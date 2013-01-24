У 6 разів ефективніше очищення***. Готовність через 1 хвилину.

У цей комплект спеціальної серії входить міні-очищувач для обличчя з технологією обертання. Він компактний та простий у користуванні і є ідеальним доповненням щоденного догляду за шкірою, де б Ви не перебували. 17 000 шовковистих м’яких щетинок лагідно видаляють забруднення, забезпечуючи глибше очищення та сяяння шкіри. Пристрій ретельно усуває забруднення, проте достатньо лагідний до шкіри, щоб користуватися ним двічі на день. Сумісний з усіма щітками Philips VisaPure, створеними для Вашого типу шкіри та потреб.