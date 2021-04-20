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Больше не доступен
Для ухода за ногами и телом
Керамические диски для тонких волосков
Дизайн S-образной формы
Беспроводной, работа от аккумулятора
Наш эпилятор оснащен уникальной текстурированной керамической головкой, которая бережно захватывает и удаляет даже самые тонкие волосы. Она также удаляет в 4 раза более короткие волоски, чем при эпиляции воском. Благодаря увеличенной скорости вращения дисков (2200 об/мин) гарантировано быстрое удаление волос.
Широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.
Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела без лишних усилий.
Награды
4.6
из 5
68
Отзывы
92%
рекомендуют этот продукт
Natka@
20/04/2021
Україна
Самый лучший эпилятор которым я пользовалась!
Практически безболезненно удаляет волосинки. Триммер отличный, муж стрижет бороду). Девочки советую!
Плюсы
практически безболезненная эпиляция
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle Advanced BRE635/00 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle Advanced BRE635/00 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции
Verona
07/07/2019
Україна
Хорошее приобретение
Отличный эпилятор, подарили на день рожденья, красивый по дизайну, удобно лежит в руке, хорошо убирает волоски, пользуюсь чаще всего в душе, по мне так менее болезненно) Качество отличное!
Этот отзыв про Satinelle Advanced BRE640/00 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции
Этот отзыв про Satinelle Advanced BRE640/00 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции
Mariarti
26/02/2018
Україна
Незаменимая вещь для девушек
С детства имею чувствительную кожу. И после каждой эпиляции раздражение колоссальное. Мой старенький эпилятор стал дольше заряжатся и быстрее разряжаться, что послужило причиной замены девайса. Мой новый помощник Philips satinelle Bre620/00 отлично справляется с поставленной задачей. Удобно держать в руке, хороший дизайн. Широкая головка обеспечивает минимальное время для эпиляции. Беспроводной режим работы длительностью 40 минут. Заряжается быстро. Благодаря керамическим дискам менее болезненное удаление, хорошо захватывает волоски и почти не пропускает. Есть возможность эпиляции в душе, что очень удобно, не боясь попадания воды в устройство. В комплекте ещё идут массажная насадка, бритвенная головка и гребень, щеточка и мешочек. С массажной головкой площадь для захвата волосков уменьшается, но ощущения хорошие. Но самое главное что меня приятно удивило - это почти отсутствие раздражения. Сразу после эпиляции красные точки можно было посчитать на пальцах, а на утро вовсе раздражение пропало. С предыдущим эпилятором я 2 дня ходила в штанах из-за раздражения. Это находка для меня, после первой эпиляции я поняла что выбор сделан правильный.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle Advanced BRE620/00 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle Advanced BRE620/00 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции