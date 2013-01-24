3-дневная щетина без труда
Триммер с инновационной системой Lift&Trim приподнимает и срезает больше волосков для эффективного подравнивания. Вы легко сможете создать свой идеальный образ, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
3-дневная щетина без труда
Триммер с инновационной системой Lift&Trim приподнимает и срезает больше волосков для эффективного подравнивания. Вы легко сможете создать свой идеальный образ, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Узнать обо всех преимуществах
3-дневная щетина без труда
Триммер с инновационной системой Lift&Trim приподнимает и срезает больше волосков для эффективного подравнивания. Вы легко сможете создать свой идеальный образ, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
3-дневная щетина без труда
Триммер с инновационной системой Lift&Trim приподнимает и срезает больше волосков для эффективного подравнивания. Вы легко сможете создать свой идеальный образ, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Узнать обо всех преимуществах
Новая система Lift&Trim позволяет равномерно подравнивать волоски, приподнимая их и направляя к лезвиям.
Идеальное подравнивание и защита кожи день за днем. Стальные лезвия триммера всегда остаются такими же острыми, как и в первый день использования: они затачиваются самостоятельно, слегка касаясь друг друга во время работы прибора.
Закругленные кончики лезвий предотвращают появление царапин и раздражения, обеспечивая гладкое скольжение по коже.
С помощью кольца регулировки можно выбрать длину от 0,5 до 10 мм с шагом 1 мм
Зарядка триммера в течение 10 часов обеспечивает 45 минут автономной работы.
Для удобства при очистке снимите головку и промойте под струей воды. Прежде чем снова прикрепить к прибору, полностью просушите ее.
Удобно держать и использовать. Конструкция прибора позволяет обрабатывать даже труднодоступные участки.
На этот триммер Philips распространяется 2-летняя гарантия. Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Прибор работает при напряжении разных стандартов и не требует смазки.
Индикатор уровня заряда батареи на адаптере горит зеленым во время зарядки прибора.
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