Легке зменшення кількості волосся на довгий час
Philips Lumea Essential творить дива для запобігання повторній появі волосся на обличчі та тілі. Лагідні імпульси світла, які застосовуються регулярно, забезпечують гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легке зменшення кількості волосся на довгий час
Philips Lumea Essential творить дива для запобігання повторній появі волосся на обличчі та тілі. Лагідні імпульси світла, які застосовуються регулярно, забезпечують гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги
Легке зменшення кількості волосся на довгий час
Philips Lumea Essential творить дива для запобігання повторній появі волосся на обличчі та тілі. Лагідні імпульси світла, які застосовуються регулярно, забезпечують гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легке зменшення кількості волосся на довгий час
Philips Lumea Essential творить дива для запобігання повторній появі волосся на обличчі та тілі. Лагідні імпульси світла, які застосовуються регулярно, забезпечують гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги
Philips Lumea використовує інноваційну технологію на основі світла, яка називається IPL (інтенсивне імпульсне світло) і походить від технології, яка використовується у професійних салонах краси. Компанія Philips адаптувала цю технологію для ефективного використання у домашніх умовах. Для розробки цієї технології Philips тісно співпрацювала з дерматологами. Понад 10 років Philips проводила обширне дослідження технології IPL за участі понад 2000 жінок.
Philips Lumea обробляє корені волосся лагідними імпульсами світла. Як результат, кількість волосся, яке виростає на тілі, поступово зменшується. Повторення процедури забезпечує прекрасну гладеньку шкіру без волосся.
Наші клінічні дослідження підтвердили значне скорочення кількості волосся вже після чотирьох процедур видалення кожні два тижні, що забезпечує гладеньку шкіру без волосся. Для збереження цих результатів просто повторюйте процедуру в разі потреби. Інтервал між процедурами може відрізнятися залежно від індивідуальних особливостей організму. – Щоб збільшити це зображення, клацніть на зображення у галереї зображень вгорі цієї сторінки
Philips Lumea працює ефективно на волоссі (природного) кольору темний блонд, коричневому та чорному волоссі. Як і в випадку інших процедур видалення волосся за допомогою світла, Philips Lumea НЕ працює ефективно на рудому, дуже світлому (світлий блонд) або білому/сивому волоссі. Цей виріб також НЕ підходить для темної шкіри.
Використовуйте пристрій із впевненістю для видалення волосся на обличчі (верхня губа, підборіддя) та ділянках тіла, зокрема ногах, пахвах, лінії бікіні, животі та руках.
Для додаткової безпеки вбудований датчик кольору шкіри визначає колір шкіри для обробки на початку кожного сеансу та час від часу протягом сеансу. Якщо буде виявлено надто темний для цього виробу колір шкіри, він автоматично перестане подавати імпульси.
Philips Lumea має п’ять налаштувань енергії світла для лагідної, але ефективної обробки. У разі належного використання процедура видалення волосся за допомогою імпульсів світла Philips Lumea безпечна та лагідна для використання навіть на чутливій шкірі та чутливих ділянках тіла.
Philips Lumea Essential виявляє колір шкіри та радить відповідне налаштування енергії світла
Більше віконце з покращеним дизайном для швидшої обробки та кращої видимості*
Лагідний до шкіри.
Основний режим застосування передбачає пересування для зручнішого та тривалішого застосування.
Philips Lumea – це якісне рішення, яке готове до роботи вже після виймання з коробки. Більш того, воно не потребує змінних ламп або гелів.
До цього Philips Lumea Essential додається футляр для зручного зберігання.
Технічні характеристики
Ділянки для застосовування
Елементи в комплекті
Потужність
Безпека та регульовані налаштування
Обслуговування
Час застосування
Режим застосування