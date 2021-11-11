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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Точні 0,5-мм налаштування
Металеві леза, які самі заточуються
До 75 хв. використан./1 год. заряджання
Високоефективна вакуумна система
Новий вакуумний тример Philips має на 50% потужніший, вдосконалений потік повітря*. Потужна вакуумна система захоплює до 95% зрізаного волосся**, забезпечуючи безпроблемне підстригання.
Підстригайте щетину одним рухом за допомогою інноваційної системи Lift & Trim PRO. Вона піднімає волоски, які низько лежать, і скеровує їх до гострих металевих лез для точного підстригання.
Леза з нержавіючої сталі вдвічі гостріші і зрізають точно навіть найтовстіші волоски. Вони самі заточуються під час підстригання, трохи зачіпаючи одне одного, тому їх не потрібно заміняти або змащувати.
4.1
з 5
173
Відгуки
81%
рекомендують цей виріб
Nika33
11/11/2021
Україна
дуже зручний тример
Чоловік користується вже досить давно цим тримером, йому дуже зручно. Головна перевага - відсік для вакумного збору волосся, це супер функція. Всі деталі справно працюють, нічого не вийшло з ладу.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Вакуумний тример для бороди
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Вакуумний тример для бороди
confessionk
09/11/2021
Україна
Чудовий гаджет. Головне що волосся збирає в окреми
Дуже зручний тример. Основний плюс, що волосся збирається в окремий відсік. Працює відмінно. Рекомендую.
Плюси
Вакуумний відсік
Мінуси
В комплекті могла б були насадка для стрижки в носі
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Вакуумний тример для бороди
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Вакуумний тример для бороди
OTAMAN
21/08/2020
Україна
З поставленою задачею справився
Підстригає чудово,головне не скубе.Рекомендую всім.Філіпс найкращий.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Вакуумний тример для бороди
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Вакуумний тример для бороди
У порівнянні з попередньою моделлю Philips
Протестовано у лабораторних умовах на килимках для волосся