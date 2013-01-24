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Beardtrimmer series 3000

Тример для бороди

BT3206/14
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • 3-денна борода – це легко 3-денна борода – це легко 3-денна борода – це легко
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    Beardtrimmer series 3000 Тример для бороди

    BT3206/14
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    3-денна борода – це легко

    Цей тример з інноваційною системою Lift & Trim піднімає та вловлює більше "лежачих" волосків для ефективного та рівномірного підстригання. Таким чином, Ви зможете легко отримати потрібну 3-денну щетину, коротку бороду чи довгу бороду. Переглянути усі переваги

    Beardtrimmer series 3000 Тример для бороди

    3-денна борода – це легко

    Цей тример з інноваційною системою Lift & Trim піднімає та вловлює більше "лежачих" волосків для ефективного та рівномірного підстригання. Таким чином, Ви зможете легко отримати потрібну 3-денну щетину, коротку бороду чи довгу бороду. Переглянути усі переваги

    3-денна борода – це легко

    Цей тример з інноваційною системою Lift & Trim піднімає та вловлює більше "лежачих" волосків для ефективного та рівномірного підстригання. Таким чином, Ви зможете легко отримати потрібну 3-денну щетину, коротку бороду чи довгу бороду. Переглянути усі переваги

    Beardtrimmer series 3000 Тример для бороди

    3-денна борода – це легко

    Цей тример з інноваційною системою Lift & Trim піднімає та вловлює більше "лежачих" волосків для ефективного та рівномірного підстригання. Таким чином, Ви зможете легко отримати потрібну 3-денну щетину, коротку бороду чи довгу бороду. Переглянути усі переваги

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      3-денна борода – це легко

      Система Lift & Trim зрізає волосся на 30% швидше*

      • Точні 1-мм налаштування
      • Леза з нержавіючої сталі
      • 45 хв. використання/10 год. заряджання
      • Система Lift & Trim
      Гребінець із системою Lift & Trim скеровує волоски до лез для рівномірного підстригання

      Гребінець із системою Lift & Trim скеровує волоски до лез для рівномірного підстригання

      Підстригайте бороду-щетину за допомогою нашої нової системи Lift & Trim: гребінець піднімає і скеровує волосся до рівня лез для рівномірного підстригання.

      Леза з нержавіючої сталі для тривалої гостроти

      Леза з нержавіючої сталі для тривалої гостроти

      Насолоджуйтеся щоразу ідеальним, безпечним підстриганням. Сталеві леза тримера трохи зачіпають одне одного, самостійно заточуючись під час підстригання, тому вони залишаються надзвичайно гострими й ефективними, як і першого дня використання.

      Безпечні леза для гладенької шкіри

      Безпечні леза для гладенької шкіри

      Леза мають заокруглені кінці для м’якого контакту зі шкірою для запобігання подряпинам та подразненню.

      10 налаштувань довжини з фіксацією, 0,5–10 мм із точністю 1 мм

      10 налаштувань довжини з фіксацією, 0,5–10 мм із точністю 1 мм

      Коліщатко регулювання дозволяє вибрати налаштування довжини від 0,5 до 10 мм із кроком 1 мм.

      45 хвилин автономної роботи

      45 хвилин автономної роботи

      Заряджайте тример 10 годин для 45 хвилин автономного використання.

      Знімна головка для легкого чищення

      Знімна головка для легкого чищення

      Від’єднайте головку і сполосніть її під краном для легкого чищення. Перед встановленням на пристрій висушіть її.

      Ергономічна конструкція для зручнішого користування

      Ергономічна конструкція для зручнішого користування

      Легко тримати та використовувати. Створено для підстригання важкодоступних місць.

      2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, не потребує змащування

      2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, не потребує змащування

      На цей тример Philips надається 2-річна гарантія: наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Він не потребує змащування і сумісний із напругою у будь-якій країні.

      Індикатор на адаптері повідомляє про заряджання батареї

      Індикатор заряджання батареї на адаптері засвічується зеленим світлом, повідомляючи про заряджання пристрою.

      Технічні характеристики

      • Система зрізання

        Точність (розмір кроку)
        1 мм
        Діапазон налаштувань довжини
        від 0,5 до 10 мм
        Ширина ріжучого блока
        32  мм
        Ріжучий елемент
        Леза з нержавіючої сталі
        Зубці із захистом від подряпин
        Для більшого комфорту

      • Створіть власний стиль

        Кількість налаштувань довжини
        10 вбудованих налаштувань довжини

      • Аксесуари

        Гребінець
        Система Lift & Trim
        Догляд
        Щітка для очищення

      • Потужність

        Час роботи
        45 хвилин
        Заряджання
        10 годин для повного заряджання
        Тип батареї
        NiMH
        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В

      • Простота у користуванні

        Коліщатко регулювання
        Просте налаштування довжини
        Дисплей
        Індикатор заряджання на адаптері
        Чищення
        Насадки можна споліскувати
        Функціонування
        Автономна робота

      • Конструкція

        Ручка
        Зручна ергономічна ручка

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так
        Не потребує змащування
        Так

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          • Система Lift & Trim зрізає волосся на 30% швидше порівняно з попередньою моделлю Philips

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