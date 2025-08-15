Ключевые слова для поиска
BT7670/15
Острые лезвия и минимум усилий
Благодаря самозатачивающимся металлическим лезвиям, широкой области сбривания и технологии BeardSense вы сможете без лишних усилий получать желаемый и ровный результат. А инновационный отсек для сбора волос избавит вас от лишнего мусора во время процедуры.Узнать обо всех преимуществах
Уход за бородой с отсеком для сбора волос
Самозатачивающиеся металлические лезвия отличаются повышенной прочностью и обеспечивают максимальную точность подравнивания, оставаясь такими же острыми, как и в первый день, и не требуя смазывания. Кроме того, нержавеющие лезвия легко чистить.
Регулятор триммера позволяет выбрать одну из 40 доступных установок длины с шагом 0,2 мм, чтобы вы могли оформить свою бороду именно так, как хотите.
Наш инновационный отсек для сбора волос захватывает до 80 % сбритых волосков* — больше никакого беспорядка во время ухода за собой.
Благодаря технологии BeardSense триммер сканирует густоту вашей бороды 125 раз в секунду, увеличивая мощность на соответствующих участках и обеспечивая оптимальные результаты.
Усовершенствованный гребень Lift & Trim приподнимает прилегающие волоски к лезвиям для аккуратного и эффективного подравнивания во время каждого прохода.
Металлический широкий триммер премиум-класса поможет придать бороде опрятный вид и создать четкие контуры.
Узкая конструкция триммера для контуров обеспечивает максимальную точность при создании четких форм.
Специальные гребни триммера позволяют создавать плавные переходы с обеих сторон лица, благодаря чему борода выглядит безупречно.
Этот триммер — 100 % моющийся прибор, поэтому вы можете просто сполоснуть его под струей воды. Теперь уход за собой станет еще проще.
Благодаря эргономичной ручке с элементом Fine Line 360° прибор удобно держать и использовать, наслаждаясь комфортом и контролем движений, необходимыми для создания идеального образа.
Подставка обеспечивает удобную зарядку и хранение устройства — теперь оно всегда будет готово к следующему использованию.
Наш долговечный литиевый аккумулятор обеспечивает до 120 минут работы с быстрой 5-минутной зарядкой** для эффективной стрижки без перерывов.
Световой индикатор показывает состояние аккумулятора и сообщает о завершении зарядки. Благодаря ему вы всегда сможете заряжать устройство вовремя, чтобы не ждать перед следующим бритьем.
Дорожный чехол позволяет держать устройство и все необходимые насадки в одном месте, обеспечивая аккуратное хранение приспособлений по уходу за собой как дома, так и в поездке.
