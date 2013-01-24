У 4 рази більше іонів для неперевершеного блискучого волосся
Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Цей фен для волосся має кілька налаштувань швидкості й температури. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури та функція іонізації. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
У 4 рази більше іонів для неперевершеного блискучого волосся
Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Цей фен для волосся має кілька налаштувань швидкості й температури. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури та функція іонізації. Переглянути усі переваги
У 4 рази більше іонів для неперевершеного блискучого волосся
Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Цей фен для волосся має кілька налаштувань швидкості й температури. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури та функція іонізації. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
У 4 рази більше іонів для неперевершеного блискучого волосся
Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Цей фен для волосся має кілька налаштувань швидкості й температури. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння за сталої помірної температури та функція іонізації. Переглянути усі переваги
Цей професійний фен на 2300 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.
Цей фен має сучасну, вишукану конструкцію. М’які, плавні контури та видовжені пропорції натякають на жіночність, а точні деталі та високоякісні матеріали й покриття свідчать про бездоганну роботу виробу.
Надайте волоссю досконалого вигляду завдяки іонному кондиціонуванню. Цей фен генерує у 4 рази більше негативно заряджених іонів, ніж інші фени. Результат: неперевершене блискуче та слухняне волосся. Надайте волоссю блиску!
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точної й найкращої укладки.
Надтонка насадка для укладки концентрує потік повітря через 11-мм насадку для точної укладки певних ділянок. Чудово підходить для довершення стилю.
Дифузор для створення об’єму має унікальну асиметричну конструкцію, яка повторює контури голови, що робить його використання ще простішим та зручнішим. Дифузор також розподіляє потік повітря по волоссю, забезпечуючи здоровіше сушіння волосся, збільшуючи об’єм та зменшуючи скуйовдження. Для найкращих результатів тримайте пристрій близько до тім’я та коренів, і дрібні текстурні пальчики дифузора допоможуть надати об’єму, пружності та створити локони.
Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.
Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.
Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.
Знімний повітряний фільтр фена легко обслуговувати. Просто зніміть, щоб почистити. Регулярне виконання цієї процедури допоможе запобігти накопиченню пилу та волосся, що може вплинути на ефективність сушіння.
Технічні характеристики
Характеристики
Обслуговування