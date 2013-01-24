Подходит для большинства типов волос и кожи

Philips Lumea Prestige эффективно воздействует на разные типы волос и кожи. Он подходит для натуральных русых, каштановых и черных волос, а также для кожи от очень светлого до темного оттенков. Этот прибор, как и другие решения IPL, не подходит для удаления белых/седых, светло-русых и рыжих волос, а также для очень темной кожи. Эти ограничения связаны с тем, что для работы технологии необходима высокая контрастность пигментации кожи и волос.