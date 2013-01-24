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DryCare Advanced

Фен

BHD290/00
Загальна оцінка / 5
  • У 4 рази більше іонів для неперевершеного блискучого волосся У 4 рази більше іонів для неперевершеного блискучого волосся У 4 рази більше іонів для неперевершеного блискучого волосся
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    DryCare Advanced Фен

    BHD290/00
    Загальна оцінка / 5

    У 4 рази більше іонів для неперевершеного блискучого волосся

    Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Цей фен для волосся має кілька налаштувань швидкості й температури. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури та функція іонізації. Переглянути усі переваги

    DryCare Advanced Фен

    У 4 рази більше іонів для неперевершеного блискучого волосся

    Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Цей фен для волосся має кілька налаштувань швидкості й температури. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури та функція іонізації. Переглянути усі переваги

    У 4 рази більше іонів для неперевершеного блискучого волосся

    Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Цей фен для волосся має кілька налаштувань швидкості й температури. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури та функція іонізації. Переглянути усі переваги

    DryCare Advanced Фен

    У 4 рази більше іонів для неперевершеного блискучого волосся

    Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Цей фен для волосся має кілька налаштувань швидкості й температури. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури та функція іонізації. Переглянути усі переваги

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      У 4 рази більше іонів для неперевершеного блискучого волосся

      із дифузором для створення об’єму та 11-мм насадкою для укладки

      • 2300 Вт
      • Налаштування ThermoProtect
      • з дифузором для створення об’єму
      • Функція іонізації
      Професійна потужність 2300 Вт

      Професійна потужність 2300 Вт

      Цей професійний фен на 2300 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.

      Вишукана жіночна конструкція підкреслює ефективність та якість

      Вишукана жіночна конструкція підкреслює ефективність та якість

      Цей фен має сучасну, вишукану конструкцію. М’які, плавні контури та видовжені пропорції натякають на жіночність, а точні деталі та високоякісні матеріали й покриття свідчать про бездоганну роботу виробу.

      У 4 рази потужніше іонне кондиціонування для неперевершеного блиску

      У 4 рази потужніше іонне кондиціонування для неперевершеного блиску

      Надайте волоссю досконалого вигляду завдяки іонному кондиціонуванню. Цей фен генерує у 4 рази більше негативно заряджених іонів, ніж інші фени. Результат: неперевершене блискуче та слухняне волосся. Надайте волоссю блиску!

      Налаштування температури ThermoProtect

      Налаштування температури ThermoProtect

      Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

      Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

      Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

      Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точної й найкращої укладки.

      Надтонка 11-мм насадка для точної укладки

      Надтонка 11-мм насадка для точної укладки

      Надтонка насадка для укладки концентрує потік повітря через 11-мм насадку для точної укладки певних ділянок. Чудово підходить для довершення стилю.

      Додає об’єму, збільшує густоту, завитки та кучері

      Додає об’єму, збільшує густоту, завитки та кучері

      Дифузор для створення об’єму має унікальну асиметричну конструкцію, яка повторює контури голови, що робить його використання ще простішим та зручнішим. Дифузор також розподіляє потік повітря по волоссю, забезпечуючи здоровіше сушіння волосся, збільшуючи об’єм та зменшуючи скуйовдження. Для найкращих результатів тримайте пристрій близько до тім’я та коренів, і дрібні текстурні пальчики дифузора допоможуть надати об’єму, пружності та створити локони.

      Холодний обдув фіксує зачіску

      Холодний обдув фіксує зачіску

      Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.

      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.

      Знімний повітряний фільтр забезпечує швидке та легке чищення

      Знімний повітряний фільтр забезпечує швидке та легке чищення

      Знімний повітряний фільтр фена легко обслуговувати. Просто зніміть, щоб почистити. Регулярне виконання цієї процедури допоможе запобігти накопиченню пилу та волосся, що може вплинути на ефективність сушіння.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        Потужність (Вт)
        2300  Вт
        Потужність
        2300  Вт
        Колір/обробка
        Елегантний рожевий
        Матеріал корпусу
        ПК
        Двигун
        Двигун постійного струму
        Довжина шнура
        1,8 м

      • Характеристики

        Холодний обдув
        Так
        Функція іонізації
        Так
        Петля для підвішування
        Так
        Дифузор
        Асиметричний дифузор для об’єму
        Насадка/концентратор
        Надтонка 11-мм насадка для укладки
        Кількість насадок
        2

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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