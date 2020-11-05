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Больше не доступен
Точные установки длины с шагом 0,5 мм
Самозатачивающиеся металлические лезвия
75 минут работы после 1 часа зарядки
Высокоэффективная вакуумная система
Высокоэффективная вакуумная система триммера для бороды Philips 7000 обеспечивает на 50 % более мощный поток воздуха* для захвата до 95 % срезанных волосков** и отсутствия потребности в уборке.
У щетины нет ни единого шанса. Система Lift & Pro захватывает все прилегающие волоски и приподнимает их для точного срезания лезвиями, однако также эффективна и при подравнивании длинной бороды.
Лезвия с двойной заточкой справятся даже с густыми волосами и обеспечат точное подравнивание и создание контуров. Лезвия не требуют замены и смазки.
4.9
из 5
65
Отзывы
97%
рекомендуют этот продукт
Tean
05/11/2020
Україна
Очень хороший триммер
Триммер очень подошёл, легко чистится, отлично бреет. Рад что приобрёл .
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Триммер для бороды с вакуумной системой
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Триммер для бороды с вакуумной системой
Льова
12/05/2019
Україна
Дуже якісний триммер!
Вакуумна система - один з найбільших плюсів машинки. Можна пробувати бритись по дорозі на роботу в метро. Налаштування довжини та насадки все дуже зручно влаштовано. 10хв - і ти більше не схожий на Хотабича. Рекомендую всім, хто ходить з бородою, і не має часу або просто жме бабло на барбершопи.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Триммер для бороды с вакуумной системой
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Триммер для бороды с вакуумной системой
Sasha17
26/04/2019
Україна
Функциональность и простота в использовании - главные качества.
Очень редко пишу отзывы и делаю это только в исключительных случаях. Если мне понравилось! Знаю о чём то полезном я - расскажу. Я бородач со стажем и долго находился в поиске такого устройства, которое бы подходило мне максимально. Philips Series 700 сделал это!) Главные моменты - 20 фиксированных установок длинны, инновационная система Lift and Trim PRO, которая равняет щетину практически одним движением, волосками не засыпана вся ванная после бритья, а аккуратно собрана в вакуумную систему, ну и факт что легко можно равнять усы и бороду(особенно в трудно доступных визуально местах) - неоспорим.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Триммер для бороды с вакуумной системой
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Триммер для бороды с вакуумной системой
По сравнению с предыдущей моделью Philips
Протестировано в лабораторных условиях с использованием искусственных волос