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Більше не доступний
Для використання на тілі та обличчі
10 хвилин для обробки гомілок
<gt/> 200 000 спалахів лампи + футляр
Із датчиком SmartSkin
Philips Lumea використовує інноваційну технологію на основі світла, яка називається IPL (інтенсивне імпульсне світло) і походить від технології, яка використовується у професійних салонах краси. Компанія Philips адаптувала цю технологію для ефективного використання у домашніх умовах. Для розробки цієї технології Philips тісно співпрацювала з дерматологами. Понад 10 років Philips проводила обширне дослідження технології IPL за участі понад 2000 жінок.
Philips Lumea обробляє корені волосся лагідними імпульсами світла. Як результат, кількість волосся, яке виростає на тілі, поступово зменшується. Повторення процедури забезпечує прекрасну гладеньку шкіру без волосся.
Наші клінічні дослідження підтвердили значне скорочення кількості волосся вже після чотирьох процедур видалення кожні два тижні, що забезпечує гладеньку шкіру без волосся. Для збереження цих результатів просто повторюйте процедуру в разі потреби. Інтервал між процедурами може відрізнятися залежно від індивідуальних особливостей організму. – Щоб збільшити це зображення, клацніть на зображення у галереї зображень вгорі цієї сторінки
Нагороди
4.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Miroslava
01/11/2019
Україна
Ефективно видаляє небажане волосся
Давно хотіла придбати фотоепілятор, зупинила свій вибір саме на philips, тому що прочитала багато хороших відгуків саме про цей бренд. Важко було вибрати з поміж широкого модельного ряду фотоепіляторів цього виробника,проте коли з‘явилась акція на модель bri858/00 вирішила купити саме її. Даний фотоепілятор виявився для мене ефективним. Вже після 3 сеансу епіляції небажаного волосся стало набагато менше. Користуюся вже понад 2 місяці, за цей час зникло 90% волосся на ногах, пахвах і зоні бікіні. Епіляцію проводжу на максимальній 5 потужності. Болісних відчуттів немає. Хоча дана модель і найдешевша, проте на якість прибору це не впливає. Дуже вдячна philips за якісний фотоепілятор за невелику вартість. Рекомендую до покупки.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Lumea Essential BRI858/00 IPL - Hair removal device
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Lumea Essential BRI858/00 IPL - Hair removal device
Adriana123
28/02/2018
Polska
Bardzo wygodny w użytkowaniu
Sprzęt bardzo wygodny w użytkowaniu. Efekty są widoczne po paru tygodniach. Wadą - zbyt duża i ciężka wtyczka zasilająca urządzenie.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Lumea Essential BRI861/00 IPL - Hair removal device
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Lumea Essential BRI861/00 IPL - Hair removal device
у порівнянні з SC1981, SC1982, SC1983 та SC1984