Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски. Узнать обо всех преимуществах
Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски. Узнать обо всех преимуществах
Наш эпилятор оснащен уникальной текстурированной керамической головкой, которая бережно захватывает и удаляет даже самые тонкие волосы. Она также удаляет в 4 раза более короткие волоски, чем при эпиляции воском. Благодаря увеличенной скорости вращения дисков (2200 об/мин) гарантировано быстрое удаление волос.
Широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.
Комфортная процедура благодаря уникальной форме прибора*
Дизайн обеспечивает захват, исключающий выскальзывание, и идеально подойдет для использования в воде. Теперь вы можете проводить комфортную и бережную эпиляцию прямо в душе или ванной. Беспроводная работа гарантирует безграничное удобство.
Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски
В ограниченную серию входит мини-прибор для очищения лица с вращающейся щеточкой. Он компактен и прост в использовании и станет идеальным дополнением к повседневному уходу за кожей, где бы вы ни находились. 17 000 тонких мягких щетинок тщательно очищают поры, делая кожу сияющей. Устройство интенсивно удаляет загрязнения, но мягко воздействует на кожу. Прибор совместим со всеми щеточками Philips VisaPure, которые предназначены для разных типов кожи и способов использования.
Наша насадка для пилинга тела удаляет омертвевшие клетки кожи и предотвращает врастание волосков. 48 200 тонких гипоаллергенных щетинок мягко и эффективно удаляют омертвевшие клетки и стимулируют регенерацию клеток верхнего слоя кожи. Это более эффективно по сравнению с пилингом вручную.
Наш уникальный вращающийся диск отшелушивает ороговевшие клетки кожи как на больших участках (пятки), так и на маленьких участках (пальчики). Край диска для точечной обработки можно использовать, чтобы тщательно и бережно удалить огрубевшую кожу стоп.
Роликовый массажер расслабляет кожу, придавая ей сияющий вид.
Бритвенная головка обеспечивает гладкое и бережное бритье различных участков тела. В комплект входит насадка-триммер для подравнивания в зоне бикини.
В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини, что позволяет легко подравнивать и моделировать волоски на деликатных участках.
Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела без лишних усилий.
Удобство использования
Аксессуары
Высокое качество
Технические характеристики
Питание
Особенности