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  • Вакуумний тример – менше турбот
  • Вакуумний тример – менше турбот
  • Вакуумний тример – менше турбот
  • Вакуумний тример – менше турбот
  • Вакуумний тример – менше турбот
  • Вакуумний тример – менше турбот
  • Вакуумний тример – менше турбот
  • Вакуумний тример – менше турбот
  • Вакуумний тример – менше турбот
  • Вакуумний тример – менше турбот
  • Вакуумний тример – менше турбот
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Вакуумний тример – менше турбот
  • Вакуумний тример – менше турбот
  • Вакуумний тример – менше турбот
  • Вакуумний тример – менше турбот
  • Вакуумний тример – менше турбот
  • Вакуумний тример – менше турбот
  • Вакуумний тример – менше турбот
  • Вакуумний тример – менше турбот
  • Вакуумний тример – менше турбот
  • Вакуумний тример – менше турбот

Більше не доступний

Beardtrimmer series 7000Вакуумний тример для бороди

BT7500/15

4.1
| (173) Відгуки | 81% рекомендують цей виріб
Вакуумний тример – менше турбот
Підстригайте бороду, вуса та бакенбарди, дотримуючись чистоти. Новий вакуумний тример Philips має вдосконалену високоефективну систему із потужнішим на 50%* струменем повітря. Вона ефективно вловлює зрізане волосся, що дозволяє не смітити під час підстригання.
Переглянути всі переваги

Philips номер 1 для охайного підстригання

Вакуумний тример – менше турбот

  • Точні 0,5-мм налаштування

  • Металеві леза, які самі заточуються

  • До 75 хв. використан./1 год. заряджання

  • Високоефективна вакуумна система

Оптимізований потік повітря для безпроблемного підстригання

Оптимізований потік повітря для безпроблемного підстригання

Новий вакуумний тример Philips має на 50% потужніший, вдосконалений потік повітря*. Потужна вакуумна система захоплює до 95% зрізаного волосся**, забезпечуючи безпроблемне підстригання.

Скеровує волоски, які низько лежать, до лез для рівномірного підстригання

Скеровує волоски, які низько лежать, до лез для рівномірного підстригання

Підстригайте щетину одним рухом за допомогою інноваційної системи Lift & Trim PRO. Вона піднімає волоски, які низько лежать, і скеровує їх до гострих металевих лез для точного підстригання.

Металеві леза, які самі заточуються, залишаються точними навіть без змащування

Металеві леза, які самі заточуються, залишаються точними навіть без змащування

Леза з нержавіючої сталі вдвічі гостріші і зрізають точно навіть найтовстіші волоски. Вони самі заточуються під час підстригання, трохи зачіпаючи одне одного, тому їх не потрібно заміняти або змащувати.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.1

з 5

173

Відгуки

81%

рекомендують цей виріб

11/11/2021

Україна

Україна

дуже зручний тример

Чоловік користується вже досить давно цим тримером, йому дуже зручно. Головна перевага - відсік для вакумного збору волосся, це супер функція. Всі деталі справно працюють, нічого не вийшло з ладу.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Вакуумний тример для бороди

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Вакуумний тример для бороди

09/11/2021

Україна

Україна

Чудовий гаджет. Головне що волосся збирає в окреми

Дуже зручний тример. Основний плюс, що волосся збирається в окремий відсік. Працює відмінно. Рекомендую.

Плюси

Вакуумний відсік

Мінуси

В комплекті могла б були насадка для стрижки в носі

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Вакуумний тример для бороди

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Вакуумний тример для бороди

21/08/2020

Україна

Україна

З поставленою задачею справився

Підстригає чудово,головне не скубе.Рекомендую всім.Філіпс найкращий.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Вакуумний тример для бороди

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Вакуумний тример для бороди

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      1. У порівнянні з попередньою моделлю Philips

      2. Протестовано у лабораторних умовах на килимках для волосся