спутывание. Для наилучших результатов поместите прибор рядом с теменной областью, ближе к корням волос: пальчики диффузора помогут придать волосам объем, упругость и создать локоны.

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

      Съемный воздухозаборный фильтр для быстрой и легкой очистки

      Съемный воздухозаборный фильтр для быстрой и легкой очистки

      Съемный воздухозаборный фильтр фена удобен в использовании: просто снимите его для очистки. Регулярная очистка препятствует скоплению пыли и волос и обеспечивает эффективную сушку.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        мощность в ваттах
        2300  Вт
        Питание
        2300  Вт
        Цвет/отделка
        Элегантный розовый
        Материал корпуса
        ПК
        Мотор
        Мотор с питанием от постоянного тока
        Длина шнура
        1,8 м

      • Особенности

        Холодный обдув
        Да
        Система ионизации
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да
        Насадка-диффузор
        Насадка-диффузор для придания объема
        Насадка/концентратор
        Узкая насадка-концентратор 11 мм.
        Количество насадок
        2

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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