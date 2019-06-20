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Больше не доступен
Для ног, тела, лица и ступней
Керамические диски для тонких волосков
7 программ ухода за лицом и телом
7 аксессуаров +прибор для очищения лица
Наш эпилятор оснащен уникальной текстурированной керамической головкой, которая бережно захватывает и удаляет даже самые тонкие волосы. Она также удаляет в 4 раза более короткие волоски, чем при эпиляции воском. Благодаря увеличенной скорости вращения дисков (2200 об/мин) гарантировано быстрое удаление волос.
Широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.
Комфортная процедура благодаря уникальной форме прибора*
Награды
4.6
из 5
22
Отзывы
91%
рекомендуют этот продукт
Милана
20/06/2019
Україна
Этот продукт самый лучший
Когда купила забыла о волосах и неприятных ощущениях
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle Prestige BRE650/00 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle Prestige BRE650/00 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции
Ksushka
29/01/2021
Україна
Дуже зручний у використанні!
Зручний дизайн, багатофункціональний, ефективний догляд за тілом) Рекомендую!
Плюсы
багатофункціональний
Минусы
немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle Prestige BRE650/00 Епілятор для вологого та сухого використання
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle Prestige BRE650/00 Епілятор для вологого та сухого використання
Ya YuliYa
22/11/2020
Україна
Лучшее женское бьюти-устройство
Мое лучшее приобретение, нереально крутой эпилятор, почти безболезненное удаление волосков, устойчив к влаге, работает автономно! Заряда хватает на долго, что прекрасно для путешествующих. Цена=качество Массажная насадка работает неагрессивно, использую ее даже для массажа лица :) в целом, товар оправдал мои надежды.
Плюсы
Легкий, долго держит заряд, многофункционален
Минусы
Не выявлено
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle Prestige BRE650/00 Епілятор для вологого та сухого використання
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle Prestige BRE650/00 Епілятор для вологого та сухого використання
Награда IF Design Award 2016
По сравнению с тестерами собственного прибора. Тест CLT, Германия N91
По сравнению со снятием макияжа вручную. Неопубликованные данные.