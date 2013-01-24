Епіляція – це просто
Насолоджуйтеся гладенькими ніжками кілька тижнів із Philips Satinelle. Епілятор лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм від кореня. Ця спеціальна серія містить тример для зони бікіні, щоб підтримувати ідеальну форму лінії бікіні та насолоджуватися бездоганними результатами. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Епіляція – це просто
Насолоджуйтеся гладенькими ніжками кілька тижнів із Philips Satinelle. Епілятор лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм від кореня. Ця спеціальна серія містить тример для зони бікіні, щоб підтримувати ідеальну форму лінії бікіні та насолоджуватися бездоганними результатами. Переглянути усі переваги
Епіляція – це просто
Насолоджуйтеся гладенькими ніжками кілька тижнів із Philips Satinelle. Епілятор лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм від кореня. Ця спеціальна серія містить тример для зони бікіні, щоб підтримувати ідеальну форму лінії бікіні та насолоджуватися бездоганними результатами. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Епіляція – це просто
Насолоджуйтеся гладенькими ніжками кілька тижнів із Philips Satinelle. Епілятор лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм від кореня. Ця спеціальна серія містить тример для зони бікіні, щоб підтримувати ідеальну форму лінії бікіні та насолоджуватися бездоганними результатами. Переглянути усі переваги
Ефективна система епіляції видаляє волосся, залишаючи шкіру гладенькою на кілька тижнів
2 налаштування швидкості для видалення тоншого і товстішого волосся та забезпечення більш персоналізованих процедур.
Завдяки заокругленій формі пристрій ідеально вміщається у руці, що дозволяє зручно видаляти волосся. А ще він чудовий на вигляд!
Цей епілятор має головку, яку можна мити. Головку можна від’єднати та помити проточною водою для кращої гігієни
Підстригайте та моделюйте волосся у зоні бікіні. Цей тример для зони бікіні містить міні-головку тримера, яка рівно підстригає волосся до довжини 0,5 мм. Можна використовувати в душі або поза ним. Можна легко носити зі собою, оскільки пристрій працює від батареї.
Експериментуйте з довжиною! Зафіксуйте тример-гребінець на головці тримера й точно підстригайте волосся до довжини 3 мм.
Тример ефективний як для вологого, так і для сухого використання.
Не потрібні кабелі для заряджання! BikiniGenie працює від батареї. У комплект входять батареї типу AA.
Елегантний дорожній футляр для зберігання і транспортування.
Ефективність
Простота у користуванні
Характеристики
Конструкція
Технічні характеристики
Аксесуари
Обслуговування