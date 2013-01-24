Ефективність без зусиль

Наші клінічні дослідження підтвердили значне скорочення кількості волосся вже після чотирьох процедур видалення кожні два тижні, що забезпечує гладеньку шкіру без волосся. Для збереження цих результатів просто повторюйте процедуру в разі потреби. Інтервал між процедурами може відрізнятися залежно від індивідуальних особливостей організму. – Щоб збільшити це зображення, клацніть на зображення у галереї зображень вгорі цієї сторінки