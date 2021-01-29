КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся

Більше не доступний

Satinelle PrestigeЕпілятор для вологого та сухого використання

BRP586/00

4.4
| (286) Відгуки | 87% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
Наш найшвидший епілятор має унікальні керамічні диски, що обертаються з вищою швидкістю, ніж будь-коли раніше, та міцно захоплюють тонкі та короткі волоски. Тепер можна пом’якшити шкіру перед та після епіляції під час обробки тіла, стоп та обличчя.
Переглянути всі переваги

Догляд за тілом та обличчям від голови до п’ят 7-в-1

Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся

  • Для ніг, тіла, обличчя й стоп

  • Керамічні диски схоплюють тонке волосся

  • 7 варіантів догляду за тілом і обличчям

  • +7 аксесуарів + очищувач для обличчя

Епіляційна головка з унікального керамічного матеріалу для кращого захоплення

Епіляційна головка з унікального керамічного матеріалу для кращого захоплення

Наша епіляційна головка є унікальною завдяки тому, що її виготовлено з текстурної керамічної поверхні, яка лагідно видаляє навіть найтонше волосся і в 4 рази коротше волосся, ніж у разі воскової епіляції. Тепер зі швидшим обертанням диска, ніж будь-коли раніше (2200 об./хв.) для найшвидшого видалення волосся.

Надзвичайно широка епіляційна головка

Надзвичайно широка епіляційна головка

Надзвичайно широка епіляційна головка охоплює більшу ділянку шкіри з кожним рухом для швидшого видалення волосся.

Відмінний дизайн*

Відмінний дизайн* для легкого видалення волосся

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Нагороди

  • Award image AWARD-612378

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.4

з 5

286

Відгуки

87%

рекомендують цей виріб

29/01/2021

Україна

Україна

Дуже зручний у використанні!

Зручний дизайн, багатофункціональний, ефективний догляд за тілом) Рекомендую!

Плюси

багатофункціональний

Мінуси

немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Prestige BRE650/00 Епілятор для вологого та сухого використання

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Prestige BRE650/00 Епілятор для вологого та сухого використання

22/11/2020

Україна

Україна

Лучшее женское бьюти-устройство

Мое лучшее приобретение, нереально крутой эпилятор, почти безболезненное удаление волосков, устойчив к влаге, работает автономно! Заряда хватает на долго, что прекрасно для путешествующих. Цена=качество Массажная насадка работает неагрессивно, использую ее даже для массажа лица :) в целом, товар оправдал мои надежды.

Плюси

Легкий, долго держит заряд, многофункционален

Мінуси

Не выявлено

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Prestige BRE650/00 Епілятор для вологого та сухого використання

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Prestige BRE650/00 Епілятор для вологого та сухого використання

03/08/2020

Україна

Україна

Прекрасний епілятор + круті додаткові функції

Купили цей епілятор з дружиною для спільного використання. Перше, що одразу сподобалося — керамічні диски працюють значно тихіше за металеві. Плюс, з керамікою менше неприємних відчуттів. Однозначний плюс — водозахищеність. Можна спокійно використовувати в душі, а також мити під краном. Заряду вистачає на обидві ноги навіть мені, не кажу вже про дружину, в неї процес триває набагато швидше :) Дружина в захваті від додаткових насадок, особливо масажної.

Плюси

Водозахищеність, довга робота від акумулятора, додаткові насадки.

Мінуси

Було б круто, якби заряджання було швидшим, загалом мінусів нема.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Prestige BRE650/00 Епілятор для вологого та сухого використання

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Prestige BRE650/00 Епілятор для вологого та сухого використання

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. IF Design Award 2016

      2. Порівняно з власним пристроєм тестувальників. CLT test Germany N91

      3. Порівняно зі зняттям макіяжу вручну; дані додаються.