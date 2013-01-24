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Satinelle Advanced

Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

BRE605/00
Общая оценка / 5
2 награды
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
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    Satinelle Advanced Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    BRE605/00
    Общая оценка / 5
    2 награды

    Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

    Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски. Широкая эпилирующая головка покрывает больший участок за одно движение. Узнать обо всех преимуществах

    Satinelle Advanced Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

    Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски. Широкая эпилирующая головка покрывает больший участок за одно движение. Узнать обо всех преимуществах

    Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

    Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски. Широкая эпилирующая головка покрывает больший участок за одно движение. Узнать обо всех преимуществах

    Satinelle Advanced Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

    Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски. Широкая эпилирующая головка покрывает больший участок за одно движение. Узнать обо всех преимуществах

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      Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

      Надежно захватывает даже тонкие волоски

      • Для ухода за ногами и телом
      • Керамические диски для тонких волосков
      • Дизайн S-образной формы
      • Беспроводной, работа от аккумулятора
      Эпилирующая головка выполнена из уникального керамического материала для лучшего захвата волосков

      Эпилирующая головка выполнена из уникального керамического материала для лучшего захвата волосков

      Наш эпилятор оснащен уникальной текстурированной керамической головкой, которая бережно захватывает и удаляет даже самые тонкие волосы. Она также удаляет в 4 раза более короткие волоски, чем при эпиляции воском. Благодаря увеличенной скорости вращения дисков (2200 об/мин) гарантировано быстрое удаление волос.

      Широкая эпилирующая головка

      Широкая эпилирующая головка

      Широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.

      Первый эпилятор S-образной формы

      Первый эпилятор S-образной формы

      Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела без лишних усилий.

      Беспроводная работа, удаление волос на влажной и сухой коже, подходит для использования в ванной или душе

      Беспроводная работа, удаление волос на влажной и сухой коже, подходит для использования в ванной или душе

      Дизайн обеспечивает захват, исключающий выскальзывание, и идеально подойдет для использования в воде. Теперь вы можете проводить комфортную и бережную эпиляцию прямо в душе или ванной. Беспроводная работа гарантирует безграничное удобство.

      Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски

      Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски

      Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски

      Технические характеристики

      • Удобство использования

        Беспроводные
        Да
        Ручка
        S-образная форма
        Влажное и сухое бритье
        Да
        Подсветка Opti-light
        Да

      • Аксессуары

        Чехол
        Стандартный чехол
        Щеточка для чистки
        Да

      • Высокое качество

        Система эпиляции
        Запатентованная система эпиляции
        Головка эпилятора
        Сверхширокая
        Эпилирующие диски
        Керамические диски

      • Технические характеристики

        напряжение
        15 В / 5,4 Вт
        Скорость 1
        64 000 в минуту
        Скорость 2
        70 400 в минуту
        Количество пинцетов
        32

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        до 40 минут
        Зарядка
        Время зарядки — 1,5 часа
        Быстрая зарядка
        Да

      • Особенности

        Режимы скорости
        2 режима

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