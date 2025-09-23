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  • 3-дневная щетина без труда
  • 3-дневная щетина без труда
  • 3-дневная щетина без труда
  • 3-дневная щетина без труда
  • 3-дневная щетина без труда
  • 3-дневная щетина без труда
  • 3-дневная щетина без труда
  • 3-дневная щетина без труда
  • 3-дневная щетина без труда
  • 3-дневная щетина без труда
  • 3-дневная щетина без труда
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  • 3-дневная щетина без труда
  • 3-дневная щетина без труда
  • 3-дневная щетина без труда
  • 3-дневная щетина без труда
  • 3-дневная щетина без труда
  • 3-дневная щетина без труда
  • 3-дневная щетина без труда
  • 3-дневная щетина без труда
  • 3-дневная щетина без труда
  • 3-дневная щетина без труда

Больше не доступен

Beardtrimmer series 3000Триммер для бороды

BT3206/14

4.9
| (56) Отзывы | 97% рекомендуют этот продукт
3-дневная щетина без труда
Триммер с инновационной системой Lift&Trim приподнимает и срезает больше волосков для эффективного подравнивания. Вы легко сможете создать свой идеальный образ, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода.
Посмотреть все преимущества

Система Lift&Trim бреет на 30 % быстрее*

3-дневная щетина без труда

  • Установки длины 1 мм

  • Лезвия из нержавеющей стали

  • 45 минут работы после 10 ч. зарядки

  • Система Lift & Trim

Равномерное подравнивание в том числе прилегающих волосков

Равномерное подравнивание в том числе прилегающих волосков

Идеально для подравнивания щетины: этот триммер для бороды Philips оснащен нашей новой системой Lift & Trim —гребнем, который приподнимает и направляет волоски для точного срезания лезвиями до нужной длины.

Идеальное и бережное подравнивание

Идеальное и бережное подравнивание

Самозатачивающиеся лезвия из стали на триммере для бороды Philips 3000 всегда остаются острыми и эффективными, обеспечивая идеальное и бережное подравнивание.

Безопасные лезвия для защиты кожи

Безопасные лезвия для защиты кожи

Забудьте о зуде и раздражении кожи благодаря закругленным кончикам лезвий для более бережного контакта с кожей.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.9

из 5

56

Отзывы

97%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

23/09/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Ціна/якість

Минусы

Подрузі?!! Ні в якому разі. Другу, приятелю, колезі - цілком вирогідно.

Этот отзыв про Тример для бороди Philips BT3206/14 серії 3000

Этот отзыв про Тример для бороди Philips BT3206/14 серії 3000

23/03/2025

Україна

Україна

Тримером задоволений. Він легкий у використанні, добре лежить у руці, а найголовніше – рівно підстригає волосся без ривків.

Этот отзыв про Тример для бороди Philips BT3206/14 серії 3000

Этот отзыв про Тример для бороди Philips BT3206/14 серії 3000

22/03/2025

Україна

Україна

Легкий та потужний. З цим тримером стало максимально зручно доглядати за бородою. Не пропускає волосся, не приходиться декілька разів проходитись по одному і тому ж місці.

Этот отзыв про Тример для бороди Philips BT3206/14 серії 3000

Этот отзыв про Тример для бороди Philips BT3206/14 серії 3000

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      Примечания

      1. Система Lift&Trim бреет на 30 % быстрее в сравнении с предыдущими моделями Philips