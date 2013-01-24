Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Satinelle Prestige

Епілятор для вологого та сухого використання

BRP586/00
Загальна оцінка / 5
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
    -{discount-value}

    Satinelle Prestige Епілятор для вологого та сухого використання

    BRP586/00
    Загальна оцінка / 5

    Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся

    Наш найшвидший епілятор має унікальні керамічні диски, що обертаються з вищою швидкістю, ніж будь-коли раніше, та міцно захоплюють тонкі та короткі волоски. Тепер можна пом’якшити шкіру перед та після епіляції під час обробки тіла, стоп та обличчя. Переглянути усі переваги

    Satinelle Prestige Епілятор для вологого та сухого використання

    Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся

    Наш найшвидший епілятор має унікальні керамічні диски, що обертаються з вищою швидкістю, ніж будь-коли раніше, та міцно захоплюють тонкі та короткі волоски. Тепер можна пом’якшити шкіру перед та після епіляції під час обробки тіла, стоп та обличчя. Переглянути усі переваги

    Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся

    Наш найшвидший епілятор має унікальні керамічні диски, що обертаються з вищою швидкістю, ніж будь-коли раніше, та міцно захоплюють тонкі та короткі волоски. Тепер можна пом’якшити шкіру перед та після епіляції під час обробки тіла, стоп та обличчя. Переглянути усі переваги

    Satinelle Prestige Епілятор для вологого та сухого використання

    Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся

    Наш найшвидший епілятор має унікальні керамічні диски, що обертаються з вищою швидкістю, ніж будь-коли раніше, та міцно захоплюють тонкі та короткі волоски. Тепер можна пом’якшити шкіру перед та після епіляції під час обробки тіла, стоп та обличчя. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all epilators

      Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся

      Догляд за тілом та обличчям від голови до п’ят 7-в-1

      • Для ніг, тіла, обличчя й стоп
      • Керамічні диски схоплюють тонке волосся
      • 7 варіантів догляду за тілом і обличчям
      • +7 аксесуарів + очищувач для обличчя
      Епіляційна головка з унікального керамічного матеріалу для кращого захоплення

      Епіляційна головка з унікального керамічного матеріалу для кращого захоплення

      Наша епіляційна головка є унікальною завдяки тому, що її виготовлено з текстурної керамічної поверхні, яка лагідно видаляє навіть найтонше волосся і в 4 рази коротше волосся, ніж у разі воскової епіляції. Тепер зі швидшим обертанням диска, ніж будь-коли раніше (2200 об./хв.) для найшвидшого видалення волосся.

      Надзвичайно широка епіляційна головка

      Надзвичайно широка епіляційна головка

      Надзвичайно широка епіляційна головка охоплює більшу ділянку шкіри з кожним рухом для швидшого видалення волосся.

      Відмінний дизайн*

      Відмінний дизайн*

      Відмінний дизайн* для легкого видалення волосся

      Для вологого та сухого бездротового використання у ванні/душі

      Для вологого та сухого бездротового використання у ванні/душі

      Конструкція має нековзку ручку, що ідеально підходить для використання з водою. Забезпечує комфортніше, лагідніше використання у душі або ванні. Для зручності пристрій можна використовувати без дротів.

      Підсвітка допомагає виявити і видалити навіть найскладніше волосся

      Підсвітка допомагає виявити і видалити навіть найскладніше волосся

      Підсвітка допомагає виявити і видалити навіть найскладніше волосся

      У 6 разів ефективніше очищення***. Готовність через 1 хвилину.

      У 6 разів ефективніше очищення***. Готовність через 1 хвилину.

      У цей комплект спеціальної серії входить міні-очищувач для обличчя з технологією обертання. Він компактний та простий у користуванні і є ідеальним доповненням щоденного догляду за шкірою, де б Ви не перебували. 17 000 шовковистих м’яких щетинок лагідно видаляють забруднення, забезпечуючи глибше очищення та сяяння шкіри. Пристрій ретельно усуває забруднення, проте достатньо лагідний до шкіри, щоб користуватися ним двічі на день. Сумісний з усіма щітками Philips VisaPure, створеними для Вашого типу шкіри та потреб.

      Щітка для пілінгу тіла видаляє мертві клітини шкіри

      Щітка для пілінгу тіла видаляє мертві клітини шкіри

      Наша щітка для пілінгу тіла видаляє мертві клітини шкіри і запобігає вростанню волосся. 48 200 гіпоалергенних дрібних щетинок лагідно, проте ефективно видаляють мертві клітини шкіри і стимулюють регенерацію поверхні шкіри. Цей пристрій відлущуватиме шкіру ефективніше порівняно з пілінгом вручну.

      Електрична шліфувальна пилка для ніг з поворотним диском

      Електрична шліфувальна пилка для ніг з поворотним диском

      Наш унікальний поворотний диск для ніг спеціально створено для гладеньких стоп під п’ят та пальців. Можна використовувати надточний край для точного та ретельного видалення мозолів. Унікальний поворотний диск можна використовувати для обробки великих ділянок та пом’якшення шкіри.

      Масажер для тіла для розслаблення та сяючої шкіри

      Масажер для тіла для розслаблення та сяючої шкіри

      Наш масажер для тіла дарує розслаблення, щоб Ви могли насолоджуватися сяючою шкірою.

      Бритвена головка та тример-гребінець для ретельного гоління

      Бритвена головка та тример-гребінець для ретельного гоління

      Бритвена головка забезпечує ретельне гоління та більш лагідне застосування на різних ділянках тіла. Вона постачається з тримером-гребінцем для створення стилю в зоні бікіні.

      У комплекті головка тримера і гребінець для бікіні

      У комплекті головка тримера і гребінець для бікіні

      У комплект пристрою входить головка тримера та гребінець для бікіні для підстригання та моделювання інтимних зон для більшої зручності.

      Перший епілятор з S-подібною ручкою

      Перший епілятор з S-подібною ручкою

      Завдяки ергономічній S-подібній ручці пристрій легко скеровувати для максимального контролю та кращого доступу, здійснюючи природні й точні рухи по всьому тілу.

      Технічні характеристики

      • Простота у користуванні

        Акумуляторний
        Так
        Ручка
        S-подібна ручка
        Для вологого і сухого використання
        Так
        Підсвітка
        Так

      • Аксесуари

        Міні-очищувач для обличчя VisaPure
        Так
        Щітка для пілінгу тіла
        Так
        Електрична шліфувальна пилка для ніг
        Так
        Масажер для тіла
        Так
        Бритвена головка
        Так
        Тример для лінії бікіні
        Так
        Гребінець тримера для зони бікіні
        Так
        Тример-гребінець
        Так
        Футляр
        Основний футляр
        Щітка для очищення
        Так

      • Ефективність

        Епіляційні диски
        Керамічні диски

      • Технічні характеристики

        Напруга
        15 В/5,4 Вт
        Швидкість вищипувань 1
        64 000 на хвилину
        Швидкість вищипувань 2
        70 400 на хвилину
        Кількість пінцетів
        32

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час використання
        до 40 хвилин
        Заряджання
        Час заряджання: 1,5 год.
        Швидка зарядка
        Так

      • Характеристики

        Налаштування швидкості
        2 налаштування

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          • IF Design Award 2016
          • * Порівняно з власним пристроєм тестувальників. CLT test Germany N91
          • *** Порівняно зі зняттям макіяжу вручну; дані додаються.

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись