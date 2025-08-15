Ключевые слова для поиска

      Beard Trimmer 7000 Series Уход за бородой с отсеком для сбора волос

      BT7670/15

      Острые лезвия и минимум усилий

      Благодаря самозатачивающимся металлическим лезвиям, широкой области сбривания и технологии BeardSense вы сможете без лишних усилий получать желаемый и ровный результат. А инновационный отсек для сбора волос избавит вас от лишнего мусора во время процедуры.

      Beard Trimmer 7000 Series Уход за бородой с отсеком для сбора волос

      Beard Trimmer 7000 Series
      Beard Trimmer 7000 Series

      Уход за бородой с отсеком для сбора волос

      Получите до 3 лет дополнительной гарантии


      Зарегистрируйте ваш тример в системе My Philips в течение 90 дней с момента покупки и получите от 1 до 3 дополнительных лет гарантии.

      Получите до 3 лет дополнительной гарантии


      Зарегистрируйте ваш тример в системе My Philips и получите от 1 до 3 дополнительных лет гарантии.

      Острые лезвия и минимум усилий

      Для точного подравнивания бороды без лишних усилий

      • Металлические лезвия
      • Шаг насадки 0,2 мм
      • Широкий триммер
      • Отсек для сбора волос
      • Время работы до 120 минут
      Максимальная точность, долговечность и эффективность

      Максимальная точность, долговечность и эффективность

      Самозатачивающиеся металлические лезвия отличаются повышенной прочностью и обеспечивают максимальную точность подравнивания, оставаясь такими же острыми, как и в первый день, и не требуя смазывания. Кроме того, нержавеющие лезвия легко чистить.

      Точность для создания бороды вашей мечты

      Точность для создания бороды вашей мечты

      Регулятор триммера позволяет выбрать одну из 40 доступных установок длины с шагом 0,2 мм, чтобы вы могли оформить свою бороду именно так, как хотите.

      Конструкция, захватывающая срезанные волоски

      Конструкция, захватывающая срезанные волоски

      Наш инновационный отсек для сбора волос захватывает до 80 % сбритых волосков* — больше никакого беспорядка во время ухода за собой.

      Эффективная стрижка даже самой густой бороды

      Эффективная стрижка даже самой густой бороды

      Благодаря технологии BeardSense триммер сканирует густоту вашей бороды 125 раз в секунду, увеличивая мощность на соответствующих участках и обеспечивая оптимальные результаты.

      Эффективное и точное подравнивание для вашего идеального образа

      Эффективное и точное подравнивание для вашего идеального образа

      Усовершенствованный гребень Lift & Trim приподнимает прилегающие волоски к лезвиям для аккуратного и эффективного подравнивания во время каждого прохода.

      Точные линии и контуры для аккуратной бороды

      Точные линии и контуры для аккуратной бороды

      Металлический широкий триммер премиум-класса поможет придать бороде опрятный вид и создать четкие контуры.

      Еще более четкие контуры для идеального образа

      Еще более четкие контуры для идеального образа

      Узкая конструкция триммера для контуров обеспечивает максимальную точность при создании четких форм.

      Переходы для идеального результата

      Переходы для идеального результата

      Специальные гребни триммера позволяют создавать плавные переходы с обеих сторон лица, благодаря чему борода выглядит безупречно.

      Простая очистка для еще более удобного использования

      Простая очистка для еще более удобного использования

      Этот триммер — 100 % моющийся прибор, поэтому вы можете просто сполоснуть его под струей воды. Теперь уход за собой станет еще проще.

      Дополнительный комфорт и контроль движений во время подравнивания

      Дополнительный комфорт и контроль движений во время подравнивания

      Благодаря эргономичной ручке с элементом Fine Line 360° прибор удобно держать и использовать, наслаждаясь комфортом и контролем движений, необходимыми для создания идеального образа.

      Удобная зарядка и хранение

      Удобная зарядка и хранение

      Подставка обеспечивает удобную зарядку и хранение устройства — теперь оно всегда будет готово к следующему использованию.

      Стабильно высокая эффективность от начала и до конца

      Стабильно высокая эффективность от начала и до конца

      Наш долговечный литиевый аккумулятор обеспечивает до 120 минут работы с быстрой 5-минутной зарядкой** для эффективной стрижки без перерывов.

      Контроль за состоянием аккумулятора

      Контроль за состоянием аккумулятора

      Световой индикатор показывает состояние аккумулятора и сообщает о завершении зарядки. Благодаря ему вы всегда сможете заряжать устройство вовремя, чтобы не ждать перед следующим бритьем.

      Организация ухода за собой дома и в поездках

      Дорожный чехол позволяет держать устройство и все необходимые насадки в одном месте, обеспечивая аккуратное хранение приспособлений по уходу за собой как дома, так и в поездке.

        Комфорт
        • Отсек для сбора волос
        • Зарядное устройство
        • Щеточка для чистки
        • USB-A (без адаптера в комплекте)
        Защита и хранение
        Дорожный чехол

        Зарядка
        • 1 час
        • Быстрая зарядка за 5 минут
        • Зарядка USB-A (5 В⎓ / ≥1 А)
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        120 минут
        Индикатор заряда аккумулятора
        Индикатор зарядки
        Использование
        Беспроводной

        Ручка
        Эргономичный дизайн
        Отделка
        Серый металлик

        Гарантия
        До 5 лет***

        Не нуждается в обслуживании
        Лезвия не требуют смазки
        Класс защиты от влаги
        Сухое и влажное бритье

        Участок тела
        Борода
        Инструменты и аксессуары
        10
        Установки длины
        0,4–20 мм
        Шаг насадки
        40
        Решение
        Подравнивание
        Технологии
        BeardSense

        Лезвие триммера
        Самозатачивающиеся металлические лезвия
        Специальные
        • Триммер для создания контура
        • Гребни для переходов
        • Широкий триммер

        Борода
        • Короткие волосы 0,4–10 мм
        • Длинные волосы 10,4–20 мм

      При регистрации на Philips.com в течение 90 дней с даты покупки 

