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Satinelle Prestige

Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

BRP586/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
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    Satinelle Prestige Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    BRP586/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

    Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски. Узнать обо всех преимуществах

    Satinelle Prestige Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

    Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски. Узнать обо всех преимуществах

    Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

    Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски. Узнать обо всех преимуществах

    Satinelle Prestige Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

    Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски. Узнать обо всех преимуществах

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      Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

      Уход за лицом и телом "7 в 1"

      • Для ног, тела, лица и ступней
      • Керамические диски для тонких волосков
      • 7 программ ухода за лицом и телом
      • 7 аксессуаров +прибор для очищения лица
      Эпилирующая головка выполнена из уникального керамического материала для лучшего захвата волосков

      Эпилирующая головка выполнена из уникального керамического материала для лучшего захвата волосков

      Наш эпилятор оснащен уникальной текстурированной керамической головкой, которая бережно захватывает и удаляет даже самые тонкие волосы. Она также удаляет в 4 раза более короткие волоски, чем при эпиляции воском. Благодаря увеличенной скорости вращения дисков (2200 об/мин) гарантировано быстрое удаление волос.

      Широкая эпилирующая головка

      Широкая эпилирующая головка

      Широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.

      Дизайн, отмеченный наградой*

      Дизайн, отмеченный наградой*

      Комфортная процедура благодаря уникальной форме прибора*

      Беспроводная работа, удаление волос на влажной и сухой коже, подходит для использования в ванной или душе

      Беспроводная работа, удаление волос на влажной и сухой коже, подходит для использования в ванной или душе

      Дизайн обеспечивает захват, исключающий выскальзывание, и идеально подойдет для использования в воде. Теперь вы можете проводить комфортную и бережную эпиляцию прямо в душе или ванной. Беспроводная работа гарантирует безграничное удобство.

      Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски

      Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски

      Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски

      В 6 раз более эффективное очищение.*** 1 минутная процедура.

      В 6 раз более эффективное очищение.*** 1 минутная процедура.

      В ограниченную серию входит мини-прибор для очищения лица с вращающейся щеточкой. Он компактен и прост в использовании и станет идеальным дополнением к повседневному уходу за кожей, где бы вы ни находились. 17 000 тонких мягких щетинок тщательно очищают поры, делая кожу сияющей. Устройство интенсивно удаляет загрязнения, но мягко воздействует на кожу. Прибор совместим со всеми щеточками Philips VisaPure, которые предназначены для разных типов кожи и способов использования.

      Насадка для пилинга тела удаляет отмершие клетки

      Насадка для пилинга тела удаляет отмершие клетки

      Наша насадка для пилинга тела удаляет омертвевшие клетки кожи и предотвращает врастание волосков. 48 200 тонких гипоаллергенных щетинок мягко и эффективно удаляют омертвевшие клетки и стимулируют регенерацию клеток верхнего слоя кожи. Это более эффективно по сравнению с пилингом вручную.

      Электрическая пилка для ног с вращающимся диском

      Электрическая пилка для ног с вращающимся диском

      Наш уникальный вращающийся диск отшелушивает ороговевшие клетки кожи как на больших участках (пятки), так и на маленьких участках (пальчики). Край диска для точечной обработки можно использовать, чтобы тщательно и бережно удалить огрубевшую кожу стоп.

      Насадка для массажа тела оказывает расслабляющее действие и придает коже сияющий вид

      Насадка для массажа тела оказывает расслабляющее действие и придает коже сияющий вид

      Роликовый массажер расслабляет кожу, придавая ей сияющий вид.

      Бритвенная головка и насадка-гребень для гладкого бритья

      Бритвенная головка и насадка-гребень для гладкого бритья

      Бритвенная головка обеспечивает гладкое и бережное бритье различных участков тела. В комплект входит насадка-триммер для подравнивания в зоне бикини.

      В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини

      В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини

      В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини, что позволяет легко подравнивать и моделировать волоски на деликатных участках.

      Первый эпилятор S-образной формы

      Первый эпилятор S-образной формы

      Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела без лишних усилий.

      Технические характеристики

      • Удобство использования

        Беспроводные
        Да
        Ручка
        S-образная форма
        Влажное и сухое бритье
        Да
        Подсветка Opti-light
        Да

      • Аксессуары

        Мини-прибор для очищения лица VisaPure
        Да
        Насадка для пилинга тела
        Да
        Дисковая электропилка для ног
        Да
        Насадка для массажа тела
        Да
        Бритвенная головка
        Да
        Насадка-триммер для линии бикини
        Да
        Бикини-триммер с гребнем
        Да
        Насадка-гребень
        Да
        Чехол
        Стандартный чехол
        Щеточка для чистки
        Да

      • Высокое качество

        Эпилирующие диски
        Керамические диски

      • Технические характеристики

        напряжение
        15 В / 5,4 Вт
        Скорость 1
        64 000 в минуту
        Скорость 2
        70 400 в минуту
        Количество пинцетов
        32

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        до 40 минут
        Зарядка
        Время зарядки — 1,5 часа
        Быстрая зарядка
        Да

      • Особенности

        Режимы скорости
        2 режима

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          • Награда IF Design Award 2016
          • * По сравнению с тестерами собственного прибора. Тест CLT, Германия N91
          • ***По сравнению со снятием макияжа вручную. Неопубликованные данные.

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