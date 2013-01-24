Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
Наш найшвидший епілятор має унікальні керамічні диски, що обертаються з вищою швидкістю, ніж будь-коли раніше, та міцно захоплюють тонкі та короткі волоски. Тепер можна пом’якшити шкіру перед та після епіляції під час обробки тіла, стоп та обличчя. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
Наш найшвидший епілятор має унікальні керамічні диски, що обертаються з вищою швидкістю, ніж будь-коли раніше, та міцно захоплюють тонкі та короткі волоски. Тепер можна пом’якшити шкіру перед та після епіляції під час обробки тіла, стоп та обличчя. Переглянути усі переваги
Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
Наш найшвидший епілятор має унікальні керамічні диски, що обертаються з вищою швидкістю, ніж будь-коли раніше, та міцно захоплюють тонкі та короткі волоски. Тепер можна пом’якшити шкіру перед та після епіляції під час обробки тіла, стоп та обличчя. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
Наш найшвидший епілятор має унікальні керамічні диски, що обертаються з вищою швидкістю, ніж будь-коли раніше, та міцно захоплюють тонкі та короткі волоски. Тепер можна пом’якшити шкіру перед та після епіляції під час обробки тіла, стоп та обличчя. Переглянути усі переваги
Наша епіляційна головка є унікальною завдяки тому, що її виготовлено з текстурної керамічної поверхні, яка лагідно видаляє навіть найтонше волосся і в 4 рази коротше волосся, ніж у разі воскової епіляції. Тепер зі швидшим обертанням диска, ніж будь-коли раніше (2200 об./хв.) для найшвидшого видалення волосся.
Надзвичайно широка епіляційна головка охоплює більшу ділянку шкіри з кожним рухом для швидшого видалення волосся.
Відмінний дизайн* для легкого видалення волосся
Конструкція має нековзку ручку, що ідеально підходить для використання з водою. Забезпечує комфортніше, лагідніше використання у душі або ванні. Для зручності пристрій можна використовувати без дротів.
Підсвітка допомагає виявити і видалити навіть найскладніше волосся
У цей комплект спеціальної серії входить міні-очищувач для обличчя з технологією обертання. Він компактний та простий у користуванні і є ідеальним доповненням щоденного догляду за шкірою, де б Ви не перебували. 17 000 шовковистих м’яких щетинок лагідно видаляють забруднення, забезпечуючи глибше очищення та сяяння шкіри. Пристрій ретельно усуває забруднення, проте достатньо лагідний до шкіри, щоб користуватися ним двічі на день. Сумісний з усіма щітками Philips VisaPure, створеними для Вашого типу шкіри та потреб.
Наша щітка для пілінгу тіла видаляє мертві клітини шкіри і запобігає вростанню волосся. 48 200 гіпоалергенних дрібних щетинок лагідно, проте ефективно видаляють мертві клітини шкіри і стимулюють регенерацію поверхні шкіри. Цей пристрій відлущуватиме шкіру ефективніше порівняно з пілінгом вручну.
Наш унікальний поворотний диск для ніг спеціально створено для гладеньких стоп під п’ят та пальців. Можна використовувати надточний край для точного та ретельного видалення мозолів. Унікальний поворотний диск можна використовувати для обробки великих ділянок та пом’якшення шкіри.
Наш масажер для тіла дарує розслаблення, щоб Ви могли насолоджуватися сяючою шкірою.
Бритвена головка забезпечує ретельне гоління та більш лагідне застосування на різних ділянках тіла. Вона постачається з тримером-гребінцем для створення стилю в зоні бікіні.
У комплект пристрою входить головка тримера та гребінець для бікіні для підстригання та моделювання інтимних зон для більшої зручності.
Завдяки ергономічній S-подібній ручці пристрій легко скеровувати для максимального контролю та кращого доступу, здійснюючи природні й точні рухи по всьому тілу.
Простота у користуванні
Аксесуари
Ефективність
Технічні характеристики
Потужність
Характеристики