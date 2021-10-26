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Більше не доступний
Для ніг і тіла
Керамічні диски схоплюють тонке волосся
S-подібна ручка
Бездротове використання і заряджання
Наша епіляційна головка є унікальною завдяки тому, що її виготовлено з текстурної керамічної поверхні, яка лагідно видаляє навіть найтонше волосся і в 4 рази коротше волосся, ніж у разі воскової епіляції. Тепер зі швидшим обертанням диска, ніж будь-коли раніше (2200 об./хв.) для найшвидшого видалення волосся.
Надзвичайно широка епіляційна головка охоплює більшу ділянку шкіри з кожним рухом для швидшого видалення волосся.
Завдяки ергономічній S-подібній ручці пристрій легко скеровувати для максимального контролю та кращого доступу, здійснюючи природні й точні рухи по всьому тілу.
Нагороди
4.4
з 5
526
Відгуки
86%
рекомендують цей виріб
Darik999
26/10/2021
Україна
Отличный девайс
Очень хороший и качественный эпилятор. Из минусов: Иногда выключается подсветка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Advanced BRE640/00 Епілятор для вологого та сухого використання
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Advanced BRE640/00 Епілятор для вологого та сухого використання
Эльза22
23/11/2020
Україна
Отлично справляется со своей задачей
Очень удобная форма ручки, без шнура что не мало важно,можно использовать как и на сухом, так и на мокром теле. Справляется на ура со своей задачей.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Advanced BRE620/00 Епілятор для вологого та сухого використання
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Advanced BRE620/00 Епілятор для вологого та сухого використання
Nadyusha
19/11/2020
Україна
Епілятор чудово справляється зі своїми функціями
Епілятор добре захвачує волоски і швидко видаляє. А підсвітка дозволяє побачити навіть світлі волоски при поганому світлі
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Advanced BRE611/00 Епілятор для вологого та сухого використання
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Advanced BRE611/00 Епілятор для вологого та сухого використання