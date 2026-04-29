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Lumea Essential Фотоэпилятор IPL для удаления волос
Больше не доступен
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Прибор Lumea нагревается во время использования.
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