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Satinelle Essential

Компактний дротовий епілятор

BRP506/00
Загальна оцінка / 5
  • Епіляція – це просто Епіляція – це просто Епіляція – це просто
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    Satinelle Essential Компактний дротовий епілятор

    BRP506/00
    Загальна оцінка / 5

    Епіляція – це просто

    Насолоджуйтеся гладенькими ніжками кілька тижнів із Philips Satinelle. Епілятор лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм від кореня. Ця спеціальна серія містить міні-епілятор Philips та пінцет, призначені спеціально для чутливих ділянок. Переглянути усі переваги

    Satinelle Essential Компактний дротовий епілятор

    Епіляція – це просто

    Насолоджуйтеся гладенькими ніжками кілька тижнів із Philips Satinelle. Епілятор лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм від кореня. Ця спеціальна серія містить міні-епілятор Philips та пінцет, призначені спеціально для чутливих ділянок. Переглянути усі переваги

    Епіляція – це просто

    Насолоджуйтеся гладенькими ніжками кілька тижнів із Philips Satinelle. Епілятор лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм від кореня. Ця спеціальна серія містить міні-епілятор Philips та пінцет, призначені спеціально для чутливих ділянок. Переглянути усі переваги

    Satinelle Essential Компактний дротовий епілятор

    Епіляція – це просто

    Насолоджуйтеся гладенькими ніжками кілька тижнів із Philips Satinelle. Епілятор лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм від кореня. Ця спеціальна серія містить міні-епілятор Philips та пінцет, призначені спеціально для чутливих ділянок. Переглянути усі переваги

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      Епіляція – це просто

      Гладенька шкіра на кілька тижнів

      • У комплекті міні-епілятор
      • З пінцетом
      Ефективна система епіляції видаляє волосся з коренем

      Ефективна система епіляції видаляє волосся з коренем

      Ефективна система епіляції видаляє волосся, залишаючи шкіру гладенькою на кілька тижнів

      2 налаштування швидкості для захоплення тоншого і товстішого волосся

      2 налаштування швидкості для захоплення тоншого і товстішого волосся

      2 налаштування швидкості для видалення тоншого і товстішого волосся та забезпечення більш персоналізованих процедур.

      Фігурна ергономічна ручка для зручного користування

      Фігурна ергономічна ручка для зручного користування

      Завдяки заокругленій формі пристрій ідеально вміщається у руці, що дозволяє зручно видаляти волосся. А ще він чудовий на вигляд!

      Головку епілятора можна мити – для додаткової гігієни та легкого чищення

      Головку епілятора можна мити – для додаткової гігієни та легкого чищення

      Цей епілятор має головку, яку можна мити. Головку можна від’єднати та помити проточною водою для кращої гігієни

      Міні-епілятор ідеально підходить для чутливих ділянок, таких як лінія бікіні

      Міні-епілятор ідеально підходить для чутливих ділянок, таких як лінія бікіні

      Вузька головка міні-епілятора ідеально підходить для чутливих ділянок, таких як лінія бікіні та пахви. Працює від батареї і чудово підходить для корекції у святкові дні.

      Достатньо компактний, щоб брати всюди

      Достатньо компактний, щоб брати всюди

      Достатньо малий і поміститься у сумку чи клатч, а також працює від батареї, що дозволяє брати його будь-куди.

      У комплекті 2 батареї типу AA

      У комплекті 2 батареї типу AA

      Зручна робота від двох батарей типу AA протягом 60 хвилин.

      Пінцет. Для точного вищипування

      Пінцет. Для точного вищипування

      У комплекті точний пінцет для видалення окремих волосків.

      Технічні характеристики

      • Ефективність

        Система епіляції
        Ефективна система епіляції
        Епіляційні диски
        Диски, що лагідно вищипують волосся

      • Простота у користуванні

        Ручка
        Ергономічна
        Головку епілятора можна мити
        Так

      • Характеристики

        Налаштування швидкості
        2 налаштування
        Робота від мережі
        Так

      • Конструкція

        Ручка
        Компактний

      • Технічні характеристики

        Напруга
        15  В

      • Міні-епілятор

        Простота у користуванні
        • Живлення від батарей
        • Компактний
        Характеристики
        1 режим швидкості
        Технічні характеристики
        Кількість дисків: 8

      • Аксесуари

        Щітка для очищення
        Так
        Пінцет
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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