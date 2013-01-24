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Satinelle Essential

Компактный эпилятор с питанием от сети

BRP506/00
Общая оценка / 5
  • Простая эпиляция Простая эпиляция Простая эпиляция
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    Satinelle Essential Компактный эпилятор с питанием от сети

    BRP506/00
    Общая оценка / 5

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. В набор входит мини-эпилятор и пинцет для чувствительных участков тела. Узнать обо всех преимуществах

    Satinelle Essential Компактный эпилятор с питанием от сети

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. В набор входит мини-эпилятор и пинцет для чувствительных участков тела. Узнать обо всех преимуществах

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. В набор входит мини-эпилятор и пинцет для чувствительных участков тела. Узнать обо всех преимуществах

    Satinelle Essential Компактный эпилятор с питанием от сети

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. В набор входит мини-эпилятор и пинцет для чувствительных участков тела. Узнать обо всех преимуществах

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      Простая эпиляция

      Гладкая кожа в течение нескольких недель

      • Мини-эпилятор в комплекте
      • С пинцетом
      Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

      Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

      Благодаря эффективной системе эпиляции кожа остается гладкой и шелковистой в течение нескольких недель

      2 режима скорости: захват волосков разной толщины

      2 режима скорости: захват волосков разной толщины

      2 режима скорости для удаления тонких и толстых волосков.

      Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

      Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

      Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос, а также великолепно выглядит!

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену

      Мини-эпилятор идеально подходит для чувствительных участков

      Мини-эпилятор идеально подходит для чувствительных участков

      Узкая головка мини-эпилятора идеально подходит для обработки чувствительных участков, например зоны бикини и подмышек. Для максимального удобства прибор работает от батареек.

      Удобно брать с собой благодаря компактному размеру

      Удобно брать с собой благодаря компактному размеру

      Достаточно компактный, чтобы поместиться в небольшую сумочку, и работает от батареек — можно использовать где угодно.

      2 элемента питания типа AA в комплекте

      2 элемента питания типа AA в комплекте

      Работа от двух элементов питания типа AA обеспечивает до 60 минут автономной работы.

      Пинцет для точечного удаления волосков

      Пинцет для точечного удаления волосков

      Пинцет для точечного удаления волосков в комплекте.

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Система эпиляции
        Эффективная система эпиляции
        Эпилирующие диски
        Эпилирующие диски для бережной эпиляции

      • Удобство использования

        Ручка
        Эргономичная
        Эпилирующую головку можно мыть
        Да

      • Особенности

        Режимы скорости
        2 режима
        Проводные
        Да

      • Дизайн

        Ручка
        Компактный

      • Технические характеристики

        напряжение
        15  В

      • Мини-эпилятор

        Удобство использования
        • Работает от батареек
        • Компактный
        Особенности
        1 режим скорости
        Технические характеристики
        Количество дисков: 8

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да
        Пинцет
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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