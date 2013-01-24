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Satinelle Essential

Компактний дротовий епілятор

BRP505/00
Загальна оцінка / 5
  • Епіляція – це просто Епіляція – це просто Епіляція – це просто
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    Satinelle Essential Компактний дротовий епілятор

    BRP505/00
    Загальна оцінка / 5

    Епіляція – це просто

    Насолоджуйтеся гладенькими ніжками кілька тижнів із Philips Satinelle. Епілятор лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм від кореня. Ця спеціальна серія містить тример для зони бікіні, щоб підтримувати ідеальну форму лінії бікіні та насолоджуватися бездоганними результатами. Переглянути усі переваги

    Satinelle Essential Компактний дротовий епілятор

    Епіляція – це просто

    Насолоджуйтеся гладенькими ніжками кілька тижнів із Philips Satinelle. Епілятор лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм від кореня. Ця спеціальна серія містить тример для зони бікіні, щоб підтримувати ідеальну форму лінії бікіні та насолоджуватися бездоганними результатами. Переглянути усі переваги

    Епіляція – це просто

    Насолоджуйтеся гладенькими ніжками кілька тижнів із Philips Satinelle. Епілятор лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм від кореня. Ця спеціальна серія містить тример для зони бікіні, щоб підтримувати ідеальну форму лінії бікіні та насолоджуватися бездоганними результатами. Переглянути усі переваги

    Satinelle Essential Компактний дротовий епілятор

    Епіляція – це просто

    Насолоджуйтеся гладенькими ніжками кілька тижнів із Philips Satinelle. Епілятор лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм від кореня. Ця спеціальна серія містить тример для зони бікіні, щоб підтримувати ідеальну форму лінії бікіні та насолоджуватися бездоганними результатами. Переглянути усі переваги

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      Епіляція – це просто

      Гладенька шкіра на кілька тижнів

      • У комплекті тример для зони бікіні
      Ефективна система епіляції видаляє волосся з коренем

      Ефективна система епіляції видаляє волосся з коренем

      Ефективна система епіляції видаляє волосся, залишаючи шкіру гладенькою на кілька тижнів

      2 налаштування швидкості для захоплення тоншого і товстішого волосся

      2 налаштування швидкості для захоплення тоншого і товстішого волосся

      2 налаштування швидкості для видалення тоншого і товстішого волосся та забезпечення більш персоналізованих процедур.

      Фігурна ергономічна ручка для зручного користування

      Фігурна ергономічна ручка для зручного користування

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      Тример для зони бікіні для безпечного та швидкого підстригання

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      Підстригайте та моделюйте волосся у зоні бікіні. Цей тример для зони бікіні містить міні-головку тримера, яка рівно підстригає волосся до довжини 0,5 мм. Можна використовувати в душі або поза ним. Можна легко носити зі собою, оскільки пристрій працює від батареї.

      У комплекті знімний гребінець для підстригання волосся до довжини 3 мм.

      У комплекті знімний гребінець для підстригання волосся до довжини 3 мм.

      Експериментуйте з довжиною! Зафіксуйте тример-гребінець на головці тримера й точно підстригайте волосся до довжини 3 мм.

      Тример для зони бікіні: вологе та сухе використання

      Тример для зони бікіні: вологе та сухе використання

      Тример ефективний як для вологого, так і для сухого використання.

      Живлення від батареї для оптимальної портативності.

      Живлення від батареї для оптимальної портативності.

      Не потрібні кабелі для заряджання! BikiniGenie працює від батареї. У комплект входять батареї типу AA.

      Дорожній футляр

      Дорожній футляр

      Елегантний дорожній футляр для зберігання і транспортування.

      Технічні характеристики

      • Ефективність

        Система епіляції
        Ефективна система епіляції
        Епіляційні диски
        Диски, що лагідно вищипують волосся

      • Простота у користуванні

        Ручка
        Ергономічна
        Головку епілятора можна мити
        Так

      • Характеристики

        Налаштування швидкості
        2 налаштування
        Робота від мережі
        Так
        Тример для зони бікіні
        • Знімний тример-гребінець
        • підстригає до 3 мм
        • Вологе та сухе використання

      • Конструкція

        Ручка
        Компактний

      • Технічні характеристики

        Напруга
        15  В

      • Аксесуари

        Гребінець тримера для зони бікіні
        Так
        Щітка для очищення
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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