Простая эпиляция
Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. В набор входит триммер, который позволит вам подравнивать и моделировать линию бикини. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простая эпиляция
Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. В набор входит триммер, который позволит вам подравнивать и моделировать линию бикини. Узнать обо всех преимуществах
Простая эпиляция
Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. В набор входит триммер, который позволит вам подравнивать и моделировать линию бикини. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простая эпиляция
Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. В набор входит триммер, который позволит вам подравнивать и моделировать линию бикини. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря эффективной системе эпиляции кожа остается гладкой и шелковистой в течение нескольких недель
2 режима скорости для удаления тонких и толстых волосков.
Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос, а также великолепно выглядит!
Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену
Подравнивание и моделирование линии бикини. Триммер для линии бикини оснащен маленькой насадкой-триммером, с помощью которой можно подравнять волоски до длины 0,5 мм. Подходит для использования на сухой и влажной коже. Прибор удобно брать с собой благодаря возможности работы от батареек.
Дайте волю фантазии! Установите гребень для подравнивания на насадку-триммер и подравнивайте волоски с точностью до 3 мм.
Триммер одинаково эффективен при обработке как сухой, так и влажной кожи.
Больше никаких проводов! BikiniGenie работает от батарей. Батареи типа AA входят в комплект.
Чехол для путешествий и хранения.
Высокое качество
Удобство использования
Особенности
Дизайн
Технические характеристики
Аксессуары
Обслуживание