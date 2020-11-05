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  • Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот
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  • Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот
  • Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот
  • Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот
  • Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот
  • Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот
  • Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот
  • Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот
  • Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот
  • Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот
  • Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот
  • Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот
  • Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот
  • Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот
  • Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот
  • Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот
  • Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот
  • Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот
  • Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот
  • Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот
  • Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот

Больше не доступен

Beardtrimmer series 7000Триммер для бороды с вакуумной системой

BT7500/15

4.9
| (65) Отзывы | 97% рекомендуют этот продукт
Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот
Подравнивайте бороду, усы и бакенбарды без лишнего беспорядка. Новый вакуумный триммер Philips оснащен улучшенной высокоэффективной системой с на 50 % более мощным всасыванием воздуха*, которая позволяет подравнивать волоски без необходимости очищать одежду и окружающие предметы.
Посмотреть все преимущества

Самое аккуратное подравнивание от Philips

Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот

  • Точные установки длины с шагом 0,5 мм

  • Самозатачивающиеся металлические лезвия

  • 75 минут работы после 1 часа зарядки

  • Высокоэффективная вакуумная система

Оптимальный воздушный поток для подравнивания без лишнего беспорядка

Оптимальный воздушный поток для подравнивания без лишнего беспорядка

Высокоэффективная вакуумная система триммера для бороды Philips 7000 обеспечивает на 50 % более мощный поток воздуха* для захвата до 95 % срезанных волосков** и отсутствия потребности в уборке.

Равномерное подравнивание в том числе прилегающих волосков

Равномерное подравнивание в том числе прилегающих волосков

У щетины нет ни единого шанса. Система Lift & Pro захватывает все прилегающие волоски и приподнимает их для точного срезания лезвиями, однако также эффективна и при подравнивании длинной бороды.

Самозатачивающиеся лезвия для максимальной службы

Самозатачивающиеся лезвия для максимальной службы

Лезвия с двойной заточкой справятся даже с густыми волосами и обеспечат точное подравнивание и создание контуров. Лезвия не требуют замены и смазки.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.9

из 5

65

Отзывы

97%

рекомендуют этот продукт

3
2

05/11/2020

Україна

Україна

Очень хороший триммер

Триммер очень подошёл, легко чистится, отлично бреет. Рад что приобрёл .

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Триммер для бороды с вакуумной системой

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Триммер для бороды с вакуумной системой

12/05/2019

Україна

Україна

Дуже якісний триммер!

Вакуумна система - один з найбільших плюсів машинки. Можна пробувати бритись по дорозі на роботу в метро. Налаштування довжини та насадки все дуже зручно влаштовано. 10хв - і ти більше не схожий на Хотабича. Рекомендую всім, хто ходить з бородою, і не має часу або просто жме бабло на барбершопи.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Триммер для бороды с вакуумной системой

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Триммер для бороды с вакуумной системой

26/04/2019

Україна

Україна

Функциональность и простота в использовании - главные качества.

Очень редко пишу отзывы и делаю это только в исключительных случаях. Если мне понравилось! Знаю о чём то полезном я - расскажу. Я бородач со стажем и долго находился в поиске такого устройства, которое бы подходило мне максимально. Philips Series 700 сделал это!) Главные моменты - 20 фиксированных установок длинны, инновационная система Lift and Trim PRO, которая равняет щетину практически одним движением, волосками не засыпана вся ванная после бритья, а аккуратно собрана в вакуумную систему, ну и факт что легко можно равнять усы и бороду(особенно в трудно доступных визуально местах) - неоспорим.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Триммер для бороды с вакуумной системой

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Триммер для бороды с вакуумной системой

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      Примечания

      1. По сравнению с предыдущей моделью Philips

      2. Протестировано в лабораторных условиях с использованием искусственных волос