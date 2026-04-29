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Satinelle Advanced Эпилятор для влажной и сухой эпиляции
Больше не доступен
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Краткое руководство - English (US)
Руководство с важными сведениями
Все (8)
Можно ли, при использовании эпилятора, повредить лимфатические сосуды подмышкой?
Эпиляция или бритье на влажной или сухой коже?
Где найти модель и серийный номер на депиляторе Philips?
Можно ли промывать устройства для депиляции Philips под струей воды?
Можно ли использовать стайлеры и продукты для ухода Philips за границей?
Эпилятор Philips издает громкие звуки
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