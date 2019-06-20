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  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

Больше не доступен

Satinelle PrestigeЭпилятор для влажной и сухой эпиляции

BRP586/00

4.6
| (22) Отзывы | 91% рекомендуют этот продукт

1 награда

Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски.
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Уход за лицом и телом "7 в 1"

Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

  • Для ног, тела, лица и ступней

  • Керамические диски для тонких волосков

  • 7 программ ухода за лицом и телом

  • 7 аксессуаров +прибор для очищения лица

Эпилирующая головка выполнена из уникального керамического материала для лучшего захвата волосков

Эпилирующая головка выполнена из уникального керамического материала для лучшего захвата волосков

Наш эпилятор оснащен уникальной текстурированной керамической головкой, которая бережно захватывает и удаляет даже самые тонкие волосы. Она также удаляет в 4 раза более короткие волоски, чем при эпиляции воском. Благодаря увеличенной скорости вращения дисков (2200 об/мин) гарантировано быстрое удаление волос.

Широкая эпилирующая головка

Широкая эпилирующая головка

Широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.

Дизайн, отмеченный наградой*

Комфортная процедура благодаря уникальной форме прибора*

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image AWARD-612378

Отзывы

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4.6

из 5

22

Отзывы

91%

рекомендуют этот продукт

3
2

20/06/2019

Україна

Україна

Этот продукт самый лучший

Когда купила забыла о волосах и неприятных ощущениях

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Prestige BRE650/00 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Prestige BRE650/00 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

29/01/2021

Україна

Україна

Дуже зручний у використанні!

Зручний дизайн, багатофункціональний, ефективний догляд за тілом) Рекомендую!

Плюсы

багатофункціональний

Минусы

немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Prestige BRE650/00 Епілятор для вологого та сухого використання

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Prestige BRE650/00 Епілятор для вологого та сухого використання

22/11/2020

Україна

Україна

Лучшее женское бьюти-устройство

Мое лучшее приобретение, нереально крутой эпилятор, почти безболезненное удаление волосков, устойчив к влаге, работает автономно! Заряда хватает на долго, что прекрасно для путешествующих. Цена=качество Массажная насадка работает неагрессивно, использую ее даже для массажа лица :) в целом, товар оправдал мои надежды.

Плюсы

Легкий, долго держит заряд, многофункционален

Минусы

Не выявлено

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Prestige BRE650/00 Епілятор для вологого та сухого використання

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Prestige BRE650/00 Епілятор для вологого та сухого використання

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      Примечания

      1. Награда IF Design Award 2016

      2. По сравнению с тестерами собственного прибора. Тест CLT, Германия N91

      3. По сравнению со снятием макияжа вручную. Неопубликованные данные.