В 6 раз более эффективное очищение.*** 1 минутная процедура.

В ограниченную серию входит мини-прибор для очищения лица с вращающейся щеточкой. Он компактен и прост в использовании и станет идеальным дополнением к повседневному уходу за кожей, где бы вы ни находились. 17 000 тонких мягких щетинок тщательно очищают поры, делая кожу сияющей. Устройство интенсивно удаляет загрязнения, но мягко воздействует на кожу. Прибор совместим со всеми щеточками Philips VisaPure, которые предназначены для разных типов кожи и способов использования.