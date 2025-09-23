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  • 3-денна борода – це легко
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  • 3-денна борода – це легко
  • 3-денна борода – це легко
  • 3-денна борода – це легко
  • 3-денна борода – це легко
  • 3-денна борода – це легко
  • 3-денна борода – це легко
  • 3-денна борода – це легко
  • 3-денна борода – це легко
  • 3-денна борода – це легко
  • 3-денна борода – це легко
  • 3-денна борода – це легко
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 3-денна борода – це легко
  • 3-денна борода – це легко
  • 3-денна борода – це легко
  • 3-денна борода – це легко
  • 3-денна борода – це легко
  • 3-денна борода – це легко
  • 3-денна борода – це легко
  • 3-денна борода – це легко
  • 3-денна борода – це легко
  • 3-денна борода – це легко

Більше не доступний

Тример для бороди Philipsсерії 3000

BT3206/14

4.6
| (230) Відгуки | 91% рекомендують цей виріб
3-денна борода – це легко
Цей тример з інноваційною системою Lift & Trim піднімає та вловлює більше "лежачих" волосків для ефективного та рівномірного підстригання. Таким чином, Ви зможете легко отримати потрібну 3-денну щетину, коротку бороду чи довгу бороду.
Переглянути всі переваги

Система Lift & Trim зрізає волосся на 30% швидше*

3-денна борода – це легко

  • Точні 1-мм налаштування

  • Леза з нержавіючої сталі

  • 45 хв. використання/10 год. заряджання

  • Система Lift & Trim

Гребінець із системою Lift & Trim скеровує волоски до лез для рівномірного підстригання

Гребінець із системою Lift & Trim скеровує волоски до лез для рівномірного підстригання

Підстригайте бороду-щетину за допомогою нашої нової системи Lift & Trim: гребінець піднімає і скеровує волосся до рівня лез для рівномірного підстригання.

Леза з нержавіючої сталі для тривалої гостроти

Леза з нержавіючої сталі для тривалої гостроти

Насолоджуйтеся щоразу ідеальним, безпечним підстриганням. Сталеві леза тримера трохи зачіпають одне одного, самостійно заточуючись під час підстригання, тому вони залишаються надзвичайно гострими й ефективними, як і першого дня використання.

Безпечні леза для гладенької шкіри

Безпечні леза для гладенької шкіри

Леза мають заокруглені кінці для м’якого контакту зі шкірою для запобігання подряпинам та подразненню.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

230

Відгуки

91%

рекомендують цей виріб

2

23/09/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Ціна/якість

Мінуси

Подрузі?!! Ні в якому разі. Другу, приятелю, колезі - цілком вирогідно.

Цей відгук про Тример для бороди Philips BT3206/14 серії 3000

Цей відгук про Тример для бороди Philips BT3206/14 серії 3000

23/03/2025

Україна

Україна

Тримером задоволений. Він легкий у використанні, добре лежить у руці, а найголовніше – рівно підстригає волосся без ривків.

Цей відгук про Тример для бороди Philips BT3206/14 серії 3000

Цей відгук про Тример для бороди Philips BT3206/14 серії 3000

22/03/2025

Україна

Україна

Легкий та потужний. З цим тримером стало максимально зручно доглядати за бородою. Не пропускає волосся, не приходиться декілька разів проходитись по одному і тому ж місці.

Цей відгук про Тример для бороди Philips BT3206/14 серії 3000

Цей відгук про Тример для бороди Philips BT3206/14 серії 3000

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      Примітки

      1. Система Lift & Trim зрізає волосся на 30% швидше порівняно з попередньою моделлю Philips