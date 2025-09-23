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Більше не доступний
Точні 1-мм налаштування
Леза з нержавіючої сталі
45 хв. використання/10 год. заряджання
Система Lift & Trim
Підстригайте бороду-щетину за допомогою нашої нової системи Lift & Trim: гребінець піднімає і скеровує волосся до рівня лез для рівномірного підстригання.
Насолоджуйтеся щоразу ідеальним, безпечним підстриганням. Сталеві леза тримера трохи зачіпають одне одного, самостійно заточуючись під час підстригання, тому вони залишаються надзвичайно гострими й ефективними, як і першого дня використання.
Леза мають заокруглені кінці для м’якого контакту зі шкірою для запобігання подряпинам та подразненню.
4.6
з 5
230
Відгуки
91%
рекомендують цей виріб
Yevolevys
23/09/2025
Україна
Перевірений покупець
Ціна/якість
Мінуси
Подрузі?!! Ні в якому разі. Другу, приятелю, колезі - цілком вирогідно.
Цей відгук про Тример для бороди Philips BT3206/14 серії 3000
Цей відгук про Тример для бороди Philips BT3206/14 серії 3000
Olena M.
23/03/2025
Україна
Частина акції
Тримером задоволений. Він легкий у використанні, добре лежить у руці, а найголовніше – рівно підстригає волосся без ривків.
Цей відгук про Тример для бороди Philips BT3206/14 серії 3000
Цей відгук про Тример для бороди Philips BT3206/14 серії 3000
Євген34
22/03/2025
Україна
Частина акції
Легкий та потужний. З цим тримером стало максимально зручно доглядати за бородою. Не пропускає волосся, не приходиться декілька разів проходитись по одному і тому ж місці.
Цей відгук про Тример для бороди Philips BT3206/14 серії 3000
Цей відгук про Тример для бороди Philips BT3206/14 серії 3000
Система Lift & Trim зрізає волосся на 30% швидше порівняно з попередньою моделлю Philips