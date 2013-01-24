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Lumea Essential

IPL – Пристрій для видалення волосся

BRI863/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Легке зменшення кількості волосся на довгий час Легке зменшення кількості волосся на довгий час Легке зменшення кількості волосся на довгий час
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    Lumea Essential IPL – Пристрій для видалення волосся

    BRI863/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Легке зменшення кількості волосся на довгий час

    Philips Lumea Essential творить дива для запобігання повторній появі волосся на обличчі та тілі. Лагідні імпульси світла, які застосовуються регулярно, забезпечують гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Lumea Essential IPL – Пристрій для видалення волосся

    Легке зменшення кількості волосся на довгий час

    Philips Lumea Essential творить дива для запобігання повторній появі волосся на обличчі та тілі. Лагідні імпульси світла, які застосовуються регулярно, забезпечують гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги

    Легке зменшення кількості волосся на довгий час

    Philips Lumea Essential творить дива для запобігання повторній появі волосся на обличчі та тілі. Лагідні імпульси світла, які застосовуються регулярно, забезпечують гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Lumea Essential IPL – Пристрій для видалення волосся

    Легке зменшення кількості волосся на довгий час

    Philips Lumea Essential творить дива для запобігання повторній появі волосся на обличчі та тілі. Лагідні імпульси світла, які застосовуються регулярно, забезпечують гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги

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      Легке зменшення кількості волосся на довгий час

      • Для використання на тілі та обличчі
      • 10 хвилин для обробки гомілок
      • 200 000 спалахів лампи + футляр
      • Із датчиком SmartSkin
      Адаптовано для безпечного використання у домашніх умовах

      Адаптовано для безпечного використання у домашніх умовах

      Philips Lumea використовує інноваційну технологію на основі світла, яка називається IPL (інтенсивне імпульсне світло) і походить від технології, яка використовується у професійних салонах краси. Компанія Philips адаптувала цю технологію для ефективного використання у домашніх умовах. Для розробки цієї технології Philips тісно співпрацювала з дерматологами. Понад 10 років Philips проводила обширне дослідження технології IPL за участі понад 2000 жінок.

      Насолоджуйтеся гладенькою шкірою щодня

      Насолоджуйтеся гладенькою шкірою щодня

      Philips Lumea обробляє корені волосся лагідними імпульсами світла. Як результат, кількість волосся, яке виростає на тілі, поступово зменшується. Повторення процедури забезпечує прекрасну гладеньку шкіру без волосся.

      Ефективність без зусиль

      Ефективність без зусиль

      Наші клінічні дослідження підтвердили значне скорочення кількості волосся вже після чотирьох процедур видалення кожні два тижні, що забезпечує гладеньку шкіру без волосся. Для збереження цих результатів просто повторюйте процедуру в разі потреби. Інтервал між процедурами може відрізнятися залежно від індивідуальних особливостей організму. – Щоб збільшити це зображення, клацніть на зображення у галереї зображень вгорі цієї сторінки

      Підходить для різних типів волосся та шкіри

      Підходить для різних типів волосся та шкіри

      Philips Lumea працює ефективно на волоссі (природного) кольору темний блонд, коричневому та чорному волоссі. Як і в випадку інших процедур видалення волосся за допомогою світла, Philips Lumea НЕ працює ефективно на рудому, дуже світлому (світлий блонд) або білому/сивому волоссі. Цей виріб також НЕ підходить для темної шкіри.

      Безпечний та ефективний навіть на чутливих ділянках

      Безпечний та ефективний навіть на чутливих ділянках

      Використовуйте пристрій із впевненістю для видалення волосся на обличчі (верхня губа, підборіддя) та ділянках тіла, зокрема ногах, пахвах, лінії бікіні, животі та руках.

      Датчик кольору шкіри

      Датчик кольору шкіри

      Для додаткової безпеки вбудований датчик кольору шкіри визначає колір шкіри для обробки на початку кожного сеансу та час від часу протягом сеансу. Якщо буде виявлено надто темний для цього виробу колір шкіри, він автоматично перестане подавати імпульси.

      П’ять налаштувань енергії світла

      П’ять налаштувань енергії світла

      Philips Lumea має п’ять налаштувань енергії світла для лагідної, але ефективної обробки. У разі належного використання процедура видалення волосся за допомогою імпульсів світла Philips Lumea безпечна та лагідна для використання навіть на чутливій шкірі та чутливих ділянках тіла.

      Для легкого та комфортного використання

      Для легкого та комфортного використання

      Philips Lumea Essential виявляє колір шкіри та радить відповідне налаштування енергії світла

      На 50% швидше для меншої тривалості обробки*

      На 50% швидше для меншої тривалості обробки*

      Більше віконце з покращеним дизайном для швидшої обробки та кращої видимості*

      Лагідна обробка

      Лагідна обробка

      Лагідний до шкіри.

      Режим подачі імпульсу світла пересуванням для більш зручного застосування

      Режим подачі імпульсу світла пересуванням для більш зручного застосування

      Основний режим застосування передбачає пересування для зручнішого та тривалішого застосування.

      Жодних запасних частин, жодних прихованих витрат

      Жодних запасних частин, жодних прихованих витрат

      Philips Lumea – це якісне рішення, яке готове до роботи вже після виймання з коробки. Більш того, воно не потребує змінних ламп або гелів.

      У комплекті футляр для зберігання

      До цього Philips Lumea Essential додається футляр для зручного зберігання.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Високоефективна лампа
        Подає <gt/> 200 000 спалахів

      • Ділянки для застосовування

        Ділянки тіла
        • Руки
        • Ноги
        • Живіт
        • Зона бікіні
        • Пахви
        Ділянки обличчя
        • Підборіддя
        • Бакенбарди
        • Верхня губа

      • Елементи в комплекті

        Інструкції з використання
        Посібник користувача
        Зберігання
        Футляр
        Адаптер
        • 12 В/550 мА
        • 400 В/60 Вт

      • Потужність

        Напруга
        100–240 В

      • Безпека та регульовані налаштування

        Вбудований УФ-фільтр
        Захищає шкіру від ультрафіолетових променів
        5 налаштувань енергії світла
        Можливість регулювання відповідно до власного типу шкіри
        Вбудована система безпеки
        Запобігання випадковій подачі імпульсів світла
        Датчик кольору шкіри
        Виявляє колір шкіри

      • Обслуговування

        Гарантія
        2-річна гарантія

      • Час застосування

        Гомілка
        5 хв.
        Пахва
        1 хв.
        Лінія бікіні
        1 хв.
        Ділянки обличчя
        1 хв.

      • Режим застосування

        Подача імпульсу світла пересуванням
        Для легкого застосування руху
        Робота від мережі/автономна робота
        Робота від мережі
        Одиночна подача імпульсу світла
        Для обробки вигнутих ділянок

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          • у порівнянні з SC1981, SC1982, SC1983 та SC1984

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