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  • Міцно захоплює навіть тонкі волоски
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  • Міцно захоплює навіть тонкі волоски
  • Міцно захоплює навіть тонкі волоски
  • Міцно захоплює навіть тонкі волоски
  • Міцно захоплює навіть тонкі волоски
  • Міцно захоплює навіть тонкі волоски
  • Міцно захоплює навіть тонкі волоски
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7
  • Міцно захоплює навіть тонкі волоски
  • Міцно захоплює навіть тонкі волоски
  • Міцно захоплює навіть тонкі волоски
  • Міцно захоплює навіть тонкі волоски
  • Міцно захоплює навіть тонкі волоски

Більше не доступний

Satinelle AdvancedЕпілятор для вологого та сухого використання

BRE630/00

4.6
| (45) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Міцно захоплює навіть тонкі волоски
S-подібна ручка допомагає скеровувати пристрій по всьому тілу. Найширша головка з керамічними дисками виконує епіляцію близько до шкіри, щоб захопити навіть тонкі волоски для швидкого та тривалого результату. Вологе та сухе використання з 5 аксесуарами для персоналізованої процедури догляду.
Переглянути всі переваги

Легко скеровувати для тривалих результатів без зусиль

Міцно захоплює навіть тонкі волоски

  • Для ніг, тіла та обличчя

  • 5 аксесуарів

  • Бездротова робота і заряджання

  • S-подібна ручка

S-подібна ручка для легкої маневреності на усіх ділянках тіла

Ергономічну ручку легко тримати та скеровувати для максимального контролю та оптимального досягання на усіх ділянках тіла.

Епіляційна головка з унікального керамічного матеріалу для кращого захоплення

Епіляційна головка з унікального керамічного матеріалу для кращого захоплення

Наша епіляційна головка унікальна – її виготовлено з міцного керамічного матеріалу, що міцно захоплює навіть тонкі волоски.

Надзвичайно широка епіляційна головка

Надзвичайно широка епіляційна головка

Надзвичайно широка епіляційна головка охоплює більшу ділянку шкіри з кожним рухом для швидшого видалення волосся.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image AWARD-612378

Відгуки

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4.6

з 5

45

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

2

21/02/2018

Україна

Україна

дуже класний епілятор

брав епілятор на празник дружині до дня святого валентина. до цього в неї був епілятор браун, який прослужив більше 10 років. дружина дуже задоволена результатом після процедури.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Advanced BRE630/00 Епілятор для вологого та сухого використання

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Advanced BRE630/00 Епілятор для вологого та сухого використання

16/03/2022

Polska

Polska

Najlepszy

Mój ulubiony depilator, niestety nadszedł czas na wymianę. Nie mogę nigdzie znaleźć głowicy depilatora na wymianę. Mąż uwielbia nakładkę do golenia, lepsza niż jakakolwiek maszynka.

Плюси

Dokładny, dobrze goli

Мінуси

Głośny

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

18/04/2017

Polska

Polska

Depilator dla każdego

Bardzo poręczny,niewielki depilator.Podoba mi się ,że mogę go używać na sucho ale też na mokro.Na takim używaniu w wannie najbardziej mi zależało.Wychwytuje nawet bardzo krótkie włoski.Mogę pozbywać się owłosienia z całego ciała nie tylko nóg.A większość dostępnych na rynku depilatorów głownie służy do depilowania nóg.A ja mam większe potrzeby depilacyjne.Mogę go wszystkim polecić bardzo dobre urządzenie w przystępnej cenie.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

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