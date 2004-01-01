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    7000 Series BHD720/05 BHD720/05 HAIR DRYER 7000 PURPLE, NOZZLE

    BHD723/10
    • -{discount-value}

      7000 Series BHD720/05 BHD720/05 HAIR DRYER 7000 PURPLE, NOZZLE

      BHD723/10

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      7000 Series BHD720/05 BHD720/05 HAIR DRYER 7000 PURPLE, NOZZLE

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      7000 Series BHD720/05 BHD720/05 HAIR DRYER 7000 PURPLE, NOZZLE

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        7000 Series BHD720/05 BHD720/05 HAIR DRYER 7000 PURPLE, NOZZLE

        7000 Series BHD720/05 BHD720/05 HAIR DRYER 7000 PURPLE, NOZZLE

        - {discount-value}

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        ThermoShield Advanced защищает волосы от перегрева

        ThermoShield Advanced защищает волосы от перегрева

        Система с двумя сенсорами считывает температуру в помещении и активно подстраивает температуру воздухопотока 24 000 раз за сеанс сушки, чтобы избежать перегрева ваших волос. На 25 % более стабильная температура сушки в любой среде*********.

        Мощный воздухопоток и на 30 % более быстрая сушка****

        Мощный воздухопоток и на 30 % более быстрая сушка****

        Наши инновационные лопасти и специальный нагреватель позволяют сушить волосы всего за 4 минуты****.

        Ионы в воде увлажняют волосы

        Ионы в воде увлажняют волосы

        Увлажните волосы, чтобы они выглядели более здоровыми. Технология ионов в воде генерирует более чем в 1000 раз больше влаги, чем устройства без ионизатора.

        Минеральные ионы защищают от УФ-лучей*****

        Минеральные ионы защищают от УФ-лучей*****

        Гладкие волосы в любых условиях. Технология минеральной ионизации защищает волосы от поверхностных повреждений, вызванных воздействием УФ-лучей*****.

        Система ионизации: в 8 раз больше ионов******

        Система ионизации: в 8 раз больше ионов******

        Ионы делают волосы более шелковистыми для ярких результатов укладки. Наша мощная система ионизации генерирует до 80 млн ионов за каждый сеанс сушки******.

        Теперь на 20 % легче для комфортной укладки**

        Теперь на 20 % легче для комфортной укладки**

        Благодаря эргономичной конструкции наш фен стал на 20 % легче, чтобы вы могли с комфортом заниматься укладкой волос**.

        Интеллектуальный режим холодного и горячего обдува и на 60 % более блестящие волосы*

        Интеллектуальный режим холодного и горячего обдува и на 60 % более блестящие волосы*

        Эта интеллектуальная функция обеспечивает баланс холодного и горячего обдува, делая волосы более блестящими*. Технология распознает температуру окружения и обеспечивает идеальные условия сушки волос круглый год.

        Регулировка нагрева и скорости работы вентилятора под любой тип волос и прическу

        Регулировка нагрева и скорости работы вентилятора под любой тип волос и прическу

        Полностью контролируйте процедуру укладки с 4 настройками нагрева и 2 режимами скорости работы вентилятора на интуитивной LED-панели. Используйте кнопку холодного обдува для быстрой фиксации укладки на профессиональном уровне.

        22 % экономия энергии для эффективной укладки********

        22 % экономия энергии для эффективной укладки********

        Этот фен потребляет на 22 % меньше энергии, вместе с тем обеспечивая профессиональные результаты сушки и укладки********.

        Сушка волос на 20 % быстрее, чем феном 2300 Вт*

        Сушка волос на 20 % быстрее, чем феном 2300 Вт*

        Более эффективная система сушки усиливает воздухопоток, давление воздуха и теплопередачу, что обеспечивает компактность и малый вес фена*. Этот фен 1800 Вт эффективнее фена Philips 2300 Вт.

        Удобная в установке магнитная насадка для укладки

        Удобная в установке магнитная насадка для укладки

        Направляйте горячий воздух в нужную точку. Тонкая насадка для укладки удобно крепится на магните для быстрой укладки волос и добавления финальных штрихов.

        Магнитный диффузор для придания объема

        Магнитный диффузор для придания объема

        Легко выполняйте укладку вьющихся волос с нашим диффузором уникальной формы. Оцените комфортную работу с устройством благодаря магнитному креплению насадок.

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