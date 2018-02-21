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Для ніг, тіла та обличчя
5 аксесуарів
Бездротова робота і заряджання
S-подібна ручка
Ергономічну ручку легко тримати та скеровувати для максимального контролю та оптимального досягання на усіх ділянках тіла.
Наша епіляційна головка унікальна – її виготовлено з міцного керамічного матеріалу, що міцно захоплює навіть тонкі волоски.
Надзвичайно широка епіляційна головка охоплює більшу ділянку шкіри з кожним рухом для швидшого видалення волосся.
Нагороди
4.6
з 5
45
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
anatol
21/02/2018
Україна
дуже класний епілятор
брав епілятор на празник дружині до дня святого валентина. до цього в неї був епілятор браун, який прослужив більше 10 років. дружина дуже задоволена результатом після процедури.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Advanced BRE630/00 Епілятор для вологого та сухого використання
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Advanced BRE630/00 Епілятор для вологого та сухого використання
Dzlotek
16/03/2022
Polska
Najlepszy
Mój ulubiony depilator, niestety nadszedł czas na wymianę. Nie mogę nigdzie znaleźć głowicy depilatora na wymianę. Mąż uwielbia nakładkę do golenia, lepsza niż jakakolwiek maszynka.
Плюси
Dokładny, dobrze goli
Мінуси
Głośny
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
staraeda
18/04/2017
Polska
Depilator dla każdego
Bardzo poręczny,niewielki depilator.Podoba mi się ,że mogę go używać na sucho ale też na mokro.Na takim używaniu w wannie najbardziej mi zależało.Wychwytuje nawet bardzo krótkie włoski.Mogę pozbywać się owłosienia z całego ciała nie tylko nóg.A większość dostępnych na rynku depilatorów głownie służy do depilowania nóg.A ja mam większe potrzeby depilacyjne.Mogę go wszystkim polecić bardzo dobre urządzenie w przystępnej cenie.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro