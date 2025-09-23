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Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Установки длины 1 мм
Лезвия из нержавеющей стали
45 минут работы после 10 ч. зарядки
Система Lift & Trim
Идеально для подравнивания щетины: этот триммер для бороды Philips оснащен нашей новой системой Lift & Trim —гребнем, который приподнимает и направляет волоски для точного срезания лезвиями до нужной длины.
Самозатачивающиеся лезвия из стали на триммере для бороды Philips 3000 всегда остаются острыми и эффективными, обеспечивая идеальное и бережное подравнивание.
Забудьте о зуде и раздражении кожи благодаря закругленным кончикам лезвий для более бережного контакта с кожей.
4.9
из 5
56
Отзывы
97%
рекомендуют этот продукт
Yevolevys
23/09/2025
Україна
Проверенный покупатель
Ціна/якість
Минусы
Подрузі?!! Ні в якому разі. Другу, приятелю, колезі - цілком вирогідно.
Этот отзыв про Тример для бороди Philips BT3206/14 серії 3000
Этот отзыв про Тример для бороди Philips BT3206/14 серії 3000
Olena M.
23/03/2025
Україна
Часть акции
Тримером задоволений. Він легкий у використанні, добре лежить у руці, а найголовніше – рівно підстригає волосся без ривків.
Этот отзыв про Тример для бороди Philips BT3206/14 серії 3000
Этот отзыв про Тример для бороди Philips BT3206/14 серії 3000
Євген34
22/03/2025
Україна
Часть акции
Легкий та потужний. З цим тримером стало максимально зручно доглядати за бородою. Не пропускає волосся, не приходиться декілька разів проходитись по одному і тому ж місці.
Этот отзыв про Тример для бороди Philips BT3206/14 серії 3000
Этот отзыв про Тример для бороди Philips BT3206/14 серії 3000
Система Lift&Trim бреет на 30 % быстрее в сравнении с предыдущими моделями Philips