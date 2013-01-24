Гладкая кожа на срок до 6 месяцев*
Philips Lumea Prestige с технологией SenseIQ — это наш самый эффективный IPL-эпилятор. Созданные для комфортного выполнения процедур в домашних условиях, интеллектуальные насадки Lumea идеально повторяют все контуры вашего тела и выбирают программы в соответствии с выбранным участком кожи. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладкая кожа на срок до 6 месяцев*
Philips Lumea Prestige с технологией SenseIQ — это наш самый эффективный IPL-эпилятор. Созданные для комфортного выполнения процедур в домашних условиях, интеллектуальные насадки Lumea идеально повторяют все контуры вашего тела и выбирают программы в соответствии с выбранным участком кожи. Узнать обо всех преимуществах
Гладкая кожа на срок до 6 месяцев*
Philips Lumea Prestige с технологией SenseIQ — это наш самый эффективный IPL-эпилятор. Созданные для комфортного выполнения процедур в домашних условиях, интеллектуальные насадки Lumea идеально повторяют все контуры вашего тела и выбирают программы в соответствии с выбранным участком кожи. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладкая кожа на срок до 6 месяцев*
Philips Lumea Prestige с технологией SenseIQ — это наш самый эффективный IPL-эпилятор. Созданные для комфортного выполнения процедур в домашних условиях, интеллектуальные насадки Lumea идеально повторяют все контуры вашего тела и выбирают программы в соответствии с выбранным участком кожи. Узнать обо всех преимуществах
Сокращение IPL означает Intense Pulsed Light — интенсивный световой импульс. Philips Lumea направляет мягкий пульсирующий свет на корень волоса, стимулируя переход волосяного фолликула в фазу покоя. В результате рост волос на теле постепенно сокращается. При регулярном проведении процедур кожа сохраняет превосходную гладкость надолго. Процедура предотвращения повторного роста волос безопасна и не вызывает болевых ощущений даже в чувствительных областях. Устройство Philips Lumea разработано совместно с дерматологами и протестировано в клинических условиях, чтобы вы могли легко и эффективно выполнять эту процедуру дома в удобное для себя время.
Независимые исследования показали, что уже после 3 сеансов** волосков становится до 92 % меньше. Выполняйте первые четыре процедуры с интервалом в 2 недели, а следующие восемь процедур — с интервалом в 4 недели. После 12 процедур вы сможете наслаждаться идеально гладкой кожей на протяжении 6 месяцев*.
Philips Lumea Prestige эффективно воздействует на разные типы волос и кожи. Он подходит для натуральных русых, каштановых и черных волос, а также для кожи от очень светлого до темного оттенков. Этот прибор, как и другие решения IPL, не подходит для удаления белых/седых, светло-русых и рыжих волос, а также для очень темной кожи. Эти ограничения связаны с тем, что для работы технологии необходима высокая контрастность пигментации кожи и волос.
Определяет. Датчик Lumea SmartSkin определяет оттенок кожи и подбирает наиболее комфортные именно для вас параметры импульса. Адаптирует. Доступны уникальные программы для каждого участка тела. Заботится. Прибор создан при поддержке дерматологов и с учетом потребностей потребителей, чтобы вы могли наслаждаться бережным и долгосрочным удалением волос даже на чувствительных участках кожи***.
Ваше тело уникально. Поэтому ваша кожа, изгибы и контуры тела требуют особого ухода. Насадки Lumea для обработки всех участков тела идеально повторяют контуры вашего тела, а при их установке прибор автоматически выберет нужную программу для той или иной области вашей кожи. Световое окошко обеспечивает тесный контакт с кожей и максимально эффективное использование света, чтобы вы могли эффективно и безопасно обрабатывать даже деликатные и чувствительные участки.
Интеллектуальная насадка для тела — это самая большая насадка, которая имеет световое окошко размером 4,1 см2, что делает ее идеальным вариантом для обработки больших участков тела, например ног, рук и живота. Изогнутый дизайн повторяет контуры вашего тела, обеспечивая максимально тесный контакт с кожей. Установите эту насадку, чтобы на устройстве активировалась специальная программа для этих участков тела. 83 % женщин остались довольны уменьшением роста волос на ногах****.
Насадка для лица имеет маленькое и плоское световое окошко размером 2 см2, которое позволяет бережно и эффективно справляться с ростом волос на вашем лице. Идеально подходит для обработки области над верхней губой, подбородка и челюсти; также насадка имеет дополнительный встроенный фильтр. При установке на прибор эта интеллектуальная насадка автоматически активирует особый режим для обработки вашего лица. 84 % женщин остались довольны уменьшением роста волос на лице****.
На Philips Lumea Prestige с технологией SenseIQ доступно 5 простых режимов световой обработки. Датчик SmartSkin определяет оттенок кожи, после чего выбирает наиболее бережные параметры света в соответствии с выбранным для обработки участком тела.
Lumea Prestige является единственным беспроводным фотоэпилятором IPL, что позволяет легко удалять волосы с труднодоступных участков тела. Также беспроводной режим позволяет выполнять процедуру удаления волос в любом уголке вашего дома.
Бесплатное приложение Lumea позволит вам с легкостью достичь идеально гладкой кожи и поддерживать ее на протяжении 6 месяцев*, выполняя простые процедуры дома. На каждом шаге пути приложение будет давать вам советы и рекомендации по обработке кожи, использованию персонализированных программ и следованию расписанию для максимальной эффективности процедур. Все для того, чтобы вы как можно скорее достигли желаемых результатов.
Philips Lumea — это комплексная система, которая готова к использованию сразу после извлечения из упаковки. Вам не понадобятся сменные компоненты, расходные материалы, гели и даже запасная лампа.
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