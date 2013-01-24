Епіляція – це просто
Насолоджуйтеся гладенькими ніжками кілька тижнів із Philips Satinelle. Епілятор лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм від кореня. Ця спеціальна серія містить міні-епілятор Philips та пінцет, призначені спеціально для чутливих ділянок. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Епіляція – це просто
Насолоджуйтеся гладенькими ніжками кілька тижнів із Philips Satinelle. Епілятор лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм від кореня. Ця спеціальна серія містить міні-епілятор Philips та пінцет, призначені спеціально для чутливих ділянок. Переглянути усі переваги
Епіляція – це просто
Насолоджуйтеся гладенькими ніжками кілька тижнів із Philips Satinelle. Епілятор лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм від кореня. Ця спеціальна серія містить міні-епілятор Philips та пінцет, призначені спеціально для чутливих ділянок. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Епіляція – це просто
Насолоджуйтеся гладенькими ніжками кілька тижнів із Philips Satinelle. Епілятор лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм від кореня. Ця спеціальна серія містить міні-епілятор Philips та пінцет, призначені спеціально для чутливих ділянок. Переглянути усі переваги
Ефективна система епіляції видаляє волосся, залишаючи шкіру гладенькою на кілька тижнів
2 налаштування швидкості для видалення тоншого і товстішого волосся та забезпечення більш персоналізованих процедур.
Завдяки заокругленій формі пристрій ідеально вміщається у руці, що дозволяє зручно видаляти волосся. А ще він чудовий на вигляд!
Цей епілятор має головку, яку можна мити. Головку можна від’єднати та помити проточною водою для кращої гігієни
Вузька головка міні-епілятора ідеально підходить для чутливих ділянок, таких як лінія бікіні та пахви. Працює від батареї і чудово підходить для корекції у святкові дні.
Достатньо малий і поміститься у сумку чи клатч, а також працює від батареї, що дозволяє брати його будь-куди.
Зручна робота від двох батарей типу AA протягом 60 хвилин.
У комплекті точний пінцет для видалення окремих волосків.
Ефективність
Простота у користуванні
Характеристики
Конструкція
Технічні характеристики
Міні-епілятор
Аксесуари
Обслуговування