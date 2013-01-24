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Beardtrimmer series 7000

Триммер для бороды с вакуумной системой

BT7500/15
Общая оценка / 5
1 награда
  • Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот
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    Beardtrimmer series 7000 Триммер для бороды с вакуумной системой

    BT7500/15
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот

    Подравнивайте бороду, усы и бакенбарды без лишнего беспорядка. Новый вакуумный триммер Philips оснащен улучшенной высокоэффективной системой с на 50 % более мощным всасыванием воздуха*, которая позволяет подравнивать волоски без необходимости очищать одежду и окружающие предметы. Узнать обо всех преимуществах

    Beardtrimmer series 7000 Триммер для бороды с вакуумной системой

    Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот

    Подравнивайте бороду, усы и бакенбарды без лишнего беспорядка. Новый вакуумный триммер Philips оснащен улучшенной высокоэффективной системой с на 50 % более мощным всасыванием воздуха*, которая позволяет подравнивать волоски без необходимости очищать одежду и окружающие предметы. Узнать обо всех преимуществах

    Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот

    Подравнивайте бороду, усы и бакенбарды без лишнего беспорядка. Новый вакуумный триммер Philips оснащен улучшенной высокоэффективной системой с на 50 % более мощным всасыванием воздуха*, которая позволяет подравнивать волоски без необходимости очищать одежду и окружающие предметы. Узнать обо всех преимуществах

    Beardtrimmer series 7000 Триммер для бороды с вакуумной системой

    Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот

    Подравнивайте бороду, усы и бакенбарды без лишнего беспорядка. Новый вакуумный триммер Philips оснащен улучшенной высокоэффективной системой с на 50 % более мощным всасыванием воздуха*, которая позволяет подравнивать волоски без необходимости очищать одежду и окружающие предметы. Узнать обо всех преимуществах

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      Триммер с вакуумной системой — меньше хлопот

      Самое аккуратное подравнивание от Philips

      • Точные установки длины с шагом 0,5 мм
      • Самозатачивающиеся металлические лезвия
      • 75 минут работы после 1 часа зарядки
      • Высокоэффективная вакуумная система
      Оптимизированный воздушный поток для подравнивания без лишнего беспорядка

      Оптимизированный воздушный поток для подравнивания без лишнего беспорядка

      Воздушный поток нового вакуумного триммера Philips теперь мощнее на 50 %.* Эффективная вакуумная система собирает до 95 % срезанных волосков**, обеспечивая подравнивание без лишнего беспорядка.

      Направляет прилегающие волоски к лезвиям для равномерного подравнивания

      Направляет прилегающие волоски к лезвиям для равномерного подравнивания

      Подравнивайте щетину одним движением благодаря нашей инновационной системе Lift & Trim PRO. Она приподнимает прилегающие волоски и направляет их к острым металлическим лезвиям для точного подравнивания.

      Самозатачивающиеся металлические лезвия гарантируют точность без смазки

      Самозатачивающиеся металлические лезвия гарантируют точность без смазки

      Лезвия из нержавеющей стали с двойной заточкой идеально подравнивают даже самые жесткие волоски. В процессе подравнивания лезвия самостоятельно затачиваются, слегка касаясь друг друга, поэтому им не требуется замена и смазка на протяжении всего срока службы триммера.

      20 фиксируемых установок длины 0,5–10 мм с шагом 0,5 мм

      20 фиксируемых установок длины 0,5–10 мм с шагом 0,5 мм

      Выберите нужную установку длины (0,5–10 мм) с шагом 0,5 мм: поворачивайте колесо регулировки на ручке, пока не отобразится индикация длины. Выбранная установка будет зафиксирована, и вы сможете добиться идеального результата подравнивания.

      Компактный триммер с насадкой для четких контуров

      Компактный триммер с насадкой для четких контуров

      Подравнивайте усы или создавайте четкий контур в труднодоступных участках с помощью съемной насадки компактного триммера.

      До 75 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа или питание от сети

      До 75 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа или питание от сети

      Зарядка триммера для бороды в течение 1 часа обеспечивает до 75 минут автономной работы. Триммер также работает от сети, а функция быстрой зарядки в течение 5 минут гарантирует один полноценный сеанс подравнивания.

      Быстрый просмотр состояния заряда аккумулятора триммера

      Быстрый просмотр состояния заряда аккумулятора триммера

      Индикатор указывает на состояние аккумулятора: батарея разряжена, заряжается или заряжена полностью.

      Просто опустошите камеру и сполосните лезвия под водой

      Просто опустошите камеру и сполосните лезвия под водой

      По завершении подравнивания просто снимите лезвия, потянув за них вверх, после чего сполосните лезвия и гребень под водой, очистите встроенную камеру и стряхните оставшиеся волоски с помощью прилагающейся щеточки для очистки — это обеспечит качественную работу прибора в течение долгого времени.

      Гарантия 2 года, напряжение разных стандартов, не требует смазки

      Гарантия 2 года, напряжение разных стандартов, не требует смазки

      Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Режущий блок
        Лезвия из нержавеющей стали
        Диапазон настроек длины
        0,5–10 мм
        Регулировка (шаг изменения длины)
        0,5 мм

      • Создайте свой стиль

        Количество установок длины
        20 насадок разной длины в комплекте

      • Удобство использования

        Регулировочное колесико
        Удобная настройка длины
        Дисплей
        Индикатор заряда аккумулятора
        При работе
        Питание от сети и от аккумулятора
        Очистка
        Моющиеся лезвия

      • Система питания

        Быстрая зарядка в течение 5 минут
        Да

      • Дизайн

        цвет
        Черный
        Отделка
        Мягкое

      • Питание

        Время работы
        До 75 минут
        Зарядка
        1 час для полной зарядки
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор
        Автопереключение напряжения
        100–240 В

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Аксессуары

        Компактный триммер
        Да
        Гребень
        Система Lift&Trim
        Обслуживание
        Щеточка для чистки

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          • *Протестировано в лабораторных условиях с использованием искусственных волос

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