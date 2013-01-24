Запатентована система епіляції

Усі наші епілятори Philips мають унікальну систему: пінцет піднімає і збирає волоски, що прилягають до шкіри, а потім спрямовує їх туди, де вони міцно захоплюються і видаляються. Завдяки унікальним круглим керамічним дискам пристрій виконує епіляцію близько до шкіри для оптимальних результатів та більш лагідного застосування.