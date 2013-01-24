Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Beardtrimmer series 3000

Триммер для бороды

BT3206/14
Общая оценка / 5
1 награда
  • 3-дневная щетина без труда 3-дневная щетина без труда 3-дневная щетина без труда
    -{discount-value}

    Beardtrimmer series 3000 Триммер для бороды

    BT3206/14
    Общая оценка / 5
    1 награда

    3-дневная щетина без труда

    Триммер с инновационной системой Lift&Trim приподнимает и срезает больше волосков для эффективного подравнивания. Вы легко сможете создать свой идеальный образ, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Узнать обо всех преимуществах

    Beardtrimmer series 3000 Триммер для бороды

    3-дневная щетина без труда

    Триммер с инновационной системой Lift&Trim приподнимает и срезает больше волосков для эффективного подравнивания. Вы легко сможете создать свой идеальный образ, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Узнать обо всех преимуществах

    3-дневная щетина без труда

    Триммер с инновационной системой Lift&Trim приподнимает и срезает больше волосков для эффективного подравнивания. Вы легко сможете создать свой идеальный образ, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Узнать обо всех преимуществах

    Beardtrimmer series 3000 Триммер для бороды

    3-дневная щетина без труда

    Триммер с инновационной системой Lift&Trim приподнимает и срезает больше волосков для эффективного подравнивания. Вы легко сможете создать свой идеальный образ, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все beard-trimmers

      3-дневная щетина без труда

      Система Lift&Trim бреет на 30 % быстрее*

      • Установки длины 1 мм
      • Лезвия из нержавеющей стали
      • 45 минут работы после 10 ч. зарядки
      • Система Lift&Trim
      Насадка-триммер Lift&Trim направляет волоски к лезвиям для равномерного подравнивания

      Насадка-триммер Lift&Trim направляет волоски к лезвиям для равномерного подравнивания

      Новая система Lift&Trim позволяет равномерно подравнивать волоски, приподнимая их и направляя к лезвиям.

      Лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми

      Лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми

      Идеальное подравнивание и защита кожи день за днем. Стальные лезвия триммера всегда остаются такими же острыми, как и в первый день использования: они затачиваются самостоятельно, слегка касаясь друг друга во время работы прибора.

      Безопасные лезвия для гладкой кожи

      Безопасные лезвия для гладкой кожи

      Закругленные кончики лезвий предотвращают появление царапин и раздражения, обеспечивая гладкое скольжение по коже.

      10 фиксируемых установок длины 0,5–10 мм с шагом 1 мм

      10 фиксируемых установок длины 0,5–10 мм с шагом 1 мм

      С помощью кольца регулировки можно выбрать длину от 0,5 до 10 мм с шагом 1 мм

      45 минут работы от аккумулятора

      45 минут работы от аккумулятора

      Зарядка триммера в течение 10 часов обеспечивает 45 минут автономной работы.

      Съемная головка для легкой очистки

      Съемная головка для легкой очистки

      Для удобства при очистке снимите головку и промойте под струей воды. Прежде чем снова прикрепить к прибору, полностью просушите ее.

      Эргономичный дизайн для удобства использования

      Эргономичный дизайн для удобства использования

      Удобно держать и использовать. Конструкция прибора позволяет обрабатывать даже труднодоступные участки.

      Гарантия 2 года, напряжение разных стандартов, не требует смазки

      Гарантия 2 года, напряжение разных стандартов, не требует смазки

      На этот триммер Philips распространяется 2-летняя гарантия. Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Прибор работает при напряжении разных стандартов и не требует смазки.

      Во время зарядки на адаптере загорается индикатор

      Индикатор уровня заряда батареи на адаптере горит зеленым во время зарядки прибора.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Регулировка (шаг изменения длины)
        На 1 мм
        Диапазон настроек длины
        0,5–10 мм
        Ширина ножа
        32  миллиметра
        Режущий блок
        Лезвия из нержавеющей стали
        Зубцы, исключающие возникновение царапин
        Для дополнительного комфорта

      • Создайте свой стиль

        Количество установок длины
        10 установок длины

      • Аксессуары

        Гребень
        Система Lift&Trim
        Обслуживание
        Щеточка для чистки

      • Питание

        Время работы
        45 минут
        Зарядка
        10 часов для полной зарядки
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор
        Автопереключение напряжения
        100–240 В

      • Удобство использования

        Регулировочное колесико
        Удобная настройка длины
        Дисплей
        Индикатор зарядки на адаптере
        Очистка
        Моющиеся насадки
        При работе
        Питание от аккумулятора

      • Дизайн

        Ручка
        Эргономичный удобный захват

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Смазка не требуется
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • Система Lift&Trim бреет на 30 % быстрее в сравнении с предыдущими моделями Philips

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться